Ronaldo và Martinez cùng ca ngợi ngôi sao thất bại thảm hại tại MU 03/09/2025 07:01

Cristiano Ronaldo và Martinez cùng ca ngợi ngôi sao thất bại thảm hại tại MU, trong thời gian ngắn ngủi ngôi sao này chơi cho "quỷ đỏ" thành Manchester một thập kỷ trước. Đó là tiền đạo người Colombia được mệnh danh là "mãnh hổ" Radamel Falcao.

Ngôi sao hiện tại của Manchester United Lisandro Martinez tin rằng "không còn nhiều cầu thủ" như Radamel Falcao nữa, bất chấp quãng thời gian đáng thất vọng của tiền đạo người Colombia tại Manchester United. Falcao đã tỏa sáng rực rỡ tại các CLB như Atletico Madrid, Porto và AS Monaco trước khi đến Old Trafford theo dạng cho mượn vào năm 2014.

Tuy nhiên, Falcao đã phải vật lộn để tạo dấu ấn tại Ngoại hạng Anh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal, cầu thủ hiện đã 39 tuổi này chỉ ghi được bốn bàn thắng và có năm pha kiến ​​tạo sau 29 lần ra sân cho MU, bất chấp thành tích ghi bàn đáng nể ở những CLB khác.

Việc Falcao rời MU gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn vào năm sau cũng không thành công. Falcao chỉ ghi được 1 bàn trong 12 trận đấu chính thức cho The Blues trước khi trở lại Ligue 1. Mặc dù nhiều người hâm mộ MU sẽ không nhớ về Falcao với tình cảm đặc biệt như những huyền thoại Ruud van Nistelrooy hay Wayne Rooney, nhưng rõ ràng các đồng đội của Falcao đều ngưỡng mộ thành tích trên sân cỏ của anh.

Ronaldo và Martinez cùng ca ngợi ngôi sao thất bại thảm hại tại MU là Falcao (phải). ẢNH: EPA

Trong một lần xuất hiện trên kênh YouTube của Davoo Xeneize, hậu vệ hiện tại của MU, Martinez, đã hết lời ca ngợi kỹ thuật điêu luyện của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ. Martinez nói: "Radamel Falcao đã có một sự nghiệp lẫy lừng. Tôi đã đối mặt với anh ấy trong khoảng 15 phút trong trận đấu giữa Argentina và Colombia và anh ấy đã chơi rất ấn tượng, đó là vào năm 2022.

Falcao vào sân trong 15 phút và thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy anh ấy di chuyển trên sân. Tôi đối đầu với Falcao vào cuối sự nghiệp của anh ấy, nhưng tôi đã xem anh ấy thi đấu rất nhiều khi còn nhỏ, khi anh ấy còn ở Atletico Madrid và Porto. Thật điên rồ. Đối với tôi, Falcao là số 9 xuất sắc nhất thế giới, một quái thú. Ngày nay, không còn nhiều cầu thủ như vậy nữa, và đó là lúc bạn nhận ra Falcao giỏi đến mức nào. Thật ấn tượng. Một cầu thủ thực sự giỏi".

Martinez không phải là cầu thủ duy nhất của MU dành nhiều lời khen ngợi cho Falcao, Cristiano Ronaldo cũng hết lời ca ngợi cho tiền đạo người Colombia, theo tờ Manchester Evening News đưa tin. Nói về Falcao vào năm 2014, Ronaldo cho biết: "Falcao là một cầu thủ rất giỏi. Tôi nghĩ Manchester United đã làm rất tốt. Tôi không nghĩ Falcao là mẫu cầu thủ không phù hợp.

Falcao là một cầu thủ hàng đầu nên tôi không nghĩ đây là một thương vụ sai lầm. Tôi nghĩ Falcao sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời. Manchester United đã khởi đầu không tốt, chỉ có hai điểm, vì vậy họ cần những cầu thủ chất lượng và Falcao là một cầu thủ chất lượng".

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim đã mạnh tay làm mới toàn bộ hàng công của MU vào mùa hè này để đảm bảo ông không lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm Erik ten Hag. Ban lãnh đạo MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh chiêu mộ bộ ba Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko sau mùa giải trước không có một chân sút đáng tin cậy.

Mùa trước, MU phải trông cậy vào Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee , những người chỉ ghi được bảy bàn thắng tại Premier League, khiến MU trải qua một mùa giải thảm họa với vị trí thứ 15. Nhưng Amorim lại gặp thêm một trở ngại nữa vào cuối tuần trước khi Cunha phải tập tễnh rời sân vì chấn thương gân kheo trong trận MU thắng Burnely 3-2 ở vòng 3 Premier League.