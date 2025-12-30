Man United thay đổi hay là chết? 30/12/2025 15:30

(PLO)- HLV Ruben Amorim của Man United cho rằng ưu tiên hàng đầu của ông ở thời điểm hiện tại là xây dựng một bộ khung đội hình ổn định tại Old Trafford, trước khi yêu cầu các cầu thủ thích nghi linh hoạt với những thay đổi chiến thuật.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết Man United chạy theo áp lực từ truyền thông và dư luận là con đường ngắn nhất dẫn tới thất bại trong sự nghiệp huấn luyện.

Trong chiến thắng Newcastle 1-0 hồi cuối tuần, HLV Amorim đã gây chú ý khi lần đầu tiên từ bỏ sơ đồ ba trung vệ vốn gắn liền với tên tuổi của ông. Thay vào đó, Manchester United ra sân với hệ thống bốn hậu vệ quen thuộc, phía trên là cặp tiền vệ có xu hướng phòng ngự nhằm gia cố sự chắc chắn ở tuyến giữa. Đây được xem là thay đổi lớn của MU trong hoàn cảnh họ đang thiếu hụt lực lượng và cần sự cân bằng nhiều hơn trong lối chơi.

Trước đó, Amorim từng nổi tiếng với phát biểu rằng “ngay cả Giáo hoàng cũng không thể buộc ông thay đổi hệ thống”. Tuy nhiên, chiến lược gia 40 tuổi khẳng định ông chưa bao giờ bảo thủ như cách mọi người vẫn nghĩ. Theo Amorim, khi tiếp quản Man United mùa trước, ông nhận thức rõ rằng đội hình khi đó chưa thực sự phù hợp để vận hành trơn tru triết lý chiến thuật của mình. Dù vậy, đó là điểm khởi đầu cần thiết cho một quá trình xây dựng lâu dài.

Thầy trò HLV Amorim có chiến thắng quý giá Newcastle để tiếp cận nhóm dẫn đầu Premier League. Ảnh: EPA.

HLV Amorim chia sẻ Manchester United đã nỗ lực định hình bản sắc thi đấu riêng trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại buộc ông phải đưa ra những điều chỉnh hợp lý. Số lượng cầu thủ sẵn sàng thi đấu không nhiều, vì vậy ban huấn luyện cần thay đổi cách tiếp cận để các cầu thủ hiểu rõ mục đích của sự chuyển biến chiến thuật. Ông nhấn mạnh rằng việc thay đổi phải xuất phát từ nhu cầu nội tại của đội bóng, chứ không phải để làm hài lòng dư luận.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thẳng thắn cho biết, nếu ông thay đổi hệ thống chỉ vì áp lực từ truyền thông, các cầu thủ sẽ sớm nhận ra điều đó. Khi niềm tin bị lung lay, sự nghiệp huấn luyện của ông coi như chấm dứt. Theo Amorim, thời điểm phù hợp để điều chỉnh chiến thuật là khi đội bóng đang vận hành tốt, bởi khi đó sự thay đổi sẽ giúp nâng tầm tập thể thay vì gây xáo trộn.

Trước trận gặp Wolves tại Old Trafford, Man United đang đứng cách nhóm dự Champions League đúng 3 điểm, nhưng phong độ gần đây chưa thực sự ổn định với chỉ hai chiến thắng trong tám trận.

Đội trưởng Bruno Fernandes bị chấn thương chưa thể trở lại đội hình Quỷ đỏ. Ảnh: EPA.

Tình hình càng trở nên khó khăn khi đội bóng sẽ thiếu vắng bảy trụ cột, trong đó có đội trưởng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chưa kịp bình phục chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thua Aston Villa ngày 21-12, dù bản thân anh rất muốn sớm trở lại sân cỏ.

HLV Amorim khẳng định Fernandes chắc chắn sẽ không thi đấu trước Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng và vẫn chưa có chiến thắng nào sau 18 vòng đấu Premier League. Dẫu vậy, ông nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của đội trưởng 31 tuổi vẫn hiện diện trong phòng thay đồ.

Theo ông, Bruno Fernandes là thủ lĩnh thực thụ, luôn lên tiếng, động viên đồng đội và duy trì tinh thần chiến đấu ngay cả khi không thể ra sân thi đấu. Chính điều đó làm nên vai trò đội trưởng của anh tại Man United.