World Cup 2026 cứ phút 22 mỗi hiệp là trọng tài... tuýt còi giải lao 09/12/2025 13:54

World Cup 2026 dự báo là đi giữa mùa hè nghiệt ngã nhất, thời điểm Bắc Mỹ nói chung và Mỹ nói riêng đạt đỉnh điểm của nắng nóng.

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-6 đến 19-7-2026 qua 104 trận, trong đó mỗi quốc gia Mexico và Canada diễn ra 13 trận, phần còn lại diễn ra khắp 11 thành phố của nước Mỹ.

FIFA Club World Cup 2025 là bài học về công tác phòng chống nắng nóng cho World Cup 2026. Ảnh: A.N

Ngoài việc truyền thống vào tháng 6 và 7 là đỉnh điểm mùa hè ở Bắc Mỹ thì những ngày này còn thêm thời tiết cực đoan, có thể đẩy nhiều nơi lên cái nắng nóng 35 độ C, trong khi điều kiện lý tưởng nhất về nhiệt độ để diễn ra một trận bóng đá là 20 đến 22 độ C.

Trước tình hình dự báo khó khăn do quá nắng nóng thì FIFA cũng đã chính thức đưa ra những quy tắc của bóng đá World Cup 2026. Tất cả các trận đấu diễn ra ở ba quốc gia này, cứ đến phút 22 của mỗi hiệp đấu trọng tài tuýt còi giải lao 3 phút cho cầu thủ tiếp nước, chườm khăn lạnh.

Tưới nước mát vào mặt cũng là cách giải nhiệt. Ảnh: A.N

Cùng với đó tất cả các sân đấu World Cup 2026 sẽ được đặt những thùng đựng khăn lạnh dọc bên ngoài đường biên sân để cầu tranh thủ... giải nhiệt khi điều kiện trận đấu cho phép.

Cơ quan nghiên cứu khí hậu và khí tượng Mỹ cùng nhiều cơ quan dự báo thời tiết của Mỹ đều nhận định World Cup 2026 sẽ diễn ra trong điều kiện nắng nóng trung bình từ 30 đến 32 độ C, sẽ có cá biệt những trận đấu diễn ra dưới cái nóng 35 độ C cùng với thời tiết cực đoan như giông lốc và sấm sét rất nguy hiểm cho cầu thủ.

Về vấn đề thời tiết cực đoan, nếu có giông sét xảy ra, trọng tài tùy vào tình hình có quyền hoãn trận đấu.

Những quyết định do FIFA đưa ra này là bắt buộc sau khi các phòng ban của FIFA có những cuộc họp mổ xẻ vấn đề với các cơ quan nghiên cứu thời tiết, chuyên gia thời tiết, biến đổi khí hậu của ba nước đồng chủ nhà World Cup 2026.