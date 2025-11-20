Giá trị của Hojlund tăng vọt, MU đối mặt thực tế rõ ràng 20/11/2025 12:09

Rasmus Hojlund rời Manchester United để gia nhập Napoli theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với việc đội bóng Serie A có nghĩa vụ mua đứt tiền đạo người Đan Mạch này vào mùa hè tới. Hiện tại, giá trị chuyển nhượng của Hojlund tăng vọt khi đội chủ sân Old Trafford đối mặt thực tế rõ ràng phải bán tiền đạo của mình cho Napoli.

Giá trị chuyển nhượng của Rasmus Hojlund lại một lần nữa tăng vọt khi anh tiếp tục gây ấn tượng trong thời gian chơi cho Napoli dưới dạng cho mượn 1 mùa giải. Tuyển thủ Đan Mạch đã rời MU để gia nhập Napoli theo hợp đồng cho mượn, bao gồm điều khoản mua đứt vào cuối mùa.

Nhà vô địch Serie A hiện tại Napoli đã đồng ý trả 44 triệu euro (38,8 triệu bảng Anh) cho MU vào mùa hè tới để chiêu mộ Hojlund, với điều kiện đáp ứng được một số thỏa thuận nhất định.

MU đã bỏ túi khoản phí mượn 6 triệu euro (5,3 triệu bảng Anh) từ Napoli, nghĩa là tổng phí chuyển nhượng có thể lên tới 50 triệu euro (44,1 triệu bảng Anh) nếu thương vụ chuyển nhượng chính thức thành công, với điều kiện Napoli giành vé tham dự Champions League mùa tới, điều nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Antonio Conte.

Rasmus Hojlund chia tay Old Trafford vào mùa hè sau khi ghi 26 bàn thắng trong hai mùa giải khoác áo "quỷ đỏ", bao gồm 10 bàn ở mùa giải trước. Kể từ khi khoác áo Napoli lần đầu tiên, tiền đạo người Đan Mạch ghi được bốn bàn thắng trong 10 lần ra sân đầu tiên.

Giá trị của Hojlund tăng vọt khi anh đang chơi rất hay trong màu áo Napoli. ẢNH: EPA

Liệu Rssmus Hojlund có chuyển hẳn sang Napoli vào mùa hè tới hay quay trở lại Manchester United hay không vẫn còn phải chờ xem. Tuy nhiên, khi tiền đạo này tận hưởng thời gian hạnh phúc ở Ý, giá trị thị trường của Hojlund dường như đã tăng lên trong những tháng gần đây.

Đài quan sát bóng đá CIES đã tính toán các con số và ước tính giá trị thị trường hiện tại của Rasmus Hojlund vào khoảng từ 79 triệu euro (69,7 triệu bảng Anh) đến 92 triệu euro (81,1 triệu bảng Anh).

Đây là mức tăng đáng kể về giá trị của Hojlund kể từ cuối mùa giải trước. Hồi tháng 6, trang web này cũng định giá thị trường chuyển nhượng của tiền đạo này ở mức từ 59 triệu euro (52 triệu bảng Anh) đến 76 triệu euro (67 triệu bảng Anh).

Napoli vẫn chưa xác nhận liệu họ có ký hợp đồng chính thức với Rasmus Hojlund vào mùa hè tới hay không, nhưng với phong độ cao như thế này của Hojlund, chắc chắn Napoli sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hojlund vẫn còn cơ hội cùng Napoli cạnh tranh chức vô địch Serie A và vinh quang tại Champions League mùa này.

Có nhiều đồn đoán rằng MU có thể triệu hồi Rasmus Hojlund trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sau chấn thương đầu gối của Benjamin Sesko trong trận đấu với Tottenham. Cầu thủ quốc tế người Slovenia bị chấn thương trước kỳ nghỉ quốc tế, với các báo cáo sau đó cho thấy anh có thể phải nghỉ thi đấu tới một tháng.

Vào thời điểm chấn thương xảy ra, người ta lo ngại rằng Sesko có thể phải ngồi ngoài lâu hơn nữa. Điều này làm dấy lên tin đồn về khả năng Hojlund sẽ sớm trở lại Old Trafford vào tháng 1 sang năm, nhưng điều này sẽ không thể xảy ra vì không có điều khoản nào cho phép MU gọi Hojlund trở lại.