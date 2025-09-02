Newcastle nói lời tạm biệt tàn nhẫn với Isak 02/09/2025 12:47

Liverpool đã hoàn tất việc ký hợp đồng trị giá 125 triệu bảng ANH với Alexander Isak từ Newcastle United, thỏa thuận cuối cùng được công bố vào lúc 21 giờ 30 tối thứ Hai (giờ Anh), hai tiếng rưỡi sau thời hạn chót. Newcastle nói lời tạm biệt tàn nhẫn với Isak sau khi vụ chuyển nhượng hoàn tất.

Newcastle United đã đưa ra thông điệp lạnh lùng sau khi bán Alexander Isak cho Liverpool với mức phí kỷ lục của Anh. Thỏa thuận có giá trị 125 triệu bảng Anh đã được thông qua sau 24 giờ cuối cùng đầy biến động của kỳ chuyển nhượng mùa hè khi Isak hiện là cầu thủ của Liverpool và sẽ thi đấu cho đội tuyển Thụy Điển ở các trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới.

Nhưng Newcastle chẳng hề có tâm trạng nào để nói lời tử tế khi thông báo về sự ra đi của Isak. Newcastle thậm chí còn không gửi lời chúc may mắn theo thông lệ, sau khi tiền đạo người Thụy Điển này từ chối thi đấu và tập luyện cùng Newcastle trước khi vụ chuyển nhượng hoàn thành. Thay vào đó, Newcastle chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn.

Một thông báo của Newcastle có nội dung: "Newcastle United xin thông báo việc bán tiền đạo Alexander Isak cho Liverpool với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Anh. Tuyển thủ Thụy Điển gia nhập Magpies từ Real Sociedad vào năm 2022 và đã có 109 lần ra sân trên mọi đấu trường".

Newcastle nói lời tạm biệt tàn nhẫn với Isak khi không có lời chúc may mắn nào như thường lệ. ẢNH: LIVERPOOL FC

Trong khi đó, Isak chia sẻ với Liverpoolfc.com: "Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Để đến được đây, tôi đã trải qua một hành trình dài. Nhưng tôi vô cùng hạnh phúc khi được trở thành một phần của đội bóng này, CLB này và tất cả những gì mà nó đại diện. Đó là điều tôi tự hào và thực sự mong chờ.

Tôi rất vui vì mọi chuyện đã xong và tôi có thể quay lại làm việc. Tôi rất mong được gặp lại các đồng đội và người hâm mộ, rồi lại được ra sân thi đấu. Tôi nghĩ mình còn nhiều điều để cống hiến, tôi nghĩ mình còn nhiều điều để cải thiện. Tôi là một tiền đạo nhưng tôi luôn muốn cống hiến hết mình cho đội bóng, chủ yếu là ghi bàn nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Tôi muốn giành chiến thắng ở mọi giải đấu".

Isak tiếp tục: "Tôi có cơ hội được tham gia vào điều này, tôi muốn tạo nên lịch sử. Tôi muốn giành được các danh hiệu. Đó chính là động lực lớn nhất đối với tôi và tôi cảm thấy đây là nơi hoàn hảo để tôi phát triển hơn nữa, đưa phong độ của mình lên một tầm cao mới và giúp ích cho cả đội. Tôi cảm thấy đây là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được trao cơ hội này và tôi rất có động lực để làm tốt điều gì đó với cơ hội này".