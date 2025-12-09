Bồ Đào Nha vô địch World Cup khi Ronaldo 93 tuổi 09/12/2025 14:54

(PLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa ra dự đoán buồn cho Ronaldo và Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, giải thế giới cuối cùng của Ronaldo.

Trí tuệ nhân tạo (AI) với sự hỗ trợ của phần mềm Grok AI đã dự đoán về tương lai những nhà vô địch World Cup. Gần nhất là năm tới, AI dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 sẽ là Tây Ban Nha. Bóng đá Tây Ban Nha đang thống trị châu Âu, chuyện AI dự đoán bóng đá xứ Bò tót lên ngôi World Cup 2026 chẳng có gì là sốc.

Đến năm 2078, khi Ronaldo (sinh năm 1985) kỷ niệm... 93 năm ngày sinh nhật thì Bồ Đào Nha mới vô địch World Cup 2078. Trong khi đó, “những con hổ xanh Nam Á”- Ấn Độ vốn được cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng ví von là “gã khổng lồ ngủ say” sẽ lên ngôi World Cup 2094. Úc sẽ đánh bại Tây Ban Nha 2-1 ở chung kết để vô địch World Cup 2070...

Grok AI "tiên tri" về vòng quay của chiếc cúp vàng luân lưu thật thú vị.

Hãy cùng Grok AI “tiên tri” những nhà vô địch World Cup trong tương lai kể từ World Cup 2026. AI dự đoán, World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, Tây Ban Nha cùng Argentina vào chung kết và đại diện châu Âu sẽ đánh bại nhà đương kim vô địch Argentina để lên ngôi World Cup lần thứ nhì.

Đến World Cup 2030, khi FIFA kỷ niệm tròn 100 năm giải đấu sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco thì Brazil sẽ lại lên ngôi lần thứ sáu khi đánh bại Pháp 3-1. Grok AI trông cũng rất "khoa học" khi thế lực mạnh nhất của bóng đá thế giới lên ngôi nhân kỷ niệm 100 năm giải đấu thì tuyệt vời.

Trong khi đó Pháp sẽ giành danh hiệu World Cup 2034 khi đánh bại tuyển Đức 2-0 ở chung kết. Và bốn năm sau đó người Anh sẽ ăn mừng ngôi vô địch trở lại sau năm 1966 khi lần này Anh sẽ thắng Brazil 1-0 ở chung kết.

Đến World Cup 2042 là thời của châu Phi khi Nigeria là đội bóng đầu tiên của lục địa đen lên ngôi. Lần này “Những Siêu đại bàng” đánh bại Argentina 2-1 ở chung kết.

Còn Đức quay trở lại ngôi vô địch World Cup 2046 khi thắng Tây Ban Nha 3-2 ở chung kết.

Đến World Cup 2050, “ông già Messi” 65 tuổi và người bạn cùng thời Ronaldo, 67 tuổi sẽ ngồi xem Argentina đấu với Bồ Đào Nha ở chung kết và Argentina sẽ thắng để vô địch.

Tuyển xứ cờ hoa - Mỹ có khả năng lên ngôi World Cup 2054 khi đánh bại hàng xóm Mexico 2-1 ở chung kết.

Nhật Bản sẽ trở thành nhà vô địch World Cup đến từ châu Á đầu tiên qua ngôi vô địch World Cup 2058 khi đánh bại Pháp 1-0 ở chung kết.

Bốn năm sau, tức vào World Cup 2062, Brazil lại chạm trán với người Ý ở chung kết (như USA 94), nhưng Ý không đòi nợ được mà thua 1-2 để Brazil lên ngôi.

Morocco sẽ vô địch World Cup 2066 khi lần này họ đánh bại tuyển Anh 3-2 ở chung kết.

Sang World Cup 2070, Selecao đánh bại Đức 4-2 ở chung kết, giống như những Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo từng hạ Đức ở chung kết World Cup 2002. Bốn năm sau chiếc cúp vàng được trao cho xứ chuột túi khi Úc đánh bại Tây Ban Nha 2-1 ở chung kết.

World Cup 2078, khi Ronaldo tròn 93 tuổi thì quê hương anh mới lên ngôi World Cup khi thắng Pháp 3-2.

Đến World Cup 2082, Senegal, đại diện châu Phi thứ ba lên ngôi sau Nigeria và Ai Cập khi họ đánh bại con cháu Messi ở chung kết 1-0. Đến World Cup 2086 thì Cơn lốc màu da cam Hà Lan lần đầu đăng quang khi thắng Ý 3-1.

World Cup 2090, Mexico đòi nợ thành công trước Mỹ khi đánh bại tuyển xứ cờ hoa 2-1 ở chung kết.

Hổ xanh Nam Á - Ấn Độ vào chung kết World Cup 2094 gặp Brazil. Hai đội hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu rồi Ấn Độ thắng loạt luân lưu.

Đức lên ngôi World Cup 2098 khi thắng Bồ Đào Nha 2-0 ở chung kết.