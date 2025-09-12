Chelsea có thể nhận án phạt trừ điểm với 74 cáo buộc vi phạm luật 12/09/2025 12:15

Chelsea đã bị LĐBĐ Anh (FA) cáo buộc 74 tội danh, nhưng The Blues không mong đợi một lệnh trừng phạt lớn sau khi các cáo buộc được đưa ra. Chelsea đã đưa ra phản ứng nhanh chóng trước cáo buộc của FA.

Chelsea không mong đợi một hình phạt sau thông báo của FA vào thứ năm (giờ Anh). The Blues đã phải hứng chịu những cáo buộc liên quan đến giao dịch với các người đại diện bóng đá, bên trung gian và đầu tư của bên thứ ba trong thời gian Roman Abramovich quản lý Chelsea. Chelsea có thể đối mặt với án phạt trừ điểm tại Premier League.

Tuy nhiên, Chelsea đang mong đợi một mức án phù hợp hơn từ FA, tương tự như thỏa thuận họ đã đạt được với LĐBĐ châu Âu (UEFA) nhiều tháng trước. Vào tháng 7, Chelsea đã phải chịu một khoản phạt tài chính từ UEFA và dự kiến ​​sẽ có một giải pháp tương tự, nghĩa là Chelsea sẽ bị FA phạt tiền, chứ không phải là hình phạt khác. Tờ Football London (Anh) đưa tin Chelsea không mong đợi đến các hình phạt thể thao, bao gồm cả việc trừ điểm.

Chelsea có thể nhận án phạt trừ điểm với 74 cáo buộc vi phạm luật. ẢNH: EPA

Ngoài ra, Chelsea đã tự tiết lộ vấn đề này và đang hợp tác chặt chẽ với FA liên quan đến các hành vi vi phạm bị cáo buộc, như đã nêu trong thông báo chính thức của CLB: "Chelsea FC vui mừng xác nhận rằng quá trình hợp tác với FA liên quan đến các vấn đề mà CLB tự báo cáo hiện đã đi đến kết luận.

Nhóm sở hữu Chelsea đã hoàn tất việc mua lại CLB vào ngày 30 tháng 5 năm 2022. Trong quá trình thẩm định kỹ lưỡng trước khi hoàn tất việc mua lại, nhóm sở hữu đã nhận thấy báo cáo tài chính có khả năng không đầy đủ liên quan đến các giao dịch trong quá khứ và các vi phạm tiềm ẩn khác đối với các quy định của FA.

Ngay sau khi hoàn tất việc mua lại, Chelsea đã tự báo cáo những vấn đề này với tất cả các cơ quan quản lý có liên quan, bao gồm cả FA. CLB đã thể hiện sự minh bạch chưa từng có trong suốt quá trình này, bao gồm việc cho phép tiếp cận toàn diện các hồ sơ và dữ liệu lịch sử của CLB.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với FA để giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới FA vì đã hợp tác với CLB trong vụ việc phức tạp này, tập trung vào những vấn đề đã diễn ra hơn một thập kỷ trước".