HLV Kim Sang-sik, U-22 Việt Nam và nữ xạ thủ Thu Vinh đăng quang 31/12/2025 17:02

(PLO)- Cuộc bầu chọn “VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2025” đã khép lại với những gương mặt xứng đáng nhất của thể thao Việt Nam, phản ánh một năm thi đấu sôi động, nhiều thành tựu nổi bật trên cả đấu trường khu vực lẫn quốc tế.

Với số phiếu áp đảo, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh, kình ngư Vi Thị Hằng, các HLV Kim Sang-sik, Nguyễn Đăng Viễn và đội tuyển bóng đá nam U-22 Việt Nam đã lần lượt đăng quang ở những hạng mục quan trọng nhất.

Ngày 30-12, cuộc bầu chọn được tổ chức trên phạm vi toàn quốc theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của các phóng viên, nhà báo thể thao đang công tác tại các cơ quan báo chí và truyền thông.

Dựa trên thành tích chuyên môn, tầm ảnh hưởng và dấu ấn trong năm thi đấu, giới chuyên môn đã lựa chọn ra 10 VĐV tiêu biểu, 3 đội thể thao xuất sắc, 5 HLV tiêu biểu, cùng các hạng mục dành cho thể thao người khuyết tật. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa ghi nhận, tôn vinh những cá nhân và tập thể đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Nữ xạ thủ Thu Vinh xuất sắc nhất năm 2025. Ảnh: ND.

Điểm nhấn lớn nhất của cuộc bầu chọn năm nay thuộc về Trịnh Thu Vinh. Nữ xạ thủ quê Thanh Hóa đã có một kỳ SEA Games 33 rực rỡ khi giành tới 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và thiết lập 3 kỷ lục đại hội ở các nội dung súng ngắn. Thành tích mang tính lịch sử này giúp cô trở thành vận động viên xuất sắc nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, đồng thời tạo khoảng cách rất lớn trong cuộc đua danh hiệu vận động viên tiêu biểu toàn quốc.

Chiều 31-12, Cục TDTT chính thức công bố kết quả, xác nhận Trịnh Thu Vinh đứng đầu bảng xếp hạng với 1.272 điểm. Cô vượt xa các đối thủ cạnh tranh như Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Đình Bắc. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Thu Vinh được vinh danh ở hạng mục cao quý nhất, sau dấu ấn đặc biệt tại Olympic Paris 2024, cho thấy sự ổn định và đẳng cấp của một trong những ngôi sao hàng đầu của thể thao Việt Nam hiện nay.

Ở hạng mục đội thể thao tiêu biểu, đội tuyển bóng đá nam U-22 quốc gia chiếm ưu thế tuyệt đối với 1.660 điểm. Những thành tích ấn tượng trong năm 2025, đặc biệt là ở các giải đấu khu vực và quốc tế, đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik trở thành tập thể được giới chuyên môn đánh giá cao nhất. Theo sau là đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam và các đội cầu mây nữ, bóng ném nữ bãi biển, cho thấy sự đa dạng và chiều sâu của thể thao thành tích cao nước nhà.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển U-22 quốc gia giành giải cá nhân và tập thể. Ảnh: CCT.

Danh hiệu HLV tiêu biểu toàn quốc thuộc về ông Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc ghi dấu ấn rõ nét với những đóng góp quan trọng trong công tác huấn luyện, xây dựng lối chơi và nâng cao bản lĩnh thi đấu cho các đội tuyển.

Ở lĩnh vực thể thao người khuyết tật, kình ngư Vi Thị Hằng tiếp tục khẳng định vị thế số một khi dẫn đầu hạng mục vận động viên tiêu biểu, nhờ thành tích đạt chuẩn châu Á và giành nhiều huy chương vàng quốc gia. HLV Nguyễn Đăng Viễn cũng được xướng tên ở vị trí cao nhất trong hạng mục dành cho huấn luyện viên thể thao người khuyết tật.

Kết quả cuộc bầu chọn năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam. Những gương mặt được vinh danh đều có thành tích nổi bật trong năm, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ VĐV, HLV kế cận trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.