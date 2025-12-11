Fan gặp rắc rối khi mua vé xem World Cup 2026 tại Mỹ 11/12/2025 13:29

(PLO)-Nhiều fan đã sở hữu vé xem World Cup 2026 ở Mỹ nhưng có thể không được vào sân, vì sao?

Đại sứ quán Mỹ tại UAE đã cảnh báo và đang có rất nhiều fan rơi vào tình huống dở khóc, dở cười này khi họ có vé xem World Cup 2026 nhưng không được vào Mỹ.

Đồng chủ nhà World Cup 2026-Mỹ vốn vô cùng chặt chẽ, nhưng bây giờ lại gặp rắc rối về cách bán vé trực tuyến cho fan toàn thế giới, lại phải tuân thủ luật nhập cảnh của Mỹ. Chính vì điều này, nhiều fan đã mua vé thành công, nhưng chưa được cấp thị thực vào Mỹ.

World Cup 2026 có 48 đội có rất nhiều khu vực trên thế giới mà Mỹ rất hạn chế cấp thị thực và thậm chí không cấp, nhưng fan mua vé trực tuyến thì trót lọt. Ảnh:FIFA

Đại sứ quán Mỹ ở UAE đã cảnh báo điều này và nhiều fan nhất là UAE đã đăng ký mua vé trực tuyến thành công, nhưng không loại trừ khả năng họ không được xem trực tiếp World Cup trên sân nếu không đáp ứng được những yêu cầu rất khắc khe và nhiều thứ để được phía Mỹ cấp thị thực nhập cảnh, trong khi mua vé xem World Cup 2026 qua hình thức trực tuyến rất dễ dàng.

Điều này đã đặt ra vô số thách thức cho FIFA và Mỹ. Bộ phận bán vé là của FIFA, còn đáp ứng yêu cầu của Mỹ để được cấp thị thực hay không lại là do Mỹ. Hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này khiến chuyện trở nên vô cùng phức tạp.

Vừa qua phía Cơ quan ngoại giao Mỹ đã đăng tải hàng loạt quy chế bắt buộc khi xin thị thực vào Mỹ xem World Cup 2026. Khi fan khắp thế giới mua vé trực tuyến thì phải đọc và nắm thật rõ những điều khoản bắt buộc để thuận lợi trong việc xin thị thực vào Mỹ. Đó là cách mà phía đồng chủ nhà World Cup 2026 Mỹ khuyến cáo đến các fan.

Mỹ đã phân hạng việc các fan xem các sự kiện thể thao lớn là loại thị thực B1 và B2. Cách phân hạng này, tạo ra sự tiếp cận dễ hơn cho fan mua vé qua trực tuyến, nhưng vẫn có không ít trường hợp không thể đáp ứng, được do fan mua vé ở những khu vực địa lý mà ngoại giao Mỹ hạn chế cấp thị thực.

Gần đây, FIFA lẫn cơ quan chức năng Mỹ đã tiến hành rà soát và tìm ra “hành lang chung” cho việc bán vé trực tuyến xem World Cup 2026. Nỗ lực này vừa đáp ứng công việc bán vé của FIFA, vừa đáp ứng được vấn đề cấp thị thực của Mỹ cho fan. Khi fan đạt cả hai tiêu chí (mua vé online thành công và được Mỹ cấp thị thực), FIFA sẽ cấp cho fan một mật khẩu để cầm vé điện tử vào sân xem World Cup 2026.