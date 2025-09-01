Ten Hag bị Bayer Leverkusen sa thải một cách tàn nhẫn 01/09/2025 20:54

(PLO)- Cựu HLV của Manchester United Erik Ten Hag bị Bayer Leverkusen sa thải một cách tàn nhẫn chỉ sau hai trận đấu tại Bundesliga.

Erik ten Hag chỉ trụ được hai trận tại Bayer Leverkusen khi đội bóng Đức quyết định sa thải HLV người Hà Lan, người đã không giành được chiến thắng nào trong cả hai trận đấu tại Bundesliga sau khi ông đến vào mùa hè.

Erik ten Hag bị Bayer Leverkusen sa thải một cách tàn nhẫn chỉ sau hai trận đấu tại Bundesliga. Đây là lần đầu tiên ông đảm nhiệm vị trí này kể từ khi bị Manchester United sa thải, nhưng thời gian tại vị của ông không kéo dài được lâu.

Ten Hag chứng kiến ​​đội bóng của mình thua trận mở màn Bundesliga trước Hoffenheim, sau đó hòa Werder Bremen vào cuối tuần trước. Ban lãnh đạo Bayer Leverkusen đã quyết định thay đổi HLV. Giai đoạn tiền mùa giải của vị chiến lược gia người Hà Lan không mang lại sự tự tin khi đội bóng phải đối mặt với sự ra đi của một số cầu thủ chủ chốt.

Cựu HLV Ajax Ten Hag đang tìm cách xây dựng lại danh tiếng tại Đức, nhưng sau khi Bayer Leverkusen giành chiến thắng ở vòng đầu tiên của Cúp quốc gia Đức, ông chỉ giành được một điểm trong tổng số sáu điểm có thể giành được tại Bundesliga.

Bayer Leverkusen đã đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn trước đội Bremen chỉ còn 10 người vào cuối tuần và chỉ giành được một điểm. Ten Hag chưa có đủ thời gian để thực hiện ý tưởng của mình thì đã bị Bayer Leverkusen sa thải.

HLV Erik Ten Hag bị Bayer Leverkusen sa thải một cách tàn nhẫn. ẢNH: EPA

Một tuyên bố của Bayer Leverkusen viết vào đêm nay 1-9: "Bayer 04 Leverkusen đã chia tay HLV trưởng Erik ten Hag. Quyết định này được đưa ra bởi hội đồng cổ đông, cơ quan giám sát của CLB, theo đề xuất của ban quản lý Bayer 04. Việc đào tạo sẽ được giám sát tạm thời bởi đội ngũ nhân viên hậu cần hiện tại".

Đội trưởng Robert Andrich của Bayer Leverkusen phát biểu sau trận đấu với Bremen: "Nếu chúng tôi dẫn trước 3-1 và hơn người, chúng tôi phải giành trọn ba điểm. Chúng tôi đã quá sa sút và mắc nhiều sai lầm sau khi đối phương bị đuổi một người. Chúng tôi phải bắt đầu chơi gắn kết ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ chẳng thắng được trận nào".

Ban lãnh đạo CLB Đức đã từ chối ủng hộ HLV Ten Hag. Bây giờ, Bayer Leverkusen một lần nữa phải tìm kiếm một HLV mới sau khi chứng kiến ​​HLV Xabi Alonso, người cực kỳ thành công ở CLB, rời đi để đến Real Madrid.

Bayer Leverkusen đã chứng kiến ​​những cầu thủ như Jeremie Frimpong, Granit Xhaka và Florian Wirtz rời CLB vào mùa hè này, thu về khoản phí chuyển nhượng khổng lồ, nhưng đội hình lại thiếu chất lượng và cuối cùng Ten Hag đã phải trả giá.

Đây là một đòn giáng mạnh nữa vào cựu HLV của MU, người đã chứng kiến ​​nhiệm kỳ của mình tại Manchester kết thúc không mấy tốt đẹp. Ten Hag vẫn nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo MU sau khi giành chức vô địch FA Cup năm 2024, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng nhận ra rằng cần phải thay đổi và Ten Hag đã bị sa thải vào tháng 10 năm ngoái.

Ten Hag cũng bị chỉ trích vì những thương vụ chuyển nhượng không thành công tiêu tốn rất nhiều tiền, khi ông chi hơn 600 triệu bảng cho những cầu thủ như Antony, Rasmus Hojlund và Andre Onana, nhưng tất cả đều không đáp ứng được kỳ vọng tại MU.