MU lên kế hoạch thực hiện 2 vụ chuyển nhượng nữa sau ngày 23-9 03/09/2025 13:24

(PLO)- MU lên kế hoạch thực hiện 2 vụ chuyển nhượng nữa sau ngày 23-9, đó đều là những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

MU vẫn còn nhiều việc phải làm, mặc dù kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa sau ngày 1-9. MU đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Senne Lammens là ngôi sao mới nhất và cũng là cuối cùng gia nhập "quỷ đỏ" vào mùa hè này. MU không thể mua thêm cầu thủ, nhưng họ vẫn có thể bán người. MU lên kế hoạch thực hiện 2 vụ chuyển nhượng nữa sau ngày 23-9.

Kỳ chuyển nhượng đã kết thúc và khi các ngôi sao của Manchester United lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cùng đội tuyển quốc gia, HLV Ruben Amorim sẽ có cơ hội đánh giá lại đội hình của mình. Quỷ đỏ đã ký hợp đồng với sáu cầu thủ cho vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha với hy vọng xoay chuyển tình thế.

Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko tạo thành hàng công mới với mức chi tiêu khoảng 200 triệu bảng Anh. Amorim hy vọng giờ đây ông có thể đặt mục tiêu đưa MU lên một tầm cao mới, vượt xa vị trí thứ 15 Premier League của mùa giải trước.

Công việc của MU vẫn tiếp tục cho đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Thủ môn Senne Lammens đã ký hợp đồng với MU từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng Anh, trong bối cảnh Amorim không còn tin tưởng Andre Onana và Altay Bayindir sau khởi đầu mùa giải đầy sai lầm của bộ đôi thủ môn này.

MU cũng đã thanh lý được phần lớn "đội hình bị Amorim ruồng bỏ". Jadon Sancho và Marcus Rashford lần lượt được cho mượn đến Aston Villa và Barcelona, ​​trong khi Antony gia nhập Real Betis và Alejandro Garnacho chuyển đến Chelsea. Chỉ còn Tyrell Malacia trong nhóm đó và MU vẫn nỗ lực tìm ra giải pháp.

2 ngôi sao nữa được chuyển nhượng

Tyrell Malacia và Sam Mather vẫn có thể được chuyển nhượng rời Manchester United trong vài tuần tới. Kỳ chuyển nhượng tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở cửa đến ngày 12-9, còn kỳ chuyển nhượng tại Saudi Arabia sẽ đóng cửa vào ngày 23 tháng 9.

Malacia đã thất bại trong việc chuyển đến Elche nhưng anh đang nhận được sự quan tâm từ Trung Đông. Trong khi đó, Mather có thể đảm bảo một vụ chuyển nhượng đến Thổ Nhĩ Kỳ, theo báo cáo của tờ MEN (Anh).

Cầu thủ chạy cánh của học viện đào tạo trẻ MU Mather đã thu hút sự quan tâm từ Đức, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt mùa hè. MU hy vọng có thể đồng ý một thỏa thuận chuyển nhượng vĩnh viễn cho cầu thủ 20 tuổi này, nhưng một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt cũng có thể khả thi.

Tương lai bất định của Hjulmand

Ngôi sao Morten Hjulmand của Sporting CP đã có phản ứng lạnh lùng khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến Manchester United và Tottenham trong mùa hè này. Tiền vệ này cho thấy anh sẵn sàng "thả thính" bất kỳ ai có triển vọng theo đuổi anh vào cuối kỳ chuyển nhượng.

"Bây giờ bạn nói đó là tin đồn. Và tôi không liên quan đến tin đồn", Hjulmand chia sẻ, “Tôi đã nghĩ đến việc mình nên bắt đầu lại ở Sporting và lấy lại thể lực sau kỳ nghỉ. Tôi đã đến đây, và chúng tôi đã có một số trận đấu thực sự tốt. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi ở đẳng cấp cao, mặc dù vào cuối tuần chúng tôi đã thua. Tôi thực sự không muốn trả lời liệu tôi có nên nói điều gì cụ thể không".

Ratcliffe ngăn chặn đưa người cũ trở lại MU

Manchester United đã cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck của Brighton vào mùa hè này. Theo tờ Athletic (Anh), MU đã cân nhắc khả năng ký hợp đồng với cựu tiền đạo trưởng thành từ học viện đào tạo của họ sau khi bỏ lỡ Liam Delap.

Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã thảo luận về một bản hợp đồng hai năm cho Welbeck, nếu họ có thể thống nhất mức phí chuyển nhượng với Brighton. MU dự định bổ sung một cầu thủ giá rẻ để làm dày thêm hàng công vốn đang rất mỏng manh.

Tuy nhiên, đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe cảm thấy đội bóng không thể chấp thuận một hợp đồng dài hạn cho một cầu thủ đã trên 30 tuổi như vậy. MU đã cân nhắc hợp đồng một năm với tiềm năng gia hạn thêm một năm với Welbeck, nhưng cuối cùng lời đề nghị đã không được chính thức hóa.