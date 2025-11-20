Sốc: Barcelona yêu cầu Lewandowski ngừng ghi bàn 20/11/2025 11:18

Tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski đã có cuộc họp gây sốc với các thành viên hội đồng quản trị Barcelona, ​​bao gồm cả chủ tịch Joan Laporta. Theo đó, Barcelona yêu cầu Lewandowski ngừng ghi bàn.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Barcelona đã đưa ra một yêu cầu gây sốc cho Robert Lewandowski trong mùa giải đầu tiên của anh tại đội chủ sân Camp Nou. Tiền đạo 37 tuổi người Ba Lan Lewandowski gia nhập Barcelona vào năm 2022 với mức phí chuyển nhượng 42,5 triệu bảng Anh từ Bayern Munich, nơi anh đã trải qua tám năm huy hoàng.

Tuy nhiên, Robert Lewandowski đã chuyển đến Tây Ban Nha vào thời điểm Barca đang gặp khó khăn về tài chính. Huyền thoại bóng đá của Ba Lan đã giúp đội bóng khổng lồ xứ Catalan giành chức vô địch La Liga ngay trong năm đầu tiên với 23 bàn thắng sau 34 trận đấu.

Nhưng một báo cáo giật gân đã xuất hiện từ cuốn sách "Lewandowski: Người thật" của Robert Lewandowski, vừa được xuất bản và do tác giả Sebastian Staszewski chấp bút. Theo đó, Barcelona đã yêu cầu Lewandowski không được ghi bàn trong hai trận đấu cuối cùng của mùa giải 2022 - 2023.

Barcelona yêu cầu Lewandowski ngừng ghi bàn. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Cuốn sách cáo buộc Robert Lewandowski đã được triệu tập đến một cuộc họp với một số thành viên hội đồng quản trị Barcelona, bao gồm cả chủ tịch Barcelona là Joan Laporta. Và cựu ngôi sao Borussia Dortmund và Bayern Munich được yêu cầu không ghi thêm bàn thắng nào nữa cho đến khi mùa giải kết thúc.

Thời điểm đó, chức vô địch La Liga đã được định đoạt và nó thuộc về Barcelona. Barcelona muốn tránh phải trả cho Bayern Munich khoản tiền thưởng trị giá 2,2 triệu bảng Anh, số tiền mà họ sẽ phải chi ra nếu Lewandowski ghi được 25 bàn thắng trong 1 mùa tại La Liga. Đó là lý do họ yêu cầu Lewandowski không được ghi bàn nữa, vì khi đó tiền đạo người Ba Lan đã ghi được 23 bàn tại La Liga.

Cuốn sách viết: “(Barcelona hỏi Lewandowski): 'Robert Lewandowski, chúng tôi muốn cậu ngừng ghi bàn trong những trận đấu gần đây" Cầu thủ (Lewandowski) nhìn anh ta với vẻ kinh ngạc.

Mặc dù danh hiệu vô địch La Liga đã được quyết định, cũng như giải thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, trong hơn một thập kỷ thi đấu ở cấp độ cao nhất, chưa ai yêu cầu Robert Lewandowski ngừng ghi bàn trong toàn bộ sự nghiệp của mình".

Mùa giải hiện tại, Barcelona đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga sau 12 vòng đấu với 28 điểm, kém đội đầu bảng là kình địch Real Madrid 3 điểm.