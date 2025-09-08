Tương lai bất định của Jackson khi chi tiết hợp đồng với Bayern Munich được hé lộ 08/09/2025 13:26

(PLO)- Khả năng Nicolas Jackson chia tay Chelsea vào mùa giải sang năm đang bị nghi ngờ khi chi tiết hợp đồng với Bayern Munich được hé lộ.

Nicolas Jackson đã rời Chelsea để gia nhập Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn một mùa giải vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng việc tiền đạo này chuyển đến Đức dài hạn có thể không đơn giản như suy nghĩ ban đầu, khi chi tiết hợp đồng với Bayern Munich được hé lộ.

Nicolas Jackson sẽ trở lại Chelsea vào cuối mùa giải vì Bayern Munich không có kế hoạch ký hợp đồng chính thức với anh. Đó là thông tin được chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoenes, tiết lộ sau khi ông tiết lộ chi tiết hợp đồng với Bayern Munich của Jackson dưới dạng cho mượn trong một mùa giải từ Chelsea.

Vụ chuyển nhượng của Jackson đến Bayern chỉ thành công vào đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau khi tiền đạo này và người đại diện của anh can thiệp. Ban đầu, Chelsea tỏ ra e ngại và yêu cầu tuyển thủ Senegal trở lại London sau chấn thương gân kheo của Liam Delap.

Nhưng Chelsea lại triệu hồi Marc Guiu từ Sunderland, cho phép Jackson gia nhập gã khổng lồ bóng đá Đức theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt với giá 56,2 triệu bảng vào mùa hè năm sau nếu anh ra sân đủ số lần quy định. Jackson đã suy ngẫm về động thái đầy biến động này, cho biết anh hy vọng sẽ gắn bó lâu dài với Bayern Munich, sau hai năm chơi cho Chelsea.

Chi tiết hợp đồng với Bayern Munich của Jackson được hé lộ. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, phát biểu trên chương trình Doppelpass của kênh Sport1 của Đức, Hoenes lại đưa ra một góc nhìn khác. "Đó không phải là khoản phí mượn 16,5 triệu euro, vì Jackson và người đại diện của anh ta đang trả 3,5 triệu euro, vậy còn lại 13 triệu euro (11,2 triệu bảng Anh)", Hoenes nói.

Khi được hỏi liệu một hợp đồng dài hạn có thể chờ đợi Jackson hay không, ông trả lời dứt khoát: "Điều đó chỉ xảy ra nếu Jackson chơi 40 trận cho Bayern Munich. Cậu ấy chưa bao giờ làm được như vậy!".

Jackson đã đá chính 28 trận cho Chelsea tại Premier League mùa trước và có tổng cộng 37 lần ra sân trên mọi đấu trường. Jackson nhiều khả năng sẽ bắt đầu sự nghiệp tại Bayern Munich trên băng ghế dự bị, với Harry Kane là trung phong không thể tranh cãi của HLV Vincent Kompany.

Cầu thủ 24 tuổi Jackson không phải là lựa chọn hàng đầu của Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, và Hoenes đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng trước mức phí chuyển nhượng bị thổi phồng trong bóng đá hiện đại. "Sự thật là chúng tôi rất hài lòng với FC Bayern. Chúng tôi là những người chiến thắng thực sự của kỳ chuyển nhượng mùa hè", Hoenes khẳng định.

Chúng tôi có một đội hình mạnh và không cần phải tăng cường lực lượng quá nhiều. Tất nhiên, chúng tôi muốn có Florian Wirtz. Chúng tôi đã đề nghị 55 triệu euro cho Nick Woltemade, trong khi Stuttgart muốn 75 triệu euro. Giờ thì thị trường chuyển nhượng giống như trò chơi cờ tỷ phú vậy".

Ngoài Woltemade, người đã chuyển đến Newcastle với giá 69 triệu bảng, Bayern Munich cũng đã tìm hiểu về Christopher Nkunku, đồng đội của Jackson tại Chelsea. Thương vụ này vẫn có thể thực hiện trong thị trường chuyển nhượng vào tháng Giêng năm 2026. "Chúng ta không được quên rằng vẫn còn một kỳ chuyển nhượng vào tháng Giêng," Hoenes tuyên bố, "Chúng tôi có đủ tiền để làm điều đó".

Nói về việc chuyển nhượng, Jackson chia sẻ: “Bóng đá luôn có những vòng tuần hoàn. Đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi, và đó là một phần của trò chơi. Tôi tôn trọng Enzo Maresca (HLV của Chelsea), tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy. Maresca có những ý tưởng và phong cách riêng. Tôi chỉ cần một điều gì đó khác biệt ở giai đoạn này của sự nghiệp. Tôi không hối tiếc, chỉ biết ơn khoảng thời gian ở Chelsea.”

Cuối cùng, Jackson nói thêm: “Tôi tập trung 100% vào dự án mới của mình và rất mong được trải nghiệm bầu không khí tuyệt vời tại Allianz Arena".