Sir Alex Ferguson tiết lộ điều hối tiếc lớn nhất của ông 20/11/2025 07:29

(PLO)- Điều hối tiếc lớn nhất của Sir Alex Ferguson: Không có được nhà vô địch World Cup mà ông ngưỡng mộ.

HLV huyền thoại của Manchester United, Sir Alex Ferguson đã tiết lộ điều hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của mình là không chiêu mộ được nhà vô địch World Cup mà ông ngưỡng mộ. Ferguson là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá.

Trong thời gian dẫn dắt MU, Sir Alex Ferguson đã đưa về 105 cầu thủ với những kết quả khác nhau. Một số bản hợp đồng của ông bị coi là gây tranh cãi, chẳng hạn như Bebe, Eric Djemba-Djemba và Kleberson. Mặt khác, Ferguson cũng chiêu mộ một số huyền thoại, bao gồm Wayne Rooney, Eric Cantona và Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, trong số tất cả những quyết định chuyển nhượng đó, Ferguson cho biết điều ông hối tiếc nhất là không thể mang về Alessandro Del Piero từ Juventus. Sự quan tâm của Ferguson dành cho tiền đạo người Ý xuất hiện sau màn trình diễn ấn tượng của Del Piero khi hai đội gặp nhau vào năm 2002.

Del Piero (phải) là nhà vô địch World Cup 2006 cùng tuyển Ý. ẢNH: EPA

Sự từ chối của Del Piero

Cơ hội đến với MU vào năm 2006, khi Juventus bị xuống hạng Serie B do vụ bê bối Calciopoli. HLV Sir Alex Ferguson ngay lập tức liên hệ với đại diện của Juventus và người đại diện của Del Piero.

"Người đại diện của Del Piero đã từ chối trước khi nghe lời đề nghị của tôi, nói rằng Juventus là nơi tốt nhất cho cậu ấy và mặc dù cậu ấy tôn trọng Man United, nhưng cậu ấy không thể phản bội màu áo đen trắng của CLB", Fergie nhớ lại.

HLV huyền thoại người Scotland cho biết thêm rằng ông thậm chí còn cố gắng thuyết phục Del Piero sau khi tuyển Ý vô địch World Cup 2006.

"Tôi nói, "Alex (tên thân mật của Del Piero), tôi muốn cậu đến Manchester United. Cậu sẽ là ngôi sao của đội, và cùng nhau chúng ta có thể giành được mọi danh hiệu". Anh ấy cười và nói, "Thưa ngài, ngài biết đấy, mọi thứ vẫn như trước"".

Mặc dù một số cầu thủ hàng đầu của Juventus rời đi sau khi họ xuống hạng, Del Piero vẫn ở lại và làm đội trưởng "bà đầm già thành Turin" tại Serie B. Với khoảng cách chín điểm, Juventus vẫn giành được chức vô địch Serie B để trở lại Serie A, khi Del Piero là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 20 pha lập công. Sau khi trở lại Serie A, Del Piero ký gia hạn hợp đồng thêm hai năm và ở lại Juventus cho đến năm 2012.

Điều hối tiếc lớn nhất của Sir Alex là không thể chiêu mộ Del Piero. ẢNH: EPA

Lời khẳng định của Sir Alex Ferguson

Ferguson cũng nhớ lại lần gặp cuối cùng của ông với Del Piero vào năm 2008. "Del Piero chào đón tôi bằng một cái ôm và xin lỗi vì đã từ chối lời đề nghị của tôi. Tôi vỗ vai anh ấy và nói, "Anh đã muốn cứu Juventus, và anh đã thành công"".

Sir Alex nhấn mạnh rằng, nếu được hỏi cầu thủ nào mà ông muốn huấn luyện nhất nhưng chưa bao giờ có cơ hội, câu trả lời của ông luôn giống nhau: Alessandro Del Piero. Gần đây, Del Piero thông báo rằng anh đã hoàn thành khóa học làm huấn luyện viên.

Trong bối cảnh Juventus đang chật vật ở Serie A, vừa sa thải HLV Igor Tudor và đưa Luciano Spalletti vào thay thế, người hâm mộ đồn đoán rất nhiều về khả năng Del Piero sẽ trở lại với vai trò quan trọng tại CLB đã làm nên tên tuổi của anh.