SEA Games 33 ngày 12-12: Thể thao Việt Nam vượt mốc 20 HCV 12/12/2025 20:26

(PLO)- Thể thao Việt Nam vượt mốc 20 HCV tại SEA Games 33 trong ngày 12-12 với nhiều môn thế mạnh gây ấn tượng.

Ngày 12-12, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại SEA Games 33, trong đó có nhiều nội dung thế mạnh như điền kinh, Karate, bi sắt, thể dục dụng cụ và bơi lội. Mở màn vàng trong ngày thi đấu này, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã thi đấu xuất sắc ở nội dung 10 m súng trường hỗn hợp đồng đội, mang về chiếc HCV đầu tiên cho môn bắn súng tại SEA Games 33.

Ở môn Thể dục Dụng cụ, Đinh Phương Thành giành HCV xà kép nam. Thành đạt 12.900 điểm, trong khi VĐV nhận HCB là Satria Tri Wira chỉ có 12.633 điểm. Đây là chiếc HCV thứ 14 của Đinh Phương Thành tại các kỳ SEA Games. Tuy nhiên, sau đó, Đinh Phương Thành chỉ giành HCĐ ở nội dung thi xà đơn, không thể bảo vệ chiếc HCV anh giành được tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Ở nội dung chạy 400m nữ môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc xuất phát tốt, liên tục dẫn đầu và tăng tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 74. Josephine của Thái Lan về nhì với thành tích 52 giây 93, còn Rodriguez của Philippines về thứ ba với 53 giây 40.

Đinh Phương Thành xuất sắc giành HCV nội dung xà kép nam môn thể dục dụng cụ. Ảnh: Anh Đồng - VNE

Trong ngày, đoàn Việt Nam còn giành nhiều HCV ở các môn khác như Nguyễn Thị Hương - Ma Thị Thùy (Canoe - đôi nữ 200m), Bạc Thị Khiêm (Taekwondo - đối kháng 67-73kg Nữ), Khuất Hải Nam (Karate - đối kháng -67kg Nam), Lý Ngọc Tài - Ngô Ron (Bi sắt - Đôi Nam), Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thúy Kiều (Bi sắt - Đôi Nữ), Nguyễn Quang Thuấn (bơi - 400 m hỗn hợp nam), Nguyễn Huy Hoàng (bơi - 1500 m tự do nam).

Như vậy, sau ngày 12-12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 24 HCV đứng thứ hai toàn đoàn, sau đoàn chủ nhà Thái Lan.