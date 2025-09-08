MU cần thực hiện bước đi quan trọng để ủng hộ Amorim 08/09/2025 07:29

MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh vào mùa hè để giúp HLV Ruben Amorim cải tổ toàn diện hàng công cũng như vị trí thủ môn. Nhưng cựu danh thủ "quỷ đỏ" Phil Jones khẳng định MU cần thực hiện bước đi quan trọng để ủng hộ Amorim, bên cạnh sự hỗ trợ trên thị trường chuyển nhượng.

Cựu hậu vệ của Manchester United, Phil Jones, tin rằng điều quan trọng là CLB phải cung cấp cho HLV Ruben Amorim nhiều hơn là sự hỗ trợ trên thị trường chuyển nhượng. Jones đã gắn bó 12 năm với MU sau khi được Sir Alex Ferguson ký hợp đồng trị giá 16,5 triệu bảng Anh từ Blackburn vào năm 2011. Anh trở thành nhà vô địch Premier League dưới thời HLV vĩ đại nhất mọi thời đại của MU, trước khi chứng kiến ​​sự sa sút thảm hại của đội khi vị HLV người Scotland này nghỉ hưu vào năm 2013.

Phil Jones vui mừng khi chứng kiến đồng sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe phê duyệt khoản chi hơn 200 triệu bảng Anh để đưa Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Senne Lammens đến Manchester vào mùa hè này.

Nhưng Jones cảm thấy rằng Amorim cần phải có thời gian để áp dụng phương pháp của mình. Và nhiệm vụ của HLV người Bồ Đào Nha sẽ dễ dàng hơn nếu MU cải tổ lối chơi của học viện đào tạo trẻ danh tiếng của họ, để các cầu thủ trẻ được huấn luyện chơi theo hệ thống chiến thuật ba hậu vệ của Amorim. Jones đã dành hai năm để huấn luyện đội trẻ MU tại trung tâm huấn luyện Carrington sau khi treo giày vào năm 2024.

MU cần thực hiện bước đi quan trọng để ủng hộ Amorim, đó là áp dụng sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ của Amorim ở đội trẻ cho đồng bộ với đội 1. ẢNH: EPA

Phil Jones chia sẻ: “Một trong những câu hỏi tôi đặt ra là tại sao các đội trẻ và học viện lại không chơi theo cùng một hệ thống mà Amorim đã đưa vào ở đội 1 Manchester United. Những đứa trẻ này cần học cách chơi ở nhiều vị trí và hệ thống khác nhau để có thể phát triển sự nghiệp. Hy vọng họ sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Old Trafford, nhưng nếu muốn thành công trong bóng đá, họ cần phải biết thích nghi.

Tôi nghĩ việc cho các cầu thủ trẻ chơi ở nhiều vị trí và hệ thống khác nhau là điều tốt. Nhưng chắc chắn phải có sự sắp xếp xuyên suốt từ học viện để chuẩn bị cho các cầu thủ lên đội một. Nếu một cầu thủ trẻ được gọi vào đội hình chính - điều đã diễn ra nhiều năm nay tại Manchester United - họ phải sẵn sàng chơi theo hệ thống mà HLV áp dụng. Họ phải hiểu rõ hệ thống đó".

Jones nói thêm: “Tôi nghĩ điều quan trọng là Manchester United không nên vội vàng thay đổi HLV quá sớm. Mùa giải trước thật tệ. Nhưng tôi đã được tiếp thêm sức mạnh bởi một số màn trình diễn của Manchester United mà tôi đã chứng kiến ​​ở Ngoại hạng Anh mùa này.

4 điểm sau ba trận là điều cần phải tiếp tục phát huy. Nếu Amorim có thể giành được 4 điểm từ các trận đấu với Manchester City và Chelsea sau kỳ nghỉ quốc tế thì đột nhiên có vẻ như ông ấy đang đi đúng hướng. Bạn không thể bỏ qua màn trình diễn của họ trong trận đấu với Grimsby tại Carabao Cup. Manchester United chơi tệ hại trên mọi mặt sân.

Bạn làm gì cơ chứ? Cứ thay đổi HLV rồi lại đưa cho người khác 200 triệu bảng để chi tiêu ư? Manchester United phải ủng hộ Amorim. Amorim là một HLV trẻ với những ý tưởng mới mẻ và tôi nghĩ ông ấy sẽ làm được thôi. Mỗi khi một HLV bị sa thải sau khi Sir Alex Ferguson rời đi, CLB lại nói rằng chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển giao.

Nhưng có lẽ Manchester United đã liên tục chuyển giao trong suốt 10 năm qua. Họ muốn có Amorim vì ông ấy chơi một hệ thống khác biệt và một cách chơi khác với lối chơi truyền thống của Manchester United. Ông ấy sẽ không thay đổi và cũng không nên thay đổi".

Ruben Amorim, 40 tuổi, là một nhà quản lý giàu cảm xúc và luôn bộc lộ cảm xúc thật. Jones đã rất ngạc nhiên về sự trung thực của ông khi đánh giá chất lượng đội hình hiện tại của MU, và anh cũng khuyên Amorim đừng đánh mất sự sắc bén đó.

Phil Jones nói: “Tôi nhớ lần đối đầu với Ruben Amorim ở Champions League khi anh ấy còn khoác áo Braga. Điều tôi thích ở ông ấy là sự chân thành. Và theo tôi, sự chân thành trong trận đấu là một đặc điểm cực kỳ tích cực.

Tôi không nghĩ bạn nên cố tỏ ra bình tĩnh và điềm tĩnh khi bạn không như vậy, cũng giống như bạn không nên nổi giận nếu bạn không phải là người như vậy. Tôi không nghĩ Amorim nên thay đổi. Rõ ràng là có những lúc Amorim muốn tránh nói ra một số điều, nhưng cuối cùng ông ấy phải là chính mình".