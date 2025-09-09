Rooney bỏ qua Sir Alex Ferguson, gọi tên HLV giỏi nhất 09/09/2025 12:59

(PLO)- Wayne Rooney đã bỏ qua Sir Alex Ferguson khi nêu tên HLV chiến thuật giỏi nhất mà Anh từng làm việc cùng tại Manchester United, người "vượt trội hơn bất kỳ ai".

Huyền thoại ghi nhiều bàn nhất lịch sử Manchester United Wayne Rooney đã chơi dưới sự dẫn dắt của một số HLV xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng anh tin rằng có một người "vượt trội hơn hẳn" khi nói đến chiến thuật trong bóng đá.

Rooney đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để chơi dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson tại Manchester United, ra sân hơn 400 lần dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại người Scotland, giành được năm chức vô địch Premier League và 1 Champions League.

Năm ngoái, Rooney thừa nhận rằng mối quan hệ của họ đã gặp trục trặc sau khi anh gửi yêu cầu chuyển nhượng vào năm 2010. Thời điểm đó, Rooney bày tỏ lo ngại về khả năng thu hút những cầu thủ hàng đầu thế giới của MU. Rooney cuối cùng đã ở lại MU cho đến hết mùa giải 2016 - 2017, trong khi các HLV khác phải vật lộn kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Man United cũng đã chơi hơn 100 trận dưới thời David Moyes, người cũng đã huấn luyện anh khi anh bắt đầu sự nghiệp tại Everton. Jose Mourinho, Fabio Capello, Sven-Goran Eriksson, Roy Hodgson, Steve McClaren và Sam Allardyce cũng nằm trong số những người đã từng huấn luyện Rooney trong suốt sự nghiệp cấp CLB và đội tuyển quốc gia Anh của anh.

Rooney không coi Sir Alex Ferguson là HLV giỏi chiến thuật nhất. ẢNH: ANDY HOOPER

Tuy nhiên, trong mắt Rooney, Louis van Gaal mới là HLV nổi bật về mặt chiến thuật trong bóng đá. Anh đã chơi dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hà Lan trong hai mùa giải tại MU, khi Quỷ Đỏ kết thúc ở vị trí thứ tư và thứ năm trong hai mùa giải đó. Van Gaal bị MU sa thải chỉ hai ngày sau khi giành Cúp FA mùa giải 2015 - 2016.

Trong khi Wayne Rooney nhấn mạnh Sir Alex Ferguson là HLV toàn diện nhất của anh, anh mô tả cách tiếp cận của Louis Van Gaal đối với khía cạnh chiến thuật của bóng đá là "đáng kinh ngạc".

"HLV giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng là Louis van Gaal, điều này nghe có vẻ lạ", Rooney chia sẻ trên chương trình Wayne Rooney Show, "Sir Alex Ferguson biết chính xác những gì ông đang làm và là một thiên tài trong lĩnh vực của mình, nhưng về mặt chiến thuật, Louis van Gaal vượt trội hơn hẳn bất kỳ ai tôi từng làm việc cùng.

Tôi đang nói về mặt chiến thuật, Sir Alex Ferguson là người giỏi nhất nhưng về mặt chiến thuật, Louis van Gaal là người đáng kinh ngạc, bạn thường theo dõi và tiếp thu mọi thứ, cách ông ấy chuẩn bị một đội bóng, cách ông ấy thiết lập một đội bóng phòng ngự.

Điều duy nhất là bạn mất đi chút tự do khi tấn công. Vào thời điểm đó, tôi đang trên hành trình suy nghĩ rằng mình sẽ trở thành HLV sau khi giải nghệ. Vì vậy tôi nghĩ mình muốn làm HLV, nhưng ở phần sân đối phương, tôi nghĩ hãy cho mình thêm một chút tự do.

Louis Van Gaal thật tuyệt vời, ông ấy chú ý đến từng chi tiết, các buổi tập của ông ấy đôi khi khá nhàm chán nhưng mọi cầu thủ đều biết chính xác họ đang làm gì. Ông ấy là người giỏi nhất, hơn hẳn những người khác".

Rooney khẳng định anh học hỏi rất nhiều từ Van Gaal. ẢNH: EPA

Giải thích sự khác biệt giữa Sir Alex Ferguson và Van Gaal, Rooney tuyên bố rằng Ferguson sẽ khiến các cầu thủ Manchester United thấy rằng họ mạnh hơn đối thủ và khen ngợi cách tiếp cận "đơn giản" của ông. Rooney nhấn mạnh rằng cách tiếp cận đơn giản hơn đã giúp ích cho các cầu thủ hàng đầu, khi Ferguson dành ít thời gian hơn để nghiên cứu chiến thuật và các tình huống cố định.

Rooney tin rằng cách tiếp cận này khiến các cầu thủ có trách nhiệm hơn trên sân, đồng thời nhấn mạnh rằng Sir Alex Ferguson sẽ "phát huy hết khả năng" của mình trong những trận đấu khó khăn hơn.

Trong khi ca ngợi kiến ​​thức chiến thuật của Van Gaal, Rooney thừa nhận cách tiếp cận của Van Gaal đã khiến một số ngôi sao "tan rã" dưới sự quản lý và chỉ đạo cứng nhắc của ông.

Rooney nói thêm: 'Tôi thấy các cầu thủ tan rã, tiền vệ trung tâm thực sự không thể di chuyển. Chúng tôi thấy Di Maria và Falcao vào sân. Bạn phải giữ đúng vị trí và lối chơi của mình. Thật khó khăn khi là một cầu thủ tấn công, nhưng tôi nghĩ về mặt phòng thủ, Van Gaal đã thiết lập được thế trận rất tốt".