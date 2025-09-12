Hành vi của Hojlund tại Napoli nói lên tất cả sau khi rời MU 12/09/2025 07:29

Rasmus Hojlund hoàn tất hợp đồng chuyển đến Napoli một mùa giải dưới dạng cho mượn từ MU vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè và tiền đạo người Đan Mạch đã không lãng phí thời gian, bắt tay ngay vào làm việc với CLB mới của mình. Hành vi của Hojlund tại Napoli nói lên tất cả sau khi rời MU.

Những hành động của Rasmus Hojlund sau thời gian khoác áo đội tuyển Đan Mạch đã nói lên rất nhiều điều sau khi anh được Manchester United cho mượn sang Napoli. Cầu thủ 22 tuổi này đã ký hợp đồng một mùa giải với nhà vô địch Serie A vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, với điều khoản mua đứt vào cuối mùa.

MU có thể bỏ túi khoảng 38 triệu bảng Anh từ vụ chuyển nhượng Hojlund nếu Napoli giành được một suất dự Champions League mùa tới. Tiền đạo người Đan Mạch chắc chắn rất muốn tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu khi trở lại Serie A sau 832 ngày vắng bóng.

Hojlund đã di chuyển 800 km từ Hy Lạp sau chiến thắng 3-0 của Đan Mạch tại vòng loại World Cup 2026 để tới Ý. Anh ghi bàn thắng thứ ba cho Đan Mạch ở phút 81, với đường kiến ​​tạo của đồng đội cũ tại MU, Patrick Dorgu. Sau khi rời trại huấn luyện của Đan Mạch, Hojlund được phát hiện đang tập luyện cùng đội một của Napoli ngay ngày hôm sau tại trung tâm huấn luyện Castel Volturno, tờ Tuttomercatoweb (Ý) đưa tin.

Napoli ​​sẽ đấu với Fiorentina vào cuối tuần này tại Serie A, với Hojlund sẽ ra mắt đội bóng mới trước chuyến làm khách vào giữa tuần tới gặp Manchester City tại Champions League. Lorenzo Lucca dự kiến ​​sẽ đá chính trong trận đấu với Fiorentina tại sân vận động Artemio Franchi, nhưng HLV Antonio Conte muốn đảm bảo Hojlund cũng sẵn sàng ra sân. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với CLB mới Napoli, Hojlund đã chia sẻ về việc anh trở lại Ý, sau khi chuyển từ Atalanta sang MU cách đây 2 năm.

“Tôi đến đây với rất nhiều điều cần chứng minh, tôi muốn thể hiện mình tại đội bóng mạnh nhất nước Ý, và Napoli chắc chắn sẽ rất, rất mạnh. Tôi luôn nỗ lực hết mình, tôi muốn cống hiến hết mình trên sân cỏ, cống hiến hết mình cho đội bóng, ghi bàn, kiến ​​tạo và chiến đấu vì tất cả", Hojlund nói, "Tôi rất mong chờ cơ hội này, tôi rất, rất biết ơn và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp chúng tôi giành chiến thắng trong năm nay một lần nữa, để người hâm mộ và CLB tự hào".