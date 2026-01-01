Mất quân ngoài dự kiến, HLV Kim Sang-sik gọi gấp 1 cầu thủ sang Qatar 01/01/2026 12:49

(PLO)- Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á 2026, đội tuyển U-23 Việt Nam đã có sự điều chỉnh quan trọng về nhân sự khi HLV Kim Sang-sik quyết định bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải vào danh sách tập trung.

Sự thay đổi của HLV Kim Sang-sik vào giờ chót xuất phát từ tình trạng chấn thương vai của thủ môn Nguyễn Tân, người không kịp hồi phục sau sự cố gặp phải trong một buổi tập gần đây cùng toàn đội ở Qatar. Theo kết luận từ bộ phận y tế, chấn thương của Nguyễn Tân cần thêm thời gian để điều trị chuyên sâu cũng như phục hồi hoàn toàn.

Trong khi giải đấu lớn đang cận kề, khả năng thi đấu với thể trạng không đảm bảo tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt ở vị trí thủ môn vốn đòi hỏi sự ổn định và phản xạ tối ưu. Sau khi trao đổi và thống nhất, HLV Kim Sang-sik đã lựa chọn phương án điều chỉnh lực lượng nhằm duy trì chiều sâu đội hình, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh lành mạnh trong cầu thủ.

Người được trao cơ hội lần này là Phạm Đình Hải, một thủ môn trẻ được đánh giá cao về tiềm năng phát triển. Đình Hải không phải là cái tên xa lạ với các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Anh từng góp mặt trong các đội U của Việt Nam, qua đó tích lũy được kinh nghiệm thi đấu tại nhiều giải trẻ trong và ngoài nước. Quá trình rèn luyện liên tục giúp thủ thành này có nền tảng chuyên môn khá vững vàng so với mặt bằng chung của lứa tuổi.

Người gác đền Phạm Đình Hải bổ sung lên tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, trong giai đoạn chuẩn bị cho giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025, Phạm Đình Hải từng được triệu tập lên đội U-23 Việt Nam. Khoảng thời gian này giúp anh sớm làm quen với giáo án huấn luyện, yêu cầu chiến thuật cũng như môi trường sinh hoạt của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Đây được xem là lợi thế không nhỏ, giúp Đình Hải có thể nhanh chóng hòa nhập khi được gọi bổ sung cho chiến dịch hướng tới sân chơi châu lục.

Bên cạnh vấn đề ở vị trí thủ môn, Ban huấn luyện U-23 Việt Nam cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tình trạng sức khỏe của tiền đạo Thanh Nhàn. Chân sút sinh năm 2003 hiện gặp vấn đề về tổn thương cơ bắp và đang được đội ngũ y tế theo dõi sát sao. Các bác sĩ của đội tuyển đã xây dựng phác đồ điều trị chi tiết, với mục tiêu giúp Thanh Nhàn sớm đạt thể trạng tốt nhất để có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Sự nghiệp của Thanh Nhàn gắn liền với nhiều lần lỡ hẹn đáng tiếc cùng các đội tuyển quốc gia do chấn thương. Anh từng có tên trong danh sách chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023, nhưng buộc phải rút lui vào phút chót. Những kịch bản tương tự tiếp tục xảy ra tại giải U-23 châu Á 2024 và Đông Nam Á 2025, khiến hành trình của tiền đạo này ở các giải đấu lớn liên tục bị gián đoạn.

Đội ngũ y tế đội tuyển trẻ Việt Nam theo dõi sát sao chấn thương bất ngờ của Thanh Nhàn. Ảnh: CCT.

Dù vậy, Thanh Nhàn đã cho thấy ý chí mạnh mẽ khi trở lại đầy ấn tượng tại SEA Games 33. Sau quãng thời gian dài điều trị trong năm 2025, anh đóng góp hai bàn thắng quan trọng, đặc biệt là pha lập công quyết định trong trận chung kết gặp U-22 Thái Lan, góp phần mang về ngôi vô địch cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Việc chủ động điều chỉnh lực lượng, kết hợp với công tác chăm sóc y tế chặt chẽ, đang được HLV Kim Sang-sik triển khai một cách thận trọng và khoa học. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chuẩn bị tốt nhất về nhân sự lẫn thể trạng, sẵn sàng cho thử thách lớn tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026.