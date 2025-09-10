Rooney tiết lộ bình luận gây sốc của HLV MU 10/09/2025 07:01

Wayne Rooney đã chia sẻ về lần đầu tiên cựu HLV MU Louis Van Gaal gặp vợ của anh là Coleen. Rooney tiết lộ bình luận gây sốc của HLV MU Van Gaal. Louis Van Gaal dẫn dắt "Quỷ Đỏ" từ năm 2014 đến 2016 và có mối quan hệ thân thiết với Rooney. Van Gaal trao cho Rooney chức đội trưởng MU khi ông mới đến Old Trafford.

Tuy nhiên, khi chiến lược gia người Hà Lan Van Gaal lần đầu gặp nàng WAG Coleen tại bữa trưa của các cầu thủ, ông đã có một câu nói gây sốc về Rooney, một cuộc trao đổi mà không ai ngờ tới dù đó chỉ là lời nói đùa.

Wayne Rooney, 39 tuổi, nói rằng Van Gaal là "một người khá ồn ào và sôi nổi". Và trong tập mới nhất của The Wayne Rooney Show, Rooney tiết lộ câu nói đùa mà HLV 74 tuổi Van Gaal đã nói trong cuộc trò chuyện đầu tiên với vợ của anh là Coleen, 39 tuổi.

Wayne Rooney tiết lộ bình luận gây sốc của HLV MU là Van Gaal. ẢNH: EPA

"Tôi rất thích Van Gaal, ông ấy rất hài hước", người cha của bốn đứa trẻ Rooney chia sẻ và giải thích, "Lần đầu tiên Van Gaal gặp Coleen, chúng tôi đã dùng bữa trưa với tất cả các cầu thủ, vợ, bạn gái và nhân viên.

Van Gaal đến gặp Coleen lần đầu tiên và nói: "Các con của cô trông rất giống bố chúng". Cô ấy nói: 'Ừ". Van Gaal nói: "Giống của anh ấy (Rooney) rất khỏe". Đó là lần đầu tiên Van Gaal gặp vợ của tôi!".

Bình luận gây chấn động của Van Gaal không làm Wayne Rooney bận tâm. Rooney thừa nhận rằng anh thấy cuộc trò chuyện này khá buồn cười. "Van Gaal rất hài hước, một nhân cách tốt", Rooney nói thêm, "Chúng tôi cứ thế mà tiến lên. Tôi thực sự thích ông ấy với tư cách là một con người. Ông ấy khác biệt và hài hước, nhưng với tư cách là một HLV, có lẽ tôi đã học được nhiều điều từ Van Gaal hơn bất kỳ ai khác."

Coleen là tâm điểm chú ý của công chúng kể từ khi cô và Wayne Rooney bắt đầu hẹn hò năm 16 tuổi. Giờ đây, cả hai đã kết hôn và có bốn đứa con, ngôi sao người Anh thừa nhận mối quan hệ của họ đã thay đổi kể từ khi các con chào đời.

Bốn người con trai của cặp đôi này, Kai, Klay, Kit và Cass, chắc chắn đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình. Wayne Rooney và Coleen, những người yêu nhau từ thời thơ ấu ở Croxteth, Liverpool, đã kết hôn được 17 năm.

Chia sẻ về việc Coleen thường xuyên ủi đồ tươm tất cho gia đình, Rooney cho biết, "Trước khi chúng tôi có con, Coleen thường để quần áo của tôi ở ngoài từ đêm hôm trước. Vì vậy, ngày nào cũng vậy, cô ấy sẽ lấy quần áo của tôi ra, ủi phẳng phiu và sẵn sàng cho tôi mặc vào sáng hôm sau".

Rooney cười và nói tiếp: "Bây giờ thì tôi phải tự dậy lấy và ủi quần áo thôi, tôi đang bực mình đây. Không, nhưng đúng vậy, rõ ràng là giờ có con rồi thì... Rõ ràng là bây giờ cô ấy chỉ làm vậy với bọn trẻ. Cô ấy ủi đồ cho tất cả bọn trẻ vào đêm hôm trước và đủ thứ khác nữa".