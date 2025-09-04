EFL ra phán quyết về việc MU đá lại với Grimsby ở Carabao Cup 04/09/2025 13:06

MU đã biết được quyết định cuối cùng về trận đá lại tại vòng 2 Carabao Cup với Grimsby sau khi Grimsby vi phạm luật. CLB Grimsby đã bị BTC giải bóng đá chuyên nghiệp các CLB Anh và Wales (EFL) phạt 20.000 bảng Anh sau khi phát hiện ra họ đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào sân trong chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước MU ở vòng 2 Carabao Cup.

Bây giờ, EFL ra phán quyết về việc MU đá lại với Grimsby ở Carabao Cup. Theo đó, EFL đã xác nhận Grimsby Town sẽ đối đầu với Sheffield Wednesday ở vòng 3 Carabao Cup vào lúc 19 giờ 45 ngày 16-9 (giờ Anh), sau khi MU quyết định không kháng cáo việc Grimsby đưa ra sân một cầu thủ không đủ điều kiện vào sân.

MU đã bị loại một cách đầy kịch tính khỏi Carabao Cup vào tuần trước khi thua trên loạt sút luân lưu trước đội bóng đến từ League Two, sau trận hòa kịch tính 2-2 tại sân Blundell Park. Grimsby vươn lên dẫn trước 2-0, trước khi Bryan Mbeumo và Harry Maguire gỡ hòa 2-2 cho Quỷ Đỏ, buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu.

Trong một trận đấu nghẹt thở, Grimsby đã giành chiến thắng 12-11 trên loạt sút luân lưu. Tân binh trị giá 71 triệu bảng Anh Mbeumo của MU đã bỏ lỡ quả phạt đền quan trọng thứ 26, qua đó giúp đội bóng yếu thế hơn vào vòng 3 Carabao Cup.

Tranh cãi nổ ra vào ngày 2-9 khi có thông tin EFL đã phạt Grimsby 20.000 bảng Anh vì đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào sân trong trận đấu với MU, đó là Clarke Oduor. Trớ trêu thay, Oduor lại là cầu thủ duy nhất của Grimsby đá hỏng quả phạt đền. Grimsby đã quá hạn đăng ký cho Oduor thi đấu đúng một phút. Grimsby đã tự báo cáo, thừa nhận lỗi của mình.

Sau đó, có những lời kêu gọi cho MU đá lại với Grimsby hoặc loại đội bóng League Two này khỏi Carabao Cup. Nhưng bây giờ, vào đêm qua (3-9, giờ Anh), trận đấu giữa Grimsby với Owls ở vòng 3 Carabao Cup đã được xác nhận và sẽ được phát trên kênh Sky Sports +.

Sau khi Grimsby bị EFL phạt, CLB này đã đưa ra tuyên bố: "CLB bóng đá Grimsby Town thừa nhận quyết định ngày hôm nay của EFL liên quan đến lỗi trong việc đăng ký cho Clarke Oduor trước trận đấu vòng 2 Carabao Cup với Manchester United".

Đơn đăng ký của Oduor đã được nộp cho EFL muộn hơn một phút so với thời hạn và Grimsby đã không phát hiện ra vấn đề ngay lập tức do gặp phải sự cố kỹ thuật.

Grimsby chia sẻ thêm, "Chúng tôi chấp nhận mức phạt được áp dụng và hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định và luật lệ của giải đấu. Sai sót này không phải là cố ý và CLB đã hành động minh bạch bằng cách tự báo cáo vi phạm ngay khi sự việc bị phát hiện.

Kể từ sự cố này, chúng tôi đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng các quy trình của mình và triển khai các biện pháp tăng cường để đảm bảo sự việc này không thể xảy ra nữa. Chúng tôi cảm ơn hội đồng EFL đã ghi nhận sự hợp tác và quyết tâm của chúng tôi, và chúng tôi vẫn cam kết duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn và quy định cao nhất. CLB sẽ không bình luận thêm về vấn đề này và hiện đang tập trung vào việc chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới".

Grimsby được yêu cầu nộp ngay một nửa số tiền phạt, còn lại 10.000 bảng Anh sẽ bị hoãn đến hết mùa giải. EFL, vốn không xử lý nghiêm khắc như LĐBĐ Anh (FA) trong những vấn đề tương tự, đã không xem xét đến việc đá lại hay thậm chí là loại CLB vi phạm quy định.