Vụ chuyển nhượng này sẽ đưa MU lên tầm cao mới 19/11/2025 12:44

(PLO)- MU biết rằng vụ chuyển nhượng này "sẽ đưa họ lên một tầm cao mới" khi CLB không thể ngăn cản cầu thủ ra đi.

MU đang chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng tháng 1 và có cơ hội ký hợp đồng với một ngôi sao của Premier League sau khi giá trị chính xác của điều khoản giải phóng hợp đồng của anh được công bố. Một cựu danh thủ của Arsenal tin rằng vụ chuyển nhượng này sẽ đưa MU lên tầm cao mới.

Manchester United được cho biết rằng việc ký hợp đồng với Antoine Semenyo sẽ đưa đội bóng của Ruben Amorim lên "tầm cao mới" và Bournemouth sẽ bất lực nhìn ngôi sao của mình đến Old Trafford. Semenyo, 25 tuổi, đã khởi đầu mùa giải bùng nổ với sáu bàn thắng và ba đường kiến ​​tạo sau sáu trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

"Quỷ đỏ" ưu tiên ký hợp đồng với những cầu thủ đã chứng minh được năng lực tại giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ khi Jason Wilcox trở thành giám đốc thể thao, bằng chứng là những bản hợp đồng bom tấn Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. MU cũng rất quan tâm đến những cái tên như Elliot Anderson, Carlos Baleba, Joao Gomes và Adam Wharton, một bằng chứng nữa cho thấy họ đang tập trung vào các thương vụ chuyển nhượng trong nước.

Semenyo là mục tiêu của MU mùa hè này, khi Amorim được cho là đã gặp anh để dùng bữa tại London nhằm đánh giá tính cách của tiền đạo đang chơi cho Bournemouth. Kể từ đó, giá trị của Semenyo đã tăng nhanh chóng, dẫn đến sự quan tâm từ Liverpool và Tottenham.

Vụ chuyển nhượng Antoine Semenyo liệu có đưa MU lên tầm cao mới? ẢNH: EPA

Gần đây, có thông tin cho rằng tuyển thủ 25 tuổi người Ghana Semenyo có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng Anh với Wolves, có thể được kích hoạt vào tháng 1 sang năm. Do đó, Bournemouth hiểu rằng họ sẽ không thể ngăn cản Semenyo ra đi, mặc dù anh đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm vào tháng 7.

Một CLB sẽ phải kích hoạt điều khoản này trong vòng hai tuần đầu tiên của kỳ chuyển nhượng tháng 1 để Bournemouth có đủ thời gian tìm người thay thế Semenyo. MU có cơ hội vàng để ký hợp đồng với Semenyo, và cựu hậu vệ phải của Arsenal và Manchester City, Bacary Sagna, cho rằng Old Trafford sẽ là một "điểm đến lý tưởng".

"Nhìn về tương lai, nếu Semenyo rời Bournemouth và ở lại Ngoại hạng Anh, tôi nghĩ Manchester United sẽ là một lựa chọn phù hợp," Sagna nói với Oddspedia, "Semenyo chắc chắn có thể giúp Manchester United trở lại top đầu và nếu gia nhập.

Semenyo sẽ được coi là cầu thủ tạo nên sự khác biệt và đưa Manchester United lên một tầm cao mới. Semenyo trẻ, sung sức và đã chứng minh được khả năng tỏa sáng trong những trận đấu lớn mùa này. Vì vậy, tôi nghĩ Old Trafford có thể là điểm đến lý tưởng cho cậu ấy".

Tuy nhiên, Sagna nghĩ rằng Semenyo không nên rời Bournemouth ngay lúc này. "Nếu tôi là Antoine Semenyo, tôi sẽ ở lại Bournemouth cho đến cuối mùa giải", Sagna nói thêm, "Với tư cách là một cầu thủ, việc chuyển CLB trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 có thể gây gián đoạn; tốt hơn nhiều là ở lại đến mùa hè rồi đưa ra quyết định và hòa nhập đúng cách vào đội bóng mới, thay vì gia nhập vào giữa mùa giải."

Semenyo sẽ có cơ hội đối đầu với Manchester United khi Bournemouth đến làm khách tại Old Trafford vào ngày 15-12. Manchester United dự kiến ​​sẽ không chi tiêu lớn vào tháng 1 nhưng để giành lợi thế trước các đối thủ, Wilcox và các cộng sự có thể phải hành động trong thương vụ mua Semenyo.