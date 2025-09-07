Bình luận đau đớn của Sir Alex Ferguson nói lên rất nhiều điều về Levy 07/09/2025 07:29

(PLO)- Bình luận đúng 1 câu của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson về một vụ chuyển nhượng với Tottenham đã nói lên rất nhiều điều về Daniel Levy.

Trong một động thái vô cùng bất ngờ và gây sốc, Daniel Levy đã từ chức chủ tịch điều hành của Tottenham. Người đàn ông 63 tuổi này nổi tiếng về khả năng đàm phán cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng, điều mà HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson phải kiêng dè.

Daniel Levy đã từ chức chủ tịch điều hành của Tottenham sau gần 25 năm gắn bó với CLB. Và lời thừa nhận của huyền thoại Sir Alex Ferguson đã tóm tắt kỹ năng đàm phán sắc sảo nhưng thường gây khó chịu cho đối phương của Levy.

Levy, người gia nhập ban lãnh đạo Spurs vào tháng 12 năm 2000, là người đứng đầu dự án đưa đội chuyển từ sân White Hart Lane đến sân Tottenham Hotspur. Levy hiện đã từ chức mà không có bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc cổ phần của mình tại Tottenham. Như vậy, gia đình Levy sẽ tiếp tục sở hữu 29,88% vốn cổ phần của ENIC.

Sự kiện này diễn ra ngay sau khi Vinai Venkatesham trở thành Tổng giám đốc điều hành Tottenham, trong khi Peter Charrrington cũng gia nhập hội đồng quản trị và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, trong động thái được mô tả là ưu tiên thành công trong thể thao cho Tottenham.

Daniel Levy nổi tiếng cứng rắn trên bàn đàm phán. ẢNH: EPA

Levy nổi tiếng trong thời gian dẫn dắt Tottenham nhờ cách tiếp cận chuyển nhượng khéo léo, tạo dựng danh tiếng là một nhà đàm phán sắc sảo với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, chiến thuật này đã khiến HLV huyền thoại của Manchester United, Sir Alex Ferguson, phải chịu đựng khi hai người đối đầu nhau trong cuộc đàm phán về Dimitar Berbatov 17 năm trước.

Berbatov cuối cùng đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ White Hart Lane đến Old Trafford với giá 30 triệu bảng Anh, mặc dù hậu quả cay đắng khiến Tottenham khiếu nại lên Premier League về thương vụ này. Sau đó, Sir Alex Ferguson đã không mấy hài lòng khi nhắc lại về cuộc đàm phán.

"Toàn bộ trải nghiệm đó còn đau đớn hơn cả việc thay khớp háng", Sir Alex Ferguson viết trong cuốn sách Leading. Lời chia sẻ của Sir Alex Ferguson cho thấy Levy khó đối phó đến mức nào, nhưng đó thực chất là lời khen gián tiếp của Fergie về kỹ năng đàm phán của Levy.

Sau khi sự ra đi của Daniel Levy được công bố, bản thân ông đã đưa ra một tuyên bố chân thành: "Tôi vô cùng tự hào về công việc mà tôi đã làm cùng với đội ngũ điều hành và toàn thể nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng Tottenham thành một thế lực toàn cầu, cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Hơn thế nữa, chúng tôi đã xây dựng một cộng đồng. Tôi rất may mắn khi được làm việc với một số người tuyệt vời nhất trong môn thể thao này, từ đội Lilywhite House và Hotspur Way cho đến tất cả các cầu thủ và HLV trong nhiều năm qua.

Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt những năm qua. Hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đã có những tiến bộ đáng kể. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ CLB này một cách nhiệt thành".

Sir Alex Ferguson (giữa) cũng phải e ngại Levy. ẢNH: EPA

Charrington hiện sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch của Tottenham và ông đã phát biểu sau khi gia nhập ban quản trị Tottenham: "Tôi rất vinh dự khi trở thành Chủ tịch của CLB phi thường này. Thay mặt Ban quản trị, tôi xin cảm ơn Daniel Levy và gia đình ông ấy vì sự tận tâm và lòng trung thành với CLB trong suốt nhiều năm qua.

Đây là một kỷ nguyên lãnh đạo mới của CLB, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi nhận thấy đã có rất nhiều thay đổi trong những tháng gần đây khi chúng tôi đặt nền móng mới cho tương lai. Hiện tại, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào sự ổn định và trao quyền cho những nhân tài trên toàn CLB, dưới sự dẫn dắt của Vinai và ban điều hành của ông".