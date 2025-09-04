Không CLB nào mua cầu thủ giờ chót mà phát sinh nhiều vấn đề như MU 04/09/2025 07:29

(PLO)- Không CLB nào mua cầu thủ giờ chót mà phát sinh nhiều vấn đề như MU, khi sự xuất hiện của Lammens đặt ra câu hỏi lớn về vị trí người gác đền số 1 của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Chào mừng đến với Manchester United - CLB duy nhất mà việc ký hợp đồng với 1 cầu thủ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng lại gây ra nhiều vấn đề hơn. Senne Lammens đã gia nhập Manchester United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng sự xuất hiện của anh chỉ khiến vị trí thủ môn bị giám sát chặt chẽ hơn.

Không CLB nào mua cầu thủ giờ chót mà phát sinh nhiều vấn đề như MU. Chỉ có MU mới có thể khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng một bản hợp đồng gây ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Sau khi chiêu mộ được những tiền đạo đã chứng tỏ được năng lực tại Premier League là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, cùng với một tiền đạo trẻ đầy triển vọng là Benjamin Sesko, MU có thể coi kỳ chuyển nhượng này là một chiến thắng, đặc biệt là khi họ cũng đã bán được hầu hết đội hình bị ruồng bỏ dưới thời HLV Ruben Amorim.

Nhưng việc MU ký hợp đồng trị giá 18,2 triệu bảng Anh với thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đã làm tăng thêm vấn đề của đội, thay vì giải quyết được vấn đề.

Sau khi quyết định chiêu mộ thủ môn 23 tuổi Lammens, thay vì thủ môn nhà vô địch World Cup 33 tuổi Emi Martinez của Aston Villa, MU đã bổ sung thêm một thủ môn mà không rõ ai sẽ là số 1 trong thời gian tới.

Không CLB nào mua cầu thủ giờ chót mà phát sinh nhiều vấn đề như MU khi "quỷ đỏ" mua Lammens vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. ẢNH: MANCHESTER UNITED

MU sẽ đối đầu với kình địch Manchester City trên sân Etihad vào Chủ Nhật tuần sau trong trận derby đầu tiên của mùa giải mới, với sự không chắc chắn về việc ai sẽ bắt chính trong đội hình của Amorim.

MU hiện có bốn thủ môn là Lammens, Andre Onana, Altay Bayindir và Tom Heaton. Một trong số họ phải ra đi theo dạng cho mượn hoặc vĩnh viễn, để tạo sự cân bằng cho một đội bóng không được tham dự bất kỳ trận đấu nào ở cúp châu Âu trong mùa giải này và các trận đấu ở Carabao Cup, sau khi bị loại một cách nhục nhã trước đội bóng thuộc League Two, Grimsby.

Các nguồn tin thân cận với Onana tiết lộ tuyển thủ Cameroon, thủ môn số 1 của MU trong hai mùa giải qua, sẽ ở lại và chiến đấu để giành lại vị thế tại Old Trafford. Bayindir cũng được cho là muốn ở lại, còn Heaton chỉ mới ký gia hạn hợp đồng 1 năm với MU vào mùa hè này.

Một nguồn tin thân cận với Amorim cho biết việc đưa Lammens vào trận derby Manchester ngay trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh là một động thái mạo hiểm và HLV trưởng của MU khó có thể thực hiện điều này. Nếu Amorim để Lammens bắt chính trong trận gặp Man City và thủ môn trẻ này mắc lỗi, Amorim sẽ bị chỉ trích vì không cho Lammens thời gian để ổn định và thích nghi với môi trường mới.

Điều đó có nghĩa là Onana hoặc Bayindir, cả hai đều đã mắc những lỗi nghiêm trọng trong mùa giải này, sẽ bắt chính. Nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra tại Man City, trong một trận đấu mà cả hai đội bóng thành Manchester đều không thể để thua, sau khởi đầu tệ hại của họ ở mùa giải mới, khi MU chỉ giành 4 điểm, còn Man City chỉ có 3 điểm sau 3 trận.

Trong bối cảnh đó, Amorim sẽ phải chịu trách nhiệm nếu ông chọn Lammens và quyết định đó phản tác dụng. Amorim cũng sẽ bị chỉ trích nếu ông không chọn Lammens, còn Onana hoặc Bayindir lại mắc thêm một sai lầm nữa trong trận đấu với Man City.

Nếu MU chiêu mộ Martinez thì ít nhất cũng không còn ai nghi ngờ gì về danh tính thủ môn số 1 của Amorim. Nhưng MU không mua Martinez vì anh tốn gấp đôi số tiền MU bỏ ra mua Lammens, cùng mức lương 200.000 bảng Anh một tuần.

Theo nguồn tin từ MU, Lammens được ký hợp đồng với kỳ vọng anh sẽ được đưa thẳng vào đội hình xuất phát. Điểm mạnh lớn nhất của Lammens chính là khả năng cản phá các pha dứt điểm. Không thủ môn nào ở 10 giải đấu hàng đầu châu Âu cản phá được nhiều quả phạt đền hơn (cản phá năm trong số bảy quả phạt đền) Lammens ở mùa giải trước.

Lammens cũng được cho là mạnh hơn Onana và Bayindir trong không chiến, và thoải mái hơn ở những khu vực dày đặc các cầu thủ hai đội, khi các đội luôn cố gắng ngăn cản thủ môn lao ra đón bóng. Lammens đã cản phá 44 quả tạt bóng mùa trước, nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào khác ở Bỉ, cho thấy sự tự tin của anh trong việc tranh chấp bóng trên không.

Việc MU chiêu mộ thủ môn cao 1m93 Lammens dường như mang lại nhiều lợi ích lâu dài, nhưng sự xuất hiện của anh sẽ không giải quyết được ngay những vấn đề mà Amorim đang phải đối mặt. Lammens cần thời gian để thích nghi và MU cần cho anh thời gian, trước khi thủ môn người Bỉ trở thành số 1 trong khung gỗ "quỷ đỏ".