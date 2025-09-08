Fenerbahce công bố lý do sa thải Mourinho: 99 điểm và 99 bàn thắng 08/09/2025 13:53

HLV Jose Mourinho đã thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đến việc bị Fenerbahce sa thải. Bây giờ, Ali Koc - Chủ tịch Fenerbahce công bố lý do sa thải Mourinho một cách tàn nhẫn. Người đặc biệt đã bị Fenerbahce sa thải vào ngày 29-8 sau hơn một năm nắm quyền, sau trận thua đáng tiếc ở vòng play-off Champions League trước Benfica.

Mặc dù tỷ số chung cuộc 1-0 không phải là lý do duy nhất, Koc cho biết chính cách họ thua và chiến thuật phòng ngự của Mourinho đã quyết định số phận của ông. Trả lời phỏng vấn tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, Koc cho biết: “Tại sao chúng tôi lại sa thải Mourinho? Đó là một cuộc chia tay đầy cay đắng.

Phản ứng hóa học của chúng tôi rất tốt và việc đưa Jose Mourinho đến đây đã là một thành công lớn. Nhưng chúng tôi cần chơi thứ bóng đá thống trị hơn, ghi 99 bàn thắng và giành được 99 điểm là mục tiêu của chúng tôi ."

Koc nói thêm: “Bị Benfica loại không phải là vấn đề. Nhưng cách chúng tôi ra về thật không thể chấp nhận được. Cảm giác như lối chơi tẻ nhạt như năm ngoái sẽ lại tiếp diễn".

Fenerbahce công bố lý do sa thải Mourinho. ẢNH: EPA

Trong thời gian nắm quyền, Jose Mourinho đã dẫn dắt Fenerbahce 62 trận, thắng 37, hòa 14 và thua 11, nhưng không thể giành được danh hiệu nào. Fenerbahce cũng thi đấu kém cỏi trong nước, dù xếp thứ hai ở giải Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Fenerbahce không đánh bại được bất kỳ đội nào trong Top năm và để thua cả giải cúp trước đối thủ truyền kiếp Galatasaray.

Tệ hơn nữa, Mourinho được cho là đã xung đột với ban lãnh đạo và loại bỏ những ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ như Ismail Yuksek và Irfan Can Kahveci. Điều đó làm dấy lên những lời đồn rằng Mourinho "có thành kiến" với những tài năng trong nước.

Mặc dù có thành tích lẫy lừng với các danh hiệu tại Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Man United và AS Roma, Jose Mourinho vẫn không thể tạo nên điều kỳ diệu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và các ông chủ của Fenerbahce vô cùng tức giận khi những bản hợp đồng được Mourinho lựa chọn kỹ lưỡng cũng không tỏa sáng.

Koc tóm tắt: “Kiểu bóng đá này có thể hiệu quả ở châu Âu, nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi cần phải thống trị. Chúng tôi tin rằng đội hình này có thể chơi tốt hơn khi không có Jose Mourinho".

Kể từ khi bị sa thải, Jose Mourinho đã được liên hệ với cả Nottingham Forest và West Ham United khi ông cân nhắc bước đi tiếp theo của mình.