Garnacho thể hiện bản chất thật khi gửi lời nhắn đến Bruno Fernandes 10/09/2025 13:03

Alejandro Garnacho đã rời MU để đến Chelsea sau khi mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim, và anh đã đăng một thông điệp đẳng cấp gửi tới đội trưởng Bruno Fernandes của "Quỷ đỏ". Garnacho thể hiện bản chất thật khi gửi lời nhắn đến Bruno Fernandes.

Cựu ngôi sao Manchester United, Alejandro Garnacho, đã bày tỏ lòng kính trọng với người đồng đội cũ Bruno Fernandes bằng một bài đăng cảm động trên mạng xã hội. Garnacho gia nhập Chelsea vào mùa hè này với giá 40 triệu bảng sau khi không còn được HLV Ruben Amorim trọng dụng.

Sau khi tự tập luyện trong phần lớn mùa hè, cầu thủ 21 tuổi người Argentina đã tìm kiếm bến đỗ mới tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, bài đăng mới nhất trên mạng xã hội của Garnacho cho thấy anh vẫn rất tôn trọng Bruno Fernandes.

Trên Instagram, Garnacho đã đăng một bức ảnh anh đang ăn mừng cùng đội trưởng của MU Bruno Fernandes, viết bên dưới: "Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Tôi yêu anh", cùng biểu tượng cảm xúc nụ hôn.

Garnacho gửi thông điệp đến Bruno Fernandes. ẢNH: INSTAGRAM GARNACHO

Cầu thủ người Argentina đã trải qua vài tháng cuối cùng đầy sóng gió tại Old Trafford. Mối quan hệ giữa Garnacho và MU đã lên đến đỉnh điểm sau khi cầu thủ chạy cánh này công khai chỉ trích quyết định của Amorim cho anh ngồi dự bị trong trận chung kết Europa League trước Tottenham Hotspur hồi tháng 5, khi Garnacho chỉ được tung vào sân trong hiệp hai trong trận thua 1-0 tại Bilbao.

Tin nhắn mới nhất của Garnacho gửi tới Bruno Fernandes được đưa ra nhiều năm sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha này từng tuyên bố rằng Garnacho "không có thái độ tốt nhất" khi anh mới đột phá từ học viện đào tạo trẻ của MU lên đội 1. Nó chứng minh Fernandes đã nghiêm khắc để giúp nuôi dưỡng tài năng của Garnacho như thế nào.

Phát biểu vào tháng 11 năm 2022, sau khi Garnacho ghi bàn thắng quyết định cho MU trong trận đấu ở vòng bảng Europa League với Real Sociedad, Bruno Fernandes chia sẻ với BT Sport: "Garnacho chơi tốt nhưng cậu ấy biết chúng tôi kỳ vọng rất nhiều ở cậu ấy. Garnacho vẫn còn rất trẻ và đang làm rất tốt.

Đầu mùa giải, Garnacho không đạt phong độ tốt nhất. Trong chuyến du đấu tiền mùa giải, cậu ấy không có thái độ tốt nhất. Đó là lý do tại sao Garnacho không có cơ hội cho đến tận bây giờ. Garnacho sẽ có cơ hội nếu tập luyện tốt hơn, có thái độ đúng đắn”.

Kể từ đó, Garnacho trưởng thành hơn khi trở thành cầu thủ chủ chốt trong đội một MU. Và khi rời đi, Garnacho không chỉ gửi lời tạm biệt thân thương đến Bruno Fernandes mà còn đến toàn thể CLB. "Gửi Manchester. Sau năm năm đáng nhớ, chương đặc biệt này trong cuộc đời tôi giờ đây đã khép lại", Garnacho viết trên mạng xã hội, "Chúng tôi đã tạo nên những khoảnh khắc sẽ ở lại mãi mãi trong tôi.

Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. Gửi đến các HLV, nhân viên và đồng đội, cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Mỗi lần đeo huy hiệu Manchester United lên người, tôi đều đã cống hiến hết mình. Tôi rời đi với niềm tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được và háo hức chờ đợi những điều sắp tới. Chúc CLB thành công trong tương lai, đồng thời tôi mong muốn được cống hiến hết mình trong chương tiếp theo của sự nghiệp".

Garnacho thể hiện bản chất thật khi gửi lời nhắn đến Bruno Fernandes. ẢNH: EPA

Alejandro Garnacho đã không có tên trong đội hình tuyển Argentina đá vòng loại World Cup 2026 vừa qua. Vì thế, những ai kỳ vọng cầu thủ chạy cánh này sẽ tạo ra tác động tức thì tại Stamford Bridge có lẽ phải chờ đợi sau khi anh đã bỏ lỡ phần lớn giai đoạn tiền mùa giải với MU. Mặc dù vậy, Garnacho có thể sẽ ra mắt Chelsea vào cuối tuần này trong trận đấu với Brentford trên sân khách ở vòng 4 Premier League.

Phát biểu sau buổi tập cường độ cao đầu tiên với Chelsea, Garnacho tiết lộ anh đã cảm nhận được những ảnh hưởng của việc không thi đấu trong thời gian quá lâu và cần thời gian để đạt 100% thể lực. Phát biểu với một thành viên trong đội ngũ truyền thông của The Blues, Garnacho nói: "Chân tôi giờ không cử động được nữa rồi".