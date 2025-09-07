Hé lộ thủ môn số 1 mới của MU 07/09/2025 13:09

(PLO)- Hé lộ thủ môn số 1 mới của MU sau khi Andre Onana đồng ý ra đi gia nhập 1 CLB của Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng cho mượn.

Thủ môn Andre Onana của Manchester United đang đàm phán về việc rời khỏi Old Trafford sau khi Quỷ đỏ ký hợp đồng với Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bây giờ, hé lộ thủ môn số 1 mới của MU chính là Lammens.

Manchester United đã đạt được thỏa thuận cho mượn Andre Onana với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor. Trong khi kỳ chuyển nhượng mùa hè ở Premier League đã đóng cửa vào ngày 1-9, thị trường chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở cửa cho đến ngày 12-9. Và Onana vẫn có thể thi đấu tại Super Lig mùa này.

Theo báo cáo, quyết định cuối cùng đang nằm trong tay Onana và thủ môn người Cameroon này đã đồng ý đàm phán để gia nhập Trabzonspor tạm thời. Andre Onana, 29 tuổi, người có hợp đồng đến năm 2028 sau khi ký hợp đồng với MU với giá 42 triệu bảng vào năm 2023 từ Inter Milan, đang đàm phán các điều khoản cá nhân trước khi tiến hành kiểm tra y tế.

Onana sẽ rời MU sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng. ẢNH: EPA

Cựu thủ môn Inter Milan và Ajax vẫn chưa có lần ra sân nào tại Premier League mùa này, và đã mắc sai lầm khiến MU bị loại khỏi Carabao Cup trước Grimsby. Altay Bayindir bắt chính cho Quỷ Đỏ mùa này nhưng đã có một khởi đầu không mấy chắc chắn, sau khi Onana vắng mặt trong giai đoạn tiền mùa giải vì chấn thương.

HLV Ruben Amorim của MU có thể sẽ chứng kiến ​​thêm một thủ môn nữa bắt chính trước Manchester City sau kỳ nghỉ quốc tế. MU đã chiêu mộ ngôi sao người Bỉ Senne Lammens vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thủ môn 23 tuổi này đến từ Royal Antwerp với hợp đồng trị giá 18,2 triệu bảng Anh và được giám đốc bóng đá của MU Jason Wilcox mô tả là thủ môn có "tiềm năng lớn". Với sự ra đi của Onana, Lammens chắc chắn sẽ là thủ môn số 1 của MU.

“Senne Lammens là một thủ môn trẻ xuất sắc với tiềm năng to lớn. Chúng tôi rất vui mừng khi anh ấy quyết định gia nhập Manchester United sau khi nhận được sự quan tâm đáng kể từ một số CLB khác”, Jason Wilcox cho biết.

Trong khi đó, Trabzonspor hiện đang đứng thứ hai tại giải đấu hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ và mang đến cho Andre Onana cơ hội giành suất bắt chính sau những đồn đoán về vị trí của anh trong mùa hè. MU cũng đã liên hệ với thủ môn Emi Martinez của Aston Villa. Nhưng Lammens mới là người đến Old Trafford với một hợp đồng khiêm tốn hơn.

Hé lộ thủ môn số 1 mới của MU là Lammens (phải). ẢNH: EPA

“Tôi nhớ khi còn nhỏ, Manchester United đã vô địch Champions League và vô địch Premier League, và tôi cũng muốn giúp đội bóng đạt đến đẳng cấp có thể cạnh tranh danh hiệu và chơi ở Champions League một lần nữa", Senne Lammens nói.

Đó cũng là một trong những quan điểm lớn nhất của tôi, rằng tôi muốn cùng đội bóng phát triển và vươn tới những tầm cao mà Manchester United từng đạt được. Đây là một trong những CLB lớn nhất thế giới và Ngoại hạng Anh là giải đấu lớn nhất thế giới".