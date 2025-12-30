Arsenal lo sợ bị mất ngôi trong đêm Giao thừa 30/12/2025 12:39

(PLO)- Arsenal sẽ khép lại năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh bằng một thử thách thực sự khi tiếp đón Aston Villa, đối thủ đang có phong độ rất cao và trực tiếp cạnh tranh trong cuộc đua nhóm đầu bảng.

Cuộc so tài giữa Arsenal và Aston Villa diễn ra vào giữa tuần được đánh giá là một trong những trận cầu đáng chú ý nhất vòng đấu cuối cùng của năm.

Tính chất quan trọng của trận đấu được thể hiện rõ qua khoảng cách điểm số sít sao giữa ba đội dẫn đầu. Arsenal hiện đang chiếm ngôi đầu bảng với 42 điểm sau 18 vòng đấu, chỉ nhỉnh hơn Manchester City hai điểm. Aston Villa bám sát phía sau với 39 điểm và sẵn sàng tạo ra bước ngoặt nếu giành trọn ba điểm ngay tại Emirates. Trong lúc cuộc đua vô địch Premier League ngày càng căng thẳng, kết quả trận đấu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng xếp hạng khi bước sang năm mới.

Với Arsenal, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Mikel Arteta bảo toàn vị trí số một ít nhất cho đến hết năm dương lịch, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Ngược lại, nếu Aston Villa ca khúc khải hoàn, đoàn quân của HLV Unai Emery sẽ san bằng điểm số với Arsenal và gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

Pháo thủ thành London không dễ lấy 3 điểm của Aston Villa. Ảnh: EPA.

Trong kịch bản bất lợi hơn, Arsenal thậm chí còn đối diện nguy cơ bị Manchester City soán ngôi đầu bảng, khi đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ chỉ phải gặp Sunderland ở vòng đấu tiếp theo vào ngày 2-1 năm sau.

Sự thận trọng là điều cần thiết với Arsenal, nhất là khi họ từng nếm trải thất bại trước chính Aston Villa ở lượt đi mùa này. Trong trận đấu diễn ra hồi đầu tháng 12 tại Villa Park, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-1. Matty Cash mở tỷ số cho Aston Villa, Leandro Trossard gỡ hòa cho Arsenal, nhưng Emiliano Buendia là người ghi bàn quyết định, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng áo bã trầu.

Matty Cash và đồng đội đang có phong độ cao ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Bên cạnh yếu tố lịch sử đối đầu, phong độ hiện tại của Aston Villa cũng khiến Arsenal không thể chủ quan. Đội bóng của Unai Emery đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, cho thấy sự ổn định cả trong lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Hàng công sắc bén, tuyến giữa cơ động cùng sự chắc chắn nơi hàng thủ đã giúp Aston Villa trở thành một trong những tập thể khó bị đánh bại nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Arsenal bước vào trận đấu với áp lực phải thắng để tự quyết cuộc đua. Sự tỏa sáng của các trụ cột như Martin Odegaard sẽ đóng vai trò chủ lực nếu đội bóng Bắc London muốn giữ vững ngôi đầu bảng và khép lại năm 2024 bằng một kết quả trọn vẹn.