Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất Premier League: Bất ngờ có tên Jack Grealish 09/09/2025 07:29

(PLO)- Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này được xướng tên, không có ngôi sao Liverpool và Arsenal, nhưng lại bất ngờ có Jack Grealish.

10 cầu thủ có thành tích tốt nhất của Premier League mùa này đã được Opta xác định. Opta đánh giá hiệu suất của cầu thủ dựa trên các số liệu quan trọng, với việc Moises Caicedo của Chelsea là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu hàng đầu nước Anh cho đến nay.

Giải đấu hàng đầu nước Anh đang tạm dừng nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia, cho phép các đội ở Premier League đánh giá lại tình hình sau những tuần đầu tiên của mùa giải mới. Liverpool đang dẫn đầu với thành tích toàn thắng 100%, nhưng cho đến nay vẫn chưa có cầu thủ nào của họ lọt vào danh sách Top 10 cầu thủ hay nhất sau 3 vòng.

Đương kim vô địch Premier League Liverpool đã chơi rất ấn tượng với việc tân binh Hugo Ekitike tỏa sáng ngay từ đầu, nhưng họ chưa bao giờ có màn trình diễn xuất sắc dù giành trọn ba chiến thắng. Liverpool đã để thủng lưới bốn lần trong hai trận đầu tiên - trước Bournemouth và Newcastle - và cần những bàn thắng ở phút cuối trong hai trận đấu mới giành trọn ba điểm.

Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này sau 3 vòng bất ngờ có tên Jack Grealish, trong khi Haaland cũng góp mặt. ẢNH: EPA

Cũng không có cầu thủ nào của Arsenal kiếm đủ "điểm Opta" - yếu tố quyết định thứ hạng ban đầu. Đây là những chỉ số đo lường đóng góp của các cầu thủ trong trận đấu thông qua các bàn thắng, pha tắc bóng và bàn thua. Một cầu thủ chơi 90 phút thường sẽ đạt tổng điểm từ 10 đến 40 - và cầu thủ đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại đạt trung bình 31,7 điểm.

Tầm ảnh hưởng của Caicedo ở hàng tiền vệ từ lâu đã được ca ngợi và anh luôn là một nhân tố quan trọng bậc nhất của The Blues. Một tiền vệ khác đứng thứ hai là Elliot Anderson của Nottingham Forest, người hiện đang khoác áo đội tuyển Anh.

Trevoh Chalobah đã có một mùa giải bùng nổ tại Chelsea, trước đây anh từng bị HLV Enzo Maresca loại bỏ, nhưng giờ đây Chalobah đã trở thành một nhân tố có ảnh hưởng lớn ở hàng thủ Chelsea. Guglielmo Vicario của Tottenham là thủ môn duy nhất lọt vào Top 10 sau khi giữ sạch lưới hai trận.

Hai cầu thủ kiến ​​tạo Bruno Fernandes của MU và Lucas Paqueta, cả hai đều ghi bàn trong mùa giải này, được xếp hạng năm và sáu. Họ tiếp tục tạo ảnh hưởng lớn lên các trận đấu, đặc biệt là ở phần sân đối phương. Khởi đầu ấn tượng của Joao Pedro tại Chelsea đã giúp anh vươn lên vị trí thứ tám.

Caicedo của Chelsea đứng đầu Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất Premier League sau 3 vòng đấu. ẢNH: EPA

Cầu thủ người Brazil đã ghi hai bàn trong ba trận kể từ khi chuyển đến Chelsea từ Brighton. Đồng đội của anh tại The Blues, Enzo Fernandez, cũng có tên, đồng nghĩa với việc Chelsea có bốn cầu thủ trong Top 10, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác ở Premier League. Chelsea vẫn bất bại, với lần mất điểm duy nhất là trận hòa không bàn thắng với Crystal Palace.

Mặc dù Manchester City khởi đầu năm nay không mấy ấn tượng, Erling Haaland vẫn lọt vào Top 10. Anh đã ghi ba bàn, trong đó có hai bàn vào lưới Wolves. Đồng đội cũ của Haaland tại Man City là Jack Grealish cũng có khởi đầu ấn tượng tại Everton khi anh đang nỗ lực vực dậy sự nghiệp.

Cầu thủ người Anh này được Man City cho Everton mượn trong một năm và anh đã có bốn pha kiến ​​tạo trong hai lần ra sân dưới thời David Moyes. Jack Grealish là người cuối cùng hoàn thành danh sách Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất Premier League sau 3 vòng đấu.

Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này sau 3 vòng đấu

1. Moises Caicedo

2. Elliot Anderson

3. Trevoh Chalobah

4. Guglielmo Vicario

5. Bruno Fernandes

6. Lucas Paqueta

7. Enzo Fernandez

8. Joao Pedro

9. Erling Haaland

10. Jack Grealish

* Theo Opta