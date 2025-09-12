Hé lộ ngày trở lại thi đấu của Pogba 12/09/2025 12:39

Cựu sao của Manchester United và Juventus, Paul Pogba, chia sẻ thông điệp 1 câu về việc trở lại thi đấu. Ngôi sao người Pháp đã ký hợp đồng với AS Monaco nhưng vẫn chưa ra sân dù mùa giải đã bắt đầu. Bây giờ, hé lộ ngày trở lại thi đấu của Pogba.

Paul Pogba đã không chơi một phút nào kể từ năm 2023 nhưng cầu thủ người Pháp này đã tìm được cho mình một CLB mới là AS Monaco và hiện có ngày trở lại tiềm năng. Paul Pogba đưa ra thông tin cập nhật một cách bí ẩn trên mạng xã hội khi anh sắp trở lại với bóng đá chuyên nghiệp lần đầu tiên sau hai năm.

Cựu tiền vệ của MU đã không thi đấu kể từ khi không vượt qua được bài kiểm tra doping trong lần thứ hai khoác áo Juventus, nhưng giờ đây anh đang trên đà trở lại. Ban đầu, Pogba nhận án cấm thi đấu bốn năm nhưng anh đã được giảm nhẹ hình phạt sau khi kháng cáo. Tòa án Trọng tài Thể thao chấp nhận hành vi sử dụng doping của Pogba là "không cố ý", và Pogba được tự do trở lại sân cỏ vào tháng Ba. Thời gian chờ đợi được ra sân của Pogba kéo dài hơn thế, nhưng anh đã tìm được một CLB mới là AS Monaco và sắp có trận ra mắt đội một.

Hé lộ ngày trở lại thi đấu của Pogba có thể là tháng 11. ẢNH: EPA

"Hãy giữ vững niềm tin, ngay cả khi con đường phía trước còn nhiều chông gai", Pogba viết trong một thông điệp trên Instagram. Pogba dự kiến trở lại thi đấu vào tháng 10, nhưng HLV Adi Hutter của AS Monaco dường như sẽ cho tiền vệ người Pháp thêm thời gian để sẵn sàng cống hiến ở đẳng cấp cao nhất.

Theo thông tin từ truyền thông Pháp, HLV Hutter của AS Monaco không kỳ vọng Pogba sẽ trở lại trước kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 10, nhưng hy vọng Pogba sẽ sớm trở lại sau đó. Tuy nhiên, câu chuyện lại khác với tân binh Ansu Fati, người cũng vừa gia nhập AS Monaco theo dạng cho mượn từ Barcelona.

"Chúng tôi rất mong chờ được đón cậu ấy ra sân", HLV Hutter nói về Fati. Cầu thủ 22 tuổi này đã trở lại Barca mùa trước sau một năm được chơi cho Brighton dưới dạng cho mượn, nhưng chỉ ra sân sáu lần tại La Liga trong suốt mùa giải bị chấn thương hành hạ.

HLV Hutter của AS Monaco cũng cập nhật tình hình Pogba, khẳng định cựu ngôi sao của MU đang "đi đúng hướng" nhưng trận đấu đầu tiên của Pogba có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. HLV Hutter hé lộ ngày trở lại thi đấu của Pogba: "Sau kỳ nghỉ quốc tế sắp tới, tôi nghĩ chúng ta sẽ được chứng kiến Paul ​​Pogba thi đấu cho AS Monaco. Pogba đang đi đúng hướng. Sẽ mất nhiều thời gian hơn so với Ansu Fati, nhưng anh ấy đang làm tốt.

Tôi không ngạc nhiên, nhưng tôi rất ấn tượng với những gì Paul Pogba đang làm mỗi ngày để trở lại. Anh ấy là một cầu thủ rất chuyên nghiệp. Tôi hy vọng sẽ gặp lại anh ấy sau kỳ nghỉ quốc tế sắp tới".

Điều này đồng nghĩa Pogba khó có thể kịp trở lại để đối đầu với Manchester City tại Champions League vào ngày 1-10. Tuy nhiên, Hutter đã điền tên Pogba vào đội hình AS Monaco tham dự Champions League và cầu thủ người Pháp này có thể sẽ góp mặt trong giai đoạn sau của giải đấu khi đối đầu với Tottenham, Real Madrid và Juventus.

Tiền vệ vô địch World Cup Pogba đã thể hiện rõ sự xúc động trong video ký hợp đồng với AS Monaco, và đã chia sẻ về khoảnh khắc đó với giới truyền thông CLB. "Đúng là tôi đã vô cùng xúc động vào lúc đó. Phải nói rằng rất hiếm khi thấy tôi khóc như vậy, nên tôi hy vọng các bạn đã thích khoảnh khắc đó", Pogba nói với một nụ cười, "Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi, liên quan đến những gì tôi đã trải qua.

Vì vậy, việc quay lại và ký hợp đồng với AS Monaco, cho một CLB tin tưởng vào tôi, tất cả những điều đó đã trở lại tâm trí tôi ngay tại thời điểm tôi ký hợp đồng, điều đó có nghĩa là tôi không thể kìm nén được. Nhưng trên hết, đó là khoảnh khắc vui vẻ! Tôi cũng cảm thấy rất quyết tâm. Tôi nghĩ mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất khi đến đây".

AS Monaco đứng thứ ba tại Ligue 1 mùa trước để giành quyền tham dự Champions League, và hiện đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Ligue 1 sau ba trận đấu của mùa giải mới. Vào cuối tuần này, AS Monaco sẽ đến làm khách trên sân Auxerre với mục tiêu giành điểm số sân khách đầu tiên trong mùa giải mới.