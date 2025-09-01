Trợ lý HLV số 1 của Sir Alex Ferguson chê bai 1 ngôi sao MU quá nặng cân 01/09/2025 07:01

Cựu trợ lý HLV số 1 của Sir Alex Ferguson tại Manchester United, Rene Meulensteen, đã lên tiếng cảnh báo hậu vệ Matthijs de Ligt, người mà ông tin rằng không có phong độ tốt vào đầu mùa giải.

Trung vệ người Hà Lan Matthijs de Ligt đang gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ tại Manchester United vì anh "trở nên hơi nặng nề", theo lời đồng hương người Hà Lan Rene Meulensteen. De Ligt đã đá chính cả ba trận đấu tại Premier League của Manchester United mùa này, nhưng phong độ của anh khiến Meulensteen lo ngại.

Cầu thủ người Hà Lan hiện được ưu tiên đá chính ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự ba người của MU, với Leny Yoro và Luke Shaw ở hai bên. HLV Amorim đã loại Harry Maguire khỏi đội hình xuất phát trong trận thua 0-1 trước Arsenal, hòa 1-1 với Fulham và thắng Burnley 3-2.

De Ligt gia nhập MU từ Bayern Munich với mức phí chuyển nhượng 38,6 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái và đã có 44 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford cho đến nay. Cầu thủ 26 tuổi người Hà Lan đã chơi ở đẳng cấp cao nhất cho Ajax, Juventus và Bayern Munich trước khi đến MU, nhưng Meulensteen, người từng là trợ lý số 1 của Sir Alex Ferguson trong sáu năm tại MU, đã nhận ra điều gì đó có thể đang kìm hãm De Ligt.

Rene Meulensteen (trái) - Cựu trợ lý HLV số 1 của Sir Alex Ferguson chê bai 1 ngôi sao MU quá nặng cân, đó là người đồng hương Hà Lan của ông - De Ligt. ẢNH: EPA

“Phong độ của Matthijs de Ligt là một mối lo ngại vì không đảm bảo được sự ổn định và khả năng lãnh đạo qua từng tuần,” Rene Meulensteen chia sẻ, “Năm ngoái, cậu ấy đã gặp phải một số chấn thương đáng kể và không phải lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu của Ruben Amorim.

Khi mới đến Ajax, De Ligt là một vận động viên mạnh mẽ, nhưng tôi tin rằng cậu ấy đã trở nên hơi nặng cân theo thời gian, điều này không phải lúc nào cũng có lợi cho lối chơi của cậu ấy, mặc dù cậu ấy có thể hình mạnh mẽ bẩm sinh. Đây sẽ là một mùa giải quan trọng đối với De Ligt.

Sẽ rất thú vị khi xem Amorim triển khai đội hình nào tại Manchester United, xét đến số lượng trung vệ mà họ có. Họ có rất nhiều trung vệ để lựa chọn. Sự ổn định là chìa khóa, đặc biệt là ở hàng thủ để tạo sự ổn định. Các cầu thủ cần hiểu rõ các chuyển động của nhau và phản ứng phù hợp.

Chấn thương đôi khi đòi hỏi phải thay đổi và cắt giảm nhân sự, đây chắc chắn là một mùa giải quan trọng đối với De Ligt. De Ligt mới 26 tuổi, tôi nghĩ cậu ấy còn lớn tuổi hơn khi xét đến số CLB cậu ấy đã chơi. Bạn có thể dễ dàng kỳ vọng De Ligt sẽ là trung vệ ổn định tiếp theo trong bốn năm tới. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

De Ligt có mối quan hệ tốt với Amorim và tin rằng cựu HLV Sporting Lisbon sẽ xoay chuyển tình thế tại MU. "Tôi đã trải nghiệm nhiều HLV và Ruben Amorim là một trong những người dễ nói chuyện nhất với tư cách là một cầu thủ", De Ligt nói hồi đầu mùa hè, "Ông ấy rất chú trọng đến chi tiết. Trước khi ký hợp đồng với cầu thủ mới, trước tiên Amorim sẽ xem xét văn hóa đội bóng, những gì cần thay đổi và những gì có thể cải thiện để trở thành một CLB bóng đá tốt hơn.

Từ mùa giải tới, chúng ta sẽ thấy điều đó rõ ràng hơn. Tôi nghĩ HLV Ruben Amorim muốn xây dựng một đội bóng gồm những cầu thủ đoàn kết, chiến đấu vì nhau và tận dụng tối đa những gì họ có. Có thể trước đây, bạn có những cầu thủ giỏi nhất, nhưng bạn không phải là một đội".