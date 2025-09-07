Mourinho phớt lờ yêu cầu chỉnh đốn các ngôi sao MU của Rooney 07/09/2025 07:01

(PLO)- HLV Jose Mourinho phớt lờ yêu cầu chỉnh đốn các ngôi sao MU của Rooney, khi ngôi sao người Anh cảm thấy các đồng đội đi chệch hướng.

HLV Jose Mourinho đã trải qua khoảng thời gian khó khăn khi dẫn dắt MU và Wayne Rooney là một trong những người không hài lòng với một trong những quyết định của HLV người Bồ Đào Nha tại Old Trafford. Theo đó, "Người đặc biệt" Mourinho phớt lờ yêu cầu chỉnh đốn các ngôi sao MU của Rooney.

HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho có hai năm rưỡi gắn bó với đội chủ sân Old Trafford và trải qua những thăng trầm. Mourinho đã dẫn dắt Manchester United đến chức vô địch Siêu cúp Anh, Europa League và League Cup ngay trong mùa giải đầu tiên. Nhưng trước thềm trận chung kết League Cup tại Wembley, huyền thoại của MU Rooney rất bất ngờ trước thái độ sa sút của một số đồng đội.

Và Rooney thậm chí còn đi xa hơn khi nói chuyện với Mourinho để thuyết phục các ngôi sao MU tuân thủ quy định. Phát biểu trên The Wayne Rooney Show, Rooney nói: “Tôi nhớ chúng tôi đã đến trận chung kết League Cup, các cầu thủ mặc vest với giày thể thao màu vàng sáng chói và những thứ tương tự.

Tôi đến gặp HLV Jose Mourinho và nói, "Nghe này, tôi đã nói chuyện với các cầu thủ. Ông cần phải lên tiếng ở đây để duy trì các tiêu chuẩn. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra ở Wembley trong một trận chung kết cúp"".

Mourinho phớt lờ yêu cầu chỉnh đốn các ngôi sao MU của Rooney. ẢNH: EPA

Và bất chấp lời đề nghị của Rooney, Mourinho dường như không hề tỏ ra cứng rắn ở Old Trafford. Rooney nói thêm: "Jose Mourinho kiểu như, "Được rồi, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với họ". Và rồi khi chúng tôi xuống chuẩn bị ra về, tôi thấy Jose Mourinho ở đó, mặc áo có khóa kéo và không thắt cà vạt. Tôi đã nghĩ, "lời tôi nói có ích gì chứ?".

Jose Mourinho còn thoải mái hơn, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Sao mình lại phải bận tâm đến chuyện này? Tôi nghĩ giờ chỉ cần mặc gì mình thích là được, còn điện thoại, mũ lưỡi trai, gì cũng được, giày thể thao cũng hợp".

MU có truyền thống lâu đời là các cầu thủ phải mặc vest trước trận đấu. Truyền thống này được khởi xướng bởi cựu HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson và được một số người kế nhiệm Jose Mourinho tiếp nối, bao gồm Louis van Gaal và Ole Gunnar Solskjaer.

Nhưng Rooney tiết lộ rằng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha không quá khắt khe, bởi ông khá thoải mái trong thời gian dẫn dắt Chelsea. Rooney chia sẻ: “Khi bạn nhìn vào Chelsea, nếu bạn nhìn vào những cầu thủ không có tên trong đội hình, họ đều ngồi dự bị và mặc quần áo riêng, và tôi nghĩ trông họ hơi luộm thuộm.

Trong khi ở Manchester United, mọi thứ rất chuyên nghiệp và tất cả mọi người, ngay cả khi bạn không có tên trong đội hình, đều mặc vest của CLB. Trông họ rất chuyên nghiệp, nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi nghĩ bây giờ CLB nào cũng vậy, họ mặc gì cũng được. Nhưng tôi luôn nghĩ, Manchester United trông rất chuyên nghiệp".

Những bộ vest một lần nữa đã biến mất dưới thời HLV hiện tại của Manchester United và cũng là đồng hương người Bồ Đào Nha của Jose Mourinho - Ruben Amorim, người thường xuyên được nhìn thấy mặc bộ đồ thể thao bên ngoài đường pitch chỉ đạo các cầu thủ "quỷ đỏ".