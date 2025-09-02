MU hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng trong thời khắc cuối cùng 02/09/2025 13:07

(PLO)- MU hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng trong thời khắc cuối cùng, với khoản lợi nhuận tiềm năng 59,5 triệu bảng Anh, nhưng đây vẫn là một khoản lỗ lớn.

MU đã rất bận rộn cho đến tận ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè và Quỷ đỏ hiện đã xác nhận hai sự ra đi lớn khỏi đội hình của HLV Ruben Amorim sau khi đạt được những hợp đồng béo bở. MU hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng trong thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Manchester United tiếp tục có một ngày chuyển nhượng bận rộn khi xác nhận sự ra đi của cả Antony và Rasmus Hojlund. Tiền đạo chạy cánh người Brazil đã trở lại Real Betis sau thời gian thi đấu thành công dưới dạng cho mượn mùa trước. Đội bóng Tây Ban Nha đã chi khoảng 21 triệu bảng Anh để ký lại hợp đồng chính thức với Antony.

Trong khi đó, tiền đạo người Đan Mạch Hojlund đã chuyển đến Napoli theo dạng cho mượn một mùa giải với điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng được ghi trong hợp đồng. Điều khoản này sẽ chỉ được kích hoạt nếu nhà đương kim vô địch Serie A giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới.

Tổng cộng, hai cầu thủ này khiến MU tốn gần 158 triệu bảng Anh khi ký hợp đồng từ Ajax và Atalanta, nghĩa là MU đã mất gần 100 triệu bảng Anh cho cặp đôi này. Hojlund đã ghi được 16 bàn thắng trong chiến dịch ra mắt tại Old Trafford, nhưng mùa giải thứ hai của anh lại gặp khó khăn hơn khi chỉ ghi được bốn bàn thắng tại Premier League. Hojlund từng tuyên bố sẽ ở lại MU để chiến đấu nhưng rồi cuối cùng anh cũng phải ra đi sau sự xuất hiện của Sesko tại Old Trafford.

MU hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng trong thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi HLV RUBEN Amorim chia tay 2 ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch. ẢNH: EPA

Trong khi đó, Antony đã trải qua một thời kỳ đen tối trong màu áo Quỷ Đỏ. Anh được MU chiêu mộ từ Ajax với mức giá kỷ lục 81 triệu bảng Anh vào năm 2022. Nhưng kể từ đó, ngôi sao người Brazil chỉ ghi được 12 bàn thắng trên mọi đấu trường. Antony đã vực dậy sự nghiệp tại Real Betis mùa trước với chín bàn thắng trên mọi đấu trường. Và đội bóng Tây Ban Nha rất mong chờ Antony trở lại trong suốt mùa hè này.

Sự ra đi của cặp đôi trên là những thương vụ cuối cùng của MU trong kỳ chuyển nhượng đầy khó khăn. Marcus Rashford, cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ MU, đã được cho Barcelona mượn, trong khi Alejandro Garnacho được bán cho Chelsea với giá khoảng 40 triệu bảng Anh.

MU đã tái đầu tư số tiền này bằng một thương vụ chiêu mộ thủ môn. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã mua thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp với mức phí chuyển nhượng hơn 18 triệu bảng Anh. Emi Martinez của Aston Villa từng được coi là một lựa chọn khác của MU nhưng hiện anh đã ở lại Aston Villa.

Một tiền vệ cũng nằm trong kế hoạch của MU. "Quỷ đỏ" đã có động thái chiêu mộ Conor Gallager của Atletico Madrid vào phút chót. Phía Tây Ban Nha chỉ muốn bán, trong khi MU lại muốn mượn. Và giờ đây, MU nhận thức được rằng họ có thể phải đợi đến mùa hè năm sau mới có thể chiêu mộ một tiền vệ mới.

Bây giờ, các CLB tạm nghỉ thi đấu nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia. Sau đó, Manchester United sẽ tiếp tục thi đấu tại Premier League bằng trận đấu với kình địch Manchester City trên sân khách Etihad, tiếp theo cũng là trận vô cùng khó khăn gặp Chelsea trên sân nhà Old Trafford.