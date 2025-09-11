Siêu máy tính dự đoán đội vô địch Champions League 11/09/2025 07:29

(PLO)- Siêu máy tính dự đoán đội vô địch Champions League sau 10.000 lần mô phỏng và một đội bóng ở Premier League chỉ có 1% cơ hội nâng cao chiếc cúp danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Siêu máy tính của Opta đã tiết lộ những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League trước khi giải đấu bắt đầu vào tuần tới, và đây không phải là thông tin tốt lành cho một đội bóng Ngoại hạng Anh, dù siêu máy tính dự đoán đội vô địch Champions League là Liverpool.

Các trận đấu đầu tiên của Champions League 2025 - 2026 sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới (rạng sáng thứ tư, giờ Việt Nam), với sự góp mặt của Arsenal và Tottenham trong ngày thi đấu đầu tiên khi 36 đội một lần nữa tranh tài để giành chức vô địch.

Paris Saint-Germain (PSG) sẽ tham gia giải đấu với tư cách là nhà vô địch bảo vệ danh hiệu sau khi đánh bại Inter Milan trong trận chung kết mùa giải 2024 - 2025, trong khi sáu đội bóng Ngoại hạng Anh cũng tham dự Champions League mùa này.

PSG đang là đương kim vô địch Champions League. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Đó là Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea và Newcastle, những đội lọt vào Top 5 Premier League, cũng như Tottenham, đội giành quyền tham dự với tư cách là nhà vô địch Europa League.

Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League đã được thực hiện, với việc mỗi đội sẽ chơi tám trận, cố gắng lọt vào Top tám bảng xếp hạng để giành quyền vào vòng 16 đội hoặc ít nhất là kết thúc ở vị trí thứ chín đến thứ 24 để lọt vào vòng play-off.

Bây giờ, siêu máy tính của Opta đã chạy 10.000 lần mô phỏng để xem đội nào có nhiều khả năng chiến thắng nhất tại Champions League mùa này và 1 đội bóng của Premier League đã được "gọi tên".

Opta cho biết nhà vô địch Premier League Liverpool là đội có nhiều khả năng vô địch Champions League nhất. Liverpool của HLV Arne Slot được đánh giá có 20,4% cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League lần thứ bảy trong lịch sử, mặc dù mùa trước họ đã để thua PSG ở vòng 16 đội. Bên cạnh đó, Liverpool được trao 34% cơ hội vào chung kết và 72,7% cơ hội vào bán kết.

Trong khi đó, đội bóng có nhiều khả năng giành chức vô địch thứ hai là Arsenal. Mặc dù chưa từng vô địch Champions League, đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn được đánh giá có 16% cơ hội giành vinh quang mùa này.

Đội bóng của chiến lược gia người Tây Ban Nha đang chịu áp lực phải thành công sau khi về nhì ba năm liên tiếp tại Premier League và họ cũng đã lọt vào bán kết Champions League mùa giải trước.

Liverpool là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Champions League mùa này. ẢNH: PA WIRE

Arsenal được đánh giá 44,8% khả năng lọt vào vòng bán kết một lần nữa ở mùa này. PSG bám sát phía sau về khả năng vô địch, cơ hội bảo vệ danh hiệu của họ là 12,7%. Xếp sau nhà đương kim vô địch PSG là một đội bóng Anh khác, Manchester City. Đội bóng của Pep Guardiola có khởi đầu mùa giải quốc nội khá chật vật, thua hai trong ba trận đấu cho đến nay, nhưng chuỗi trận này không được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến phong độ của họ tại đấu trường châu Âu. Man City được trao 8,4% cơ hội giành được chiếc cúp mà họ đã nâng cao vào năm 2023, cũng như 16,6% cơ hội lọt vào trận chung kết và 31,1% cơ hội lọt vào bán kết.

Chelsea bám sát ở vị trí thứ sáu - cũng sau Barcelona - với 7% cơ hội giành chức vô địch Champions League - nghĩa là bốn trong số sáu đội được yêu thích nhất đều đến từ Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, đây không phải là tin tốt cho các đội bóng Ngoại hạng Anh khác. Newcastle có 3% cơ hội vô địch, còn cơ hội của Tottenham thậm chí còn thấp hơn.

Đội bóng của HLV Thomas Frank, đứng thứ 17 dưới sự dẫn dắt của Ange Postecoglou tại Premier League mùa giải trước, chỉ có 1% cơ hội giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên.

Siêu máy tính dự đoán đội vô địch Champions League mùa này là Liverpool. ẢNH: DAILY MAIL/OPTA

Tuy nhiên, Tottenham được đánh giá có 22,9% cơ hội lọt vào vòng tứ kết, đồng thời có lịch thi đấu khá thuận lợi ở giai đoạn lượt về vòng bảng. Tottenham sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League bằng trận đấu với Villarreal trên sân nhà vào tuần tới, đồng thời cũng sẽ gặp những đối thủ như AS Monaco, PSG và Borussia Dortmund.

Ở một diễn biến khác, Liverpool sẽ đối đầu với Atletico Madrid trong trận đấu đầu tiên tại Anfield vào thứ Tư tuần tới (giờ Anh), trong khi Arsenal gặp Athletic Bilbao tại Tây Ban Nha vào ngày hôm trước. Man City sẽ tiếp đón Napoli vào thứ năm tuần tới, còn Newcastle đối đầu Barcelona vào cùng ngày trong một trận đấu quan trọng đối với đội bóng của Eddie Howe. Champions League và Europa League mùa giải mới bắt đầu khởi tranh từ ngày 24-9, còn Conference League vào ngày 2-10.