MU đạt thỏa thuận chuyển nhượng cầu thủ tiếp theo 11/09/2025 11:13

Tyrell Malacia vẫn chưa hoàn tất việc rời MU sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Bây giờ, MU đạt thỏa thuận chuyển nhượng cầu thủ tiếp theo, đó chính là Malacia.

Manchester United được cho là đã đạt được thỏa thuận với CLB Thổ Nhĩ Kỳ Eyupspor để chuyển nhượng cựu hậu vệ Feyenoord Tyrell Malacia. Hậu vệ trái 26 tuổi người Hà Lan này đã không thể rời Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè ở Anh đóng cửa.

Quỷ đỏ chuẩn bị cho mượn Malacia, người đang chật vật tìm kiếm một suất đá chính thường xuyên và liên tục bị chấn thương hành hạ. Malacia gia nhập MU từ Feyenoord với một hợp đồng được đồn đoán có giá trị khoảng 13 triệu bảng Anh cộng thêm các khoản phụ phí.

Kể từ khi chuyển đến Old Trafford vào năm 2022, Malacia chỉ có 47 lần ra sân, phần lớn là trong mùa giải đầu tiên dưới thời HLV Erik ten Hag. Anh chỉ được ra sân bốn lần ở mùa giải trước, trước khi được cho PSV Eindhoven mượn ở Eredivisie trong nửa sau của mùa giải.

MU đạt thỏa thuận chuyển nhượng cầu thủ tiếp theo, đó là Malacia. ẢNH: EPA

Sau khi trở về MU từ hợp đồng cho mượn, Malacia nằm trong số năm cầu thủ phải tập luyện riêng cách xa đội một, trong khi tiền đạo người Anh Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony và Jadon Sancho đều đã rời CLB trước khi kỳ chuyển nhượng của Anh đóng cửa vào ngày 1 tháng 9.

Cầu thủ người Hà Lan này đã được liên hệ để chuyển sang câu lạc bộ Elche của La Liga vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng thương vụ này đã đổ vỡ vào phút chót, với các báo cáo cho thấy điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên không đạt được, theo tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin.

Mặc dù kỳ chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đã đóng cửa, các câu lạc bộ Super Lig vẫn có thể ký hợp đồng với cầu thủ, vì kỳ chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở cửa đến ngày 12 tháng 9. Reşat Can Özbudak, một nhà báo của YS TV, đã chia sẻ trên X (trước đây là Twitter ): "Eyupspor đã đạt được thỏa thuận với Manchester United về việc chuyển nhượng Tyrell Malacia dưới dạng cho mượn. Quyết định đang được chờ đợi".

Trong khi MU đang hồi hộp chờ đợi phán quyết cuối cùng, Andre Onana đã sẵn sàng chuyển đến Super Lig. Thủ môn người Cameroon đã đồng ý gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa giải từ MU, sau một thời gian dài có phong độ vô cùng tệ hại.