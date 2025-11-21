'Tôi kế nhiệm Ronaldo tại Real Madrid nhưng chỉ ghi được 12 bàn thắng' 21/11/2025 07:29

(PLO)- "Tôi kế nhiệm Ronaldo tại Real Madrid với chiếc áo số 7 nhưng chỉ ghi được 12 bàn thắng, tôi không thể làm gì được", đó là ai?

Mariano Diaz đã chia sẻ về áp lực khi kế thừa chiếc áo số 7 danh giá của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid, điều cuối cùng dẫn đến một kết thúc không mấy vui vẻ. "Tôi kế nhiệm Ronaldo tại Real Madrid nhưng chỉ ghi được 12 bàn thắng", Diaz chia sẻ.

Mariano Diaz, 32 tuổi, gia nhập học viện đào tạo trẻ của Real Madrid vào năm 2011 từ Badalona và được đôn lên đội một dưới thời HLV Zinedine Zidane 5 năm sau đó. Lần đầu tiên Diaz được thi đấu cùng Ronaldo, người mà anh học hỏi được rất nhiều trong quá trình tập luyện cùng nhau.

Cầu thủ quốc tế người Cộng hòa Dominica Diaz sau đó gia nhập Lyon vào năm 2017 nhưng Los Blancos đã kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 26 triệu bảng Anh một năm sau khi anh ghi được 21 bàn thắng và sáu pha kiến ​​tạo trong 48 lần ra sân tại Pháp.

Việc tìm được người kế nhiệm Ronaldo tại Real Madrid là rất khó khăn. ẢNH: AFP

Tuy nhiên, lần này thần tượng Ronaldo của Diaz không còn ở Real Madrid vì siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã chuyển đến Juventus. Nhưng Real Madrid có những kế hoạch lớn liên quan đến Diaz. Đó là lý do tại sao họ trao cho anh chiếc áo số 7, số áo trước đây từng được mặc bởi các huyền thoại khác của Real Madrid như Raul, Emilio Butragueno, Raymond Kopa và chính Ronaldo.

Mariano Diaz thừa nhận vinh dự này đi kèm với trách nhiệm và kỳ vọng to lớn mà anh phải nỗ lực để đáp ứng. Ngôi sao hiện đang chơi cho Alaves Mariano Diaz phải hỗ trợ cho Karim Benzema và không thể đáp ứng được kỳ vọng của Real Madrid, mặc dù anh đã ghi một bàn thắng quan trọng tại Champions League vào lưới AS Roma và bàn thắng quyết định vào phút chót trong trận El Clasico dẫn đến chiến thắng 2-0 trước Barcelona vào năm 2020.

Điều đó dẫn đến việc Mariano Diaz rời Real Madrid vào năm 2023 với tư cách là cầu thủ tự do sau khi ghi tổng cộng 12 bàn thắng trong 84 lần ra sân ở cả hai lần chơi bóng tại đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Mariano Diaz bây giờ đang chơi cho Alvares. ẢNH: AFP

Mariano Diaz chia sẻ với The Athletic (Anh): “Số 7 có thể là số áo quan trọng nhất mà một cầu thủ Real Madrid từng mặc, vì nó từng được những cầu thủ như Raul, Cristiano Ronaldo và nhiều huyền thoại của đội bóng này mặc. Vì vậy, việc tôi đảm nhận vai trò đó rất tuyệt, nhưng đồng thời cũng gây áp lực rất lớn cho tôi. Tôi không thay thế được Cristiano Ronaldo, nhưng đó vẫn là một vai trò quan trọng.

Benzema chơi ở đẳng cấp rất cao và Real Madrid quyết định sử dụng anh ấy ở vị trí tiền đạo chính. Tôi ở đó để thay thế cho Benzema khi anh ấy không có phong độ tốt nhất. Tôi không thể làm gì khác, tôi cố gắng tận dụng lúc Bezema không có phong độ tốt nhất để được ra sân.

Tôi không biết liệu có người nào đã đọc những tin tức sai lệch trên báo chí và có cái nhìn khác về tôi hay không. Nhưng Mariano Diaz là một cầu thủ chăm chỉ và chuyên nghiệp. Tôi là vậy, tôi sống và hít thở với đam mê. Và đó là hình ảnh tôi muốn để lại".