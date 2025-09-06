Ronaldo thất vọng với cựu sao của MU 06/09/2025 07:01

Huyền thoại của MU, Cristiano Ronaldo, bỏ lỡ cơ hội tái hợp với đồng đội cũ khi vụ chuyển nhượng mùa hè mà anh hậu thuẫn không thành hiện thực. Điều đó khiến Ronaldo thất vọng với cựu sao của MU Antony.

Cristiano Ronaldo tỏ ra thất vọng khi thấy Antony, cầu thủ bị Manchester United ruồng bỏ, gia nhập Real Betis thay vì sát cánh cùng anh tại Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr. Có thông tin cho rằng Ronaldo muốn Antony ký hợp đồng với Al Nassr trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Ba năm đầy biến động của Antony tại Anh chính thức kết thúc vào thứ Hai sau khi MU đồng ý bán anh cho Real Betis với giá hời. Cầu thủ người Brazil trải qua nửa cuối mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Real Betis và trở lại CLB của La Liga này với giá chỉ 19 triệu bảng Anh, chưa bằng một phần tư mức phí 82 triệu bảng Anh mà MU trả cho Ajax để có được sự phục vụ của Antony vào năm 2022.

Nhưng rất lâu trước khi thương vụ trở lại Real Betis của Antony được ký kết, Antony đã lọt vào tầm ngắm của Al Nassr. Và chính cầu thủ năm lần giành Quả bóng Vàng Ronaldo cũng đã bật đèn xanh cho thương vụ này, sau khi có một thời gian ngắn làm đồng đội với Antony tại MU.

Ronaldo thất vọng với cựu sao của MU là Antony. ẢNH: EPA

Xuất hiện trên Radio Marca (Tây Ban Nha), nhà báo Marcos Bernat hé lộ sự quan tâm của Al Nassr đối với Antony: "Đã có những cuộc đàm phán với Al Nassr, Antony đã nghe về sự quan tâm này, và thậm chí Cristiano Ronaldo cũng coi đó là điều hiển nhiên. Vào thời điểm đó, Cristiano Ronaldo ủng hộ động thái chiêu mộ Antony của Al Nassr và họ đã thông báo cho Antony biết".

Cuối cùng, Ronaldo thất vọng với cựu sao của MU vì Antony không thể gia nhập Al Nassr. Al Nassr chuyển sự quan tâm sang các mục tiêu khác, chẳng hạn như Kingsley Coman. Điều này giúp Real Betis xem xét lại thỏa thuận với Antony, và cuối cùng đã thành hiện thực vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Người ta tin rằng việc muốn tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil là một ưu tiên khác của Antony. Vì vậy, Antony chỉ muốn ở lại châu Âu chơi bóng để có cơ hội trở lại tuyển Brazil dưới thời tân HLV Carlo Ancelotti.

Cầu thủ chạy cánh Antony thể hiện đầy cảm xúc khi được giới thiệu với cộng đồng người hâm mộ Real Betis lần thứ hai. Lần này, Antony ký hợp đồng dài hạn với Real Betis. Anh đã bật khóc khi nói về những khó khăn gặp phải ở Anh.

"Chỉ gia đình tôi mới hiểu được khó khăn khi tôi ở đó", Antony nói trong nước mắt khi được công bố là tân binh lớn nhất mùa hè của Real Betis hôm thứ Ba, "Tôi phải tập luyện riêng. Nhưng tôi biết khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ đến (gia nhập Real Betis). Dĩ nhiên, tôi đã lo sợ điều đó sẽ không xảy ra, nhưng tôi đã chờ đợi vì tôi có rất nhiều niềm tin".

Sau khi gây ấn tượng trong thời gian cho mượn sáu tháng ở Tây Ban Nha, Antony có thể rời Anh với sự tự tin rằng mình đang ở trong môi trường phù hợp để hồi phục dưới thời HLV Manuel Pellegrini tại Real Betis.

Antony cũng tiết lộ rằng anh đã từ chối sự quan tâm từ Bayern Munich để trở lại Real Betis. Antony chia sẻ: "Một ngày trước khi thỏa thuận hoàn tất, tôi đã nói chuyện với những người ở Bayern Munich. Nhưng khi nói chuyện với Bayern Munich, tôi nói với họ rằng thỏa thuận với Real Betis đã hoàn tất 95%, và tôi sẽ giữ lời hứa.

Tôi sẽ làm như vậy vì sự tôn trọng và tình yêu, và vì tôi biết mình rất hạnh phúc ở đây. Tôi không biết liệu họ có đề nghị tôi mức lương 6 triệu bảng Anh, hay 115.000 bảng Anh một tuần hay không. Với tất cả sự tôn trọng dành cho Bayern Munich, một CLB đẳng cấp thế giới, tôi hoàn toàn thoải mái với quyết định của mình. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng tôi cảm thấy rất bình tĩnh về quyết định này".