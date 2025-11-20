Tiết lộ kế hoạch xây dựng lại hàng tiền vệ của MU 20/11/2025 07:01

MU đang lên kế hoạch chuyển nhượng hoành tráng vào mùa hè sang năm. Và những người rời Old Trafford sẽ giúp tài trợ cho giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch xây dựng lại hàng tiền vệ của MU.

HLV Ruben Amorim vẫn đang dựa dẫm vào hàng ngũ nòng cốt của Manchester United mà ông biết là không đủ mạnh để trụ vững lâu dài. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha hy vọng đội hình hiện tại sẽ vẫn hoạt động tốt cho đến cuối mùa giải, trước khi được đại tu toàn diện ở hàng tiền vệ.

Đội trưởng Bruno Fernandes vẫn là nhân tố chủ chốt và có ảnh hưởng nhất ở hàng tiền vệ của MU, trong khi cựu binh người Brazil Casemiro tìm thấy sự tươi mới trong những tuần gần đây khi chứng minh anh vẫn có thể cống hiến cho đội bóng, mặc dù đã bước sang tuổi 34. Và Mason Mount cho thấy phần nào phong độ từng thuyết phục MU chi 60 triệu bảng Anh để chiêu mộ anh về Old Trafford.

Nhưng Amorim biết rằng ông vẫn đang che đậy những thiếu sót, đặc biệt là ở một khu vực giữa sân, nơi những cuộc đối đầu lớn nhất có thể quyết định chiến thắng hay thất bại. Manuel Ugarte và Diogo Dalot chưa đạt đến tiêu chuẩn cần thiết ở đẳng cấp cao nhất, trong khi sự nghiệp của Kobbie Mainoo đã thụt lùi nhanh chóng.

HLV Ruben Amorim đặt mục tiêu xây dựng lại hàng tiền vệ của MU. ẢNH: MIRROR

Trước khi đồng ý dẫn dắt MU, HLV Amorim tiết lộ ông đã theo dõi đội bóng khổng lồ nước Anh từ khi còn trẻ. Vì vậy, Amorim hiểu rõ hơn ai hết rằng các đội bóng thành công nhất của MU trong lịch sử được định hình bởi những tiền vệ kỳ diệu.

Nó giống như đội hình mà Sir Alex Ferguson đã xây dựng, với Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes và David Beckham, cùng với sự trợ giúp của Nicky Butt. Bộ tứ đáng gờm này đã góp công lớn giúp Manchester United giành cú ăn ba lịch sử năm 1999 - cùng vô số danh hiệu khác.

MU dưới thời Fergie cũng có những huyền thoại khác có cá tính cực mạnh và kỹ năng lãnh đạo ở khu vực giữa sân như Bryan Robson và Paul Ince. Vậy, Amorim sẽ đánh đổi điều gì để có được những cầu thủ như Robson và Keane 2.0 trong đội hình hiện tại của MU?

Theo đó, Amorim sẽ phải thuyết phục lãnh đạo MU chi một khoản tiền lớn vào mùa hè tới, nếu ông muốn xây dựng một hàng tiền vệ có khả năng sánh ngang với những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử "quỷ đỏ" thành Manchester.

MU đã dành mùa hè vừa qua để giải quyết những điểm yếu rõ ràng của đội bóng trong khâu tấn công. Và mùa giải tới MU sẽ tập trung vào những mục tiêu then chốt ở hàng tiền vệ. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đang hợp tác chặt chẽ với Amorim để lập ra một danh sách các mục tiêu thực tế.

Trong số đó có Carlos Baleba của Brighton, người mà MU đã có những cuộc thăm dò sơ bộ vào mùa hè. Ngoài ra còn có tuyển thủ Anh Adam Wharton, ngôi sao của Wolves Joao Gomes và ngôi sao của VFB Stuttgart Angelo Stiller cũng đang được MU quan tâm.

Tóm lại, HLV Ruben Amorim muốn một hàng tiền vệ trẻ trung, năng động và đẳng cấp. Không một thương vụ nào trong số này có giá rẻ, khi Baleba được định giá khoảng 115 triệu bảng Anh.

Nhưng đồng sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe đã đặt mục tiêu cân bằng ngân sách tại Old Trafford kể từ khi nắm giữ cổ phần của "quỷ đỏ" 18 tháng trước. Ratcliffe đã cắt giảm việc làm trên diện rộng và giảm quỹ lương cầu thủ. Sir Jim Ratcliffe hiểu rằng nỗ lực tăng cường hàng tiền vệ của MU sẽ được định hình bởi triển vọng tiết kiệm đáng kể từ nay đến lúc đó.

Điều này bao gồm việc hợp đồng của những cầu thủ hưởng lương cao nhất là Jadon Sancho, Casemiro và Harry Maguire sắp kết thúc. Sancho sẽ ra đi theo dạng tự do, và nếu Casemiro và Maguire muốn ở lại, họ sẽ phải chấp nhận điều khoản giảm lương đáng kể. Marcus Rashford cũng sẽ chuyển hẳn sang Barcelona vào cuối mùa giúp giảm gánh nặng mức lương 325.000 bảng/tuần. Nếu cả bốn người đó đều ra đi, quỹ lương của MU sẽ giảm đi 1 triệu bảng Anh mỗi tuần, chưa kể đến khoản phí chuyển nhượng "quỷ đỏ" nhận được khi bán Rashford cho Barcelona.