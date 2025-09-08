Cunha chia sẻ thông tin khó hiểu về tình trạng chấn thương 08/09/2025 13:14

Matheus Cunha buộc phải rời sân vì chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-2 của Manchester United trước Burnley trước kỳ nghỉ quốc tế ở vòng 3 Premier League và khả năng ra sân trong trận Derby Manchester của ngôi sao người Brazil vẫn còn bỏ ngỏ.

Bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng từ Wolves đã phải rời sân trong hiệp một trận đấu Ngoại hạng Anh với chấn thương gân kheo phải. Cả Cunha và Mason Mount đều dính chấn thương trong trận đấu với Burnley, khiến chiến thắng đầu tiên của Manchester United tại Premier League mùa này kém vui hơn một chút.

Cunha buộc phải rút khỏi đội hình tuyển Brazil tham dự vòng loại World Cup 2026 trong kỳ nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, Cunha đã chia sẻ về tình trạng chấn thương, trấn an người hâm mộ bằng cách nói rằng mình sẽ "sớm trở lại". Tài khoản Instagram của cầu thủ người Brazil này còn đăng tải thêm nhiều tin khác nữa. Tuy nhiên, tờ Mirror (Anh) lại bình luận, Cunha chia sẻ thông tin khó hiểu về tình trạng chấn thương của mình.

Đăng ảnh mình đang đạp xe trong phòng gym, Cunha viết: "Thời gian trôi nhanh thật", kèm theo biểu tượng đồng hồ và quả bom. Sau đó, Cunha chia sẻ một bức ảnh khác chụp mình đang tạo dáng với chiếc vòng tay UFC và nói: "obrigado pela moral", nghĩa là "cảm ơn vì bài học đạo đức".

Cunha chia sẻ thông tin khó hiểu về tình trạng chấn thương của mình. ẢNH: EPA

HLV Ruben Amorim chắc chắn rất muốn Cunha có mặt trong chuyến làm khách trước Manchester City tại sân vận động Etihad vào Chủ nhật đá vòng 4 Premier League. MU vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự bàn thắng, bất chấp việc đã chi hơn 200 triệu bảng cho các tiền đạo mới.

MU mở màn mùa giải với thất bại 0-1 trước Arsenal, sau đó là trận hòa 1-1 trước Fulham ở Premier League và thất bại đáng xấu hổ trước Grimsby trên loạt sút luân lưu tại Carabao Cup. Sau chiến thắng của MU trước Burnley đến từ một quả phạt đền muộn của Bruno Fernandes, HLV Ruben Amorim đã bày tỏ sự lo lắng.

"Thật khó khăn khi mất Cunha và Mason Mount, bởi vì Mason Mount chỉ thi đấu 30 phút rồi chấn thương", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Tôi lo lắng về điều đó, bởi vì họ rất quan trọng với chúng tôi. Chúng ta hãy chờ xem". Amorim nói thêm: "Tôi không biết tình trạng của họ thế nào, tôi không biết. Chúng tôi sẽ kiểm tra họ. Chúng tôi thực sự cần những chàng trai đó để có thể cạnh tranh thực sự".

Amorim sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về thể lực của Cunha trong những ngày tới trước khi quyết định đội hình cho trận Derby Manchester. Trong khi Cunha vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trong màu áo MU, thì tân binh Bryan Mbeumo đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp cho MU. Bản hợp đồng trị giá 71 triệu bảng Anh từ Brentford đã ghi bàn trong trận thua Grimsby, trước khi ghi bàn trong chiến thắng trước Burnley.

"Trận đấu nào cũng khó khăn và quan trọng. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, nhưng chúng tôi phải chiến đấu từng phút một", HLV Ruben Amorim của Manchester United chia sẻ, "Tôi rất vui, và chúng tôi cũng thắng. Là một tiền đạo, điều quan trọng là bạn phải tự tin ghi bàn".