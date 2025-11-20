Mainoo gia nhập Arsenal sẽ như "cá gặp nước" 20/11/2025 11:50

(PLO)- Một cựu sao của "Pháo thủ" nhận định việc Kobbie Mainoo gia nhập Arsenal sẽ tốt cho sự nghiệp của tiền vệ người Anh này, giữa tin đồn anh muốn rời Manchester United.

Kobbie Mainoo được kỳ vọng sẽ chuyển Arsenal sau khi tiền vệ của Manchester United được cho là đã bày tỏ mong muốn rời Old Trafford. Tuy nhiên, thương vụ Mainoo gia nhập Arsenal rất khó có khả năng xảy ra vì các đội bóng lớn nước Anh rất khó chấp nhận tăng cường sức mạnh cho đối thủ.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Arsenal, Stefan Schwarz, đã giải thích lý do tại sao anh nghĩ việc chuyển đến Bắc London sẽ là một cơ hội tốt cho ngôi sao Kobbie Mainoo của MU. Mainoo đã có một mùa giải đột phá tại MU trong chiến dịch 2023 - 2024, khi anh đã tiến bộ vượt bậc từ lò đào tạo trẻ tại Old Trafford để trở thành cầu thủ thường xuyên ra sân cho đội một.

Mặc dù có khởi đầu sự nghiệp bóng đá đầy hứa hẹn, cầu thủ 20 tuổi này được cho là đã bày tỏ ý định rời MU vào mùa hè vừa qua nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn. HLV trưởng Ruben Amorim của MU đã lựa chọn bộ đôi tiền vệ trong mùa giải này, với Casemiro và Bruno Fernandes thường xuyên dẫn dắt đội bóng. Điều này dẫn đến việc Mainoo chỉ có 138 phút thi đấu trên sân tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải.

Chelsea được cho là đã quan tâm đến tiền vệ trẻ này vào mùa hè, mặc dù Arsenal sau đó đã nổi lên như một điểm đến tiềm năng trong tương lai của ngôi sao người Anh. Schwarz tin rằng đây có thể là một thương vụ chuyển nhượng đáng giá cho Mainoo.

Việc Mainoo gia nhập Arsenal rất khó có khả năng xảy ra. ẢNH: EPA

"Mối liên hệ giữa Kobbie Mainoo và Arsenal ư? Arsenal có những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ trẻ", Schwarz nói trong một cuộc phỏng vấn với Hajper, "Và họ có một HLV như Mikel Arteta, người không ngại trao trách nhiệm cho các cầu thủ trẻ và trao cơ hội cho họ khi ông cảm thấy họ đã sẵn sàng. Vấn đề chỉ là chuẩn bị cho họ theo cách tốt nhất và đó là điều Arsenal đã làm rất tốt trong vài năm qua".

HLV Mikel Arteta của Arsenal thường được khen ngợi vì khả năng đào tạo tài năng trẻ từ học viện lên đội một. Bukayo Saka đã phát triển thành một ngôi sao dưới sự dẫn dắt của Arteta, khi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã trau dồi lối chơi cánh, biến Saka thành tâm điểm trên hàng công.

Ethan Nwaneri, mới 18 tuổi, đã trở thành một cầu thủ quan trọng trong đội hình của Arteta. Mặc dù Nwaneri chưa được đá chính thường xuyên, nhưng niềm tin mà HLV Arsenal dành cho Nwaneri đã được đền đáp xứng đáng ở mùa giải trước khi cầu thủ trẻ này ghi được chín bàn thắng và có hai pha kiến ​​tạo trong năm đột phá của mình.

Max Dowman, mới 15 tuổi, đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt trong một trận đấu Champions League khi Arteta tung anh vào sân trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Slavia Prague.

Một trong những phẩm chất nổi bật của Mainoo là sự điềm tĩnh và trưởng thành ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, có vẻ như cầu thủ trẻ này đã đánh mất tương lai tại Old Trafford. Tuy nhiên, nếu Mainoo chuyển sang đội đang đứng đầu bảng Premier League Arsenal vào mùa đông này, Arteta có thể sẽ trao lại trọng trách đó cho cầu thủ 20 tuổi.

Màn trình diễn ấn tượng của Mainoo tại MU đã giúp anh có được một suất trong đội hình tuyển Anh của Gareth Southgate. HLV trưởng của đội tuyển Anh khi đó đã đặt trọn niềm tin vào Mainoo khi cho anh đá chính trong trận chung kết Euro 2024 gặp Tây Ban Nha.

Hợp đồng của Mainoo với Manchester United có thời hạn đến năm 2027. Tiền vệ này được cho là sẵn sàng chuyển nhượng theo dạng cho mượn trong mùa giải này và hiện đang tạm dừng mọi cuộc thảo luận về hợp đồng mới.