Tiết lộ 6 CLB muốn chiêu mộ Mainoo 03/09/2025 12:59

(PLO)- Tiết lộ 6 CLB muốn chiêu mộ Mainoo sau khi ngôi sao người Anh này bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình xuất phát của Manchester United trong các trận đấu đầu mùa tại Premier League.

Tương lai của Kobbie Mainoo có vẻ không chắc chắn tại Manchester United sau khi bị Ruben Amorim loại bỏ và tiền vệ người Anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những nơi khác vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Mainoo đã yêu cầu được ra đi theo dạng cho mượn. Bây giờ, tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ 6 CLB muốn chiêu mộ Mainoo.

Ngôi sao Kobbie Mainoo của Manchester United đã nhận được lời đề nghị từ 6 CLB vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, bao gồm ba câu lạc bộ ở Premier League, sau khi anh thông báo với CLB về mong muốn được ra đi dưới dạng cho mượn.

Mainoo đã mất suất đá chính tại MU dưới thời HLV Ruben Amorim, khi Casemiro và Bruno Fernandes là cặp tiền vệ được ưa thích trong hệ thống 3-4-3 của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Cầu thủ triển vọng của học viện đào tạo trẻ MU Mainoo từng được coi là siêu sao tương lai của đội sau màn ra mắt đột phá ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2023 - 2024, nhưng anh đã phải vật lộn để phát triển kể từ khi Amorim đến Old Trafford vào cuối năm ngoái.

Mainoo chưa đá chính 1 trận nào sau 3 vòng đấu Premier League mùa này, Amorim cho biết ông không coi Mainoo là cầu thủ số 6. Thay vào đó, Amorim chia sẻ Mainoo sẽ phải cạnh tranh với Bruno Fernandes với tư cách là một tiền vệ sáng tạo hơn, điều này sẽ hạn chế hơn nữa cơ hội của ra sân của Mainoo.

Tiết lộ 6 CLB muốn chiêu mộ Mainoo vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. ẢNH: EPA

Kết quả là, Mainoo đã tìm cách rời MU tạm thời để có thêm thời gian thi đấu nhằm giành 1 suất tham dự World Cup 2025 vào năm sau cùng đội tuyển Anh, nhưng MU ngăn chặn vụ chuyển nhượng này.

Theo tờ Daily Mail (Anh), MU yêu cầu cầu thủ 20 tuổi Mainoo phải chiến đấu cho vị trí của mình. "Quỷ đỏ" cũng phải chống lại sự quan tâm từ nhiều CLB đang hy vọng có được tiền vệ tài năng này theo dạng cho mượn.

MU đã nhận được lời đề nghị từ ba đội bóng tại Ngoại hạng Anh gồm Tottenham , Aston Villa và Everton, trong khi họ cũng nhận được ba lời đề nghị khác từ các đội bóng khác trên khắp châu Âu. Theo đó, Marseille, Roma và Napoli đều muốn mượn Mainoo trong mùa giải.

Napoli đặc biệt háo hức thực hiện thỏa thuận chiêu mộ Mainoo khi HLV Antonio Conte hình dung anh sẽ chơi cùng với cựu tiền vệ của MU, Scott McTominay - người đang phát triển mạnh mẽ tại nhà vô địch Serie A.

Mainoo hiện có thể có cơ hội ra sân ở hàng tiền vệ MU sau khi Matheus Cunha dính chấn thương gân kheo, điều này có nghĩa là Bruno Fernandes sẽ được đẩy lên cao hơn chơi phía sau tiền đạo cắm. Mainoo vào sân từ ghế dự bị, chơi trong hiệp hai trận thắng 3-2 của MU trước Burnley ở vòng 3 Premier League. HLV Ruben Amorim khẳng định ông không muốn cầu thủ này rời MU.

"Tôi muốn Kobbie Mainoo ở lại", HLV Ruben Amorim nói, "Cậu ấy cần phải chiến đấu cho vị trí của mình, và chúng tôi cần Kobbie Mainoo, vì vậy điều đó sẽ không thay đổi. Tôi hiểu rằng những cầu thủ không được ra sân vào lúc này đều rất thất vọng. Mọi người đều có cơ hội ra sân như nhau. Bạn phải chiến đấu hết mình trong tuần này".

Mainoo đã ra sân tổng cộng 74 lần cho Manchester United, ghi được bảy bàn thắng. Mainoo gia nhập Manchester United năm bảy tuổi, trước khi ra mắt đội một 10 năm sau đó. Mainoo đã có 10 lần khoác áo đội tuyển Anh và đá chính trong trận thua 1-2 của đội trước Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2024.