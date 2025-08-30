MU thắng ở phút bù giờ cuối cùng 30/08/2025 23:26

(PLO)- Liên tiếp dẫn trước nhưng MU phải đợi đến phút bù giờ cuối cùng mới thắng Burnley với tỷ số 3-2 ở vòng 3 Premier League.

Bước vào trận đấu, MU đẩy cao đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, ngay phút thứ 5, Cunha có pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành của Burnley.

Phút 14, từ pha phất bóng dài bên phần sân nhà của Bruno Fernandes, Mbeumo khống chế bóng kỹ thuật rồi tung cú sút bằng chân trái quen thuộc, bóng đi với quỹ đạo khó chịu nhưng vẫn chưa thể đánh bại thủ thành Dubravka. Phút 15, tiếp tục là Mbeumo được trao cơ hội, lần này tiền đạo MU dứt điểm bằng chân phải, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

MU phải đợi đến những phút bù giờ cuối cùng mới có thể ăn mừng chiến thắng. Ảnh: EPA

Phút 16, Kyle Walker phá bóng lỗi và có tranh chấp khiến Mason Mount ngã trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối penalty cho Quỷ đỏ.

MU đẩy cao đội hình tấn nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, hàng công Quỷ đỏ thay nhau bắn phá nhưng chưa thể xuyên thủng hai lớp phòng ngự của Burnley.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng MU cũng có bàn thắng khai thông thế bế tắc, phút 27, từ quả đá phạt góc của Bruno Fernandes, Casemiro bật cao đánh đầu trúng xà ngang khung thành, bóng bật ra và trúng Cullen đi vào lưới, công nghệ Goal-line xác định bóng đã đi vào vạch vôi, 1-0 nghiêng về MU.

Có bàn thắng dẫn trước MU thoải mái hơn và tổ chức tấn công tổng lực. Phút 45, xuất phát từ pha đá phạt góc, Amad Diallo tung cú vô-lê uy lực đưa bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Dubravka.

Phút 45+4, Joshua Zirkzee có cơ hội ngon ăn khi nhận đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm, trong tư thế khá thoải mái nhưng tiền đạo vào sân thay người của MU lại dứt điểm quá nhẹ, cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 trôi qua đáng tiếc.

Hàng thủ MU liên tiếp mắc sai lầm để Burnley khai thác khoảng trống. Ảnh: EPA

Phút 45+5, MU phản công nhanh, Mbeumo nhận bóng và chuyền thuận lợi hướng đến Amad Diallo, trong tư thế đối mặt với thủ thành Burnley nhưng tiền đạo cánh của MU lại dứt điểm ra ngoài.

Sang hiệp 2, Burnley bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công, hàng thủ MU chưa hiểu chuyện gì thì lưới của Quỷ đỏ đã phải rung lên. Phút 55, sau pha phản công hiếm hoi của Burnley, Bruun Larsen căng ngang chính xác để Lyle Foster băng vào đệm bóng, thủ thành MU bất lực cứu thua, tỷ số trận đấu là 1-1.

Sau bàn thua, MU có câu trả lời ngay lập tức, phút 57, sau pha nỗ lực đi bóng của Dalot bên cánh trái, hậu vệ MU kiến tạo thuận lợi để Mbeumo dứt điểm vào lưới trống, tỷ số được nâng lên 2-1 cho MU.

Phút 66, từ pha ném biên tưởng chừng không có gì nguy hiểm của Burnley nhưng bóng lại đến đúng vị trí của Ugochukwu, tiền vệ Burnley dứt điểm bóng đập đất buộc thủ thành MU phải đẩy ra, Anthony ập vào dứt điểm bồi làm tung lưới MU, gỡ hòa 2-2 cho Burnley.

Burnley đã có trận đấu hay trước MU và chịu thất bại ở phút bù giờ cuối cùng. Ảnh: EPA

Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 thì phút 90+2, Amad Diallo bị Anthony kéo ngã trong vòng cấm, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho MU hưởng quả đá phạt 11m. Phút 90+7, trên chấm penalty, Bruno Fernandes dứt điểm thành công ấn định tỷ số 3-2 cho MU. Đây là chiến thắng đầu tiên của MU ở Premier League mùa này, sau 3 trận, "quỷ đỏ" giành được 4 điểm.