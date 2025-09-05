Messi bị cáo buộc đe dọa đồng hương người Argentina 05/09/2025 13:10

Lionel Messi đã tham gia vào một cuộc ẩu đả trong lần ra sân gần đây nhất cho Inter Miami và có vẻ như nó đã lan sang đấu trường quốc tế khi một trong những đồng đội của anh ở Argentina đã lên tiếng. Messi bị cáo buộc đe dọa đồng hương người Argentina.

Lionel Messi đã bị chỉ trích dữ dội vì bị cáo buộc cố tình cấm đồng hương Pedro de la Vega chơi cho đội tuyển Argentina. Cựu ngôi sao Barcelona và Paris Saint-Germain đã có một cuộc ẩu đả trong trận chung kết Leagues Cup giữa Inter Miami và Seattle Sounders.

Inter Miami của Messi cuối cùng đã thất bại 0-3, với những cơn giận dữ bùng phát sau tiếng còi mãn cuộc. Messi bị cuốn vào cuộc cãi vã nảy lửa với cầu thủ trẻ người Argentina Pedro de la Vega, trong khi Rodrigo De Paul cũng là tâm điểm của sự việc.

Và giờ đây, những gì Lionel Messi được cho là nói với Pedro de la Vega đã được tiết lộ. Theo cựu ngôi sao MLS Alan Gordon, Messi tuyên bố sẽ loại De La Vega khỏi danh sách thi đấu của tuyển Argentina.

Messi bị cáo buộc đe dọa đồng hương người Argentina là Pedro de la Vega. ẢNH: EPA

Phát biểu trên podcast Major League Journeymen, Alan Gordon nói: “Messi đã nói thẳng vào mặt anh ta (Pedro de la Vega) rằng "Anh sẽ không bao giờ được chơi cho đội tuyển quốc gia Argentina chừng nào tôi còn ở đó". Về cơ bản, Messi đã tẩy chay La Vega ngay trên sân. Chuyện này đã xảy ra. Điều đó thật kinh tởm đối với tôi".

De La Vega sau đó đã lên tiếng. Mặc dù không tiết lộ Messi đã nói gì, De La Vega đã cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách khẳng định rằng cuộc tranh cãi đó chỉ là một phần trong bóng đá.

De La Vega nói: "Messi và Rodrigo De Paul ư? Họ là những cầu thủ vĩ đại nhất. Họ là nhà vô địch thế giới và là thần tượng của tôi. Cuộc đụng độ chỉ là một phần của trận đấu. Tôi cố gắng tập trung và không để bụng chuyện này. Đối mặt với họ với tư cách một người Argentina mang lại một áp lực khác biệt".

Lionel Messi tất nhiên đã được HLV Lionel Scaloni triệu tập vào đội tuyển Argentina mới nhất. Và đây có thể là một dịp đầy cảm xúc đối với tiền đạo này khi anh chuẩn bị ra sân trong trận đấu vòng loại World Cup cuối cùng tại Buenos Aires gặp Venezuela. Kết quả thật mỹ mãn, Messi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Venezuela 3-0 vào hôm nay 5-9.

Messi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Venezuela 3-0 ở vòng loại World Cup 2026. ẢNH: EPA

Khi được hỏi ông dự định thay thế cầu thủ hiện đã đội trưởng 38 tuổi Lionel Messi như thế nào, HLV trưởng đội tuyển Argentina Scaloni trả lời: "Một người kế thừa Messi ở bóng đá Argentina hay thế giới ư? Không, không thể có và sẽ không có.

Có thể có những cầu thủ vĩ đại định hình cả một kỷ nguyên, nhưng những gì Messi đã làm bấy lâu nay, tôi nghĩ sẽ không thể lặp lại. Bóng đá có rất nhiều điều không tưởng, nhưng tôi gần như có thể đảm bảo với bạn rằng sẽ không thể nào chứng kiến ​​điều gì đó tương tự. Tôi nghĩ Lionel Messi không có đối thủ".