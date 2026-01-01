Hóa giải lời nguyền năm mới của Arsenal 01/01/2026 12:38

(PLO)- Arsenal đang bước vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 với vị thế đầy hứa hẹn, nhưng quá khứ lại khiến người hâm mộ Pháo thủ thành London không khỏi lo lắng.

Các cầu thủ Arsenal từng nhiều lần dẫn đầu bảng xếp hạng vào giai đoạn Giáng sinh và năm mới, nhưng rồi lại hụt hơi ở chặng nước rút. “Lời nguyền năm mới” vì thế vẫn là nỗi ám ảnh dai dẳng mỗi khi Pháo thủ nổi lên như một ứng viên sáng giá cho ngôi vương.

Trong nhiều năm qua, Arsenal thường khởi đầu mùa giải rất ấn tượng. Họ chơi bùng nổ, tích lũy điểm số nhanh và tạo được khoảng cách đáng kể với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc là phong độ suy giảm khi lịch thi đấu bước vào giai đoạn dày đặc cuối tháng 12 và đầu tháng 1. Điều này từng xảy ra ở các mùa 2002-2003, 2007-2008, 2022-2023 và 2023-2024. Ở cả bốn mùa giải đó, Arsenal đều ở rất gần ngôi đầu vào dịp Giáng sinh, thậm chí có thời điểm dẫn đầu, nhưng rồi bị vượt mặt khi mùa giải đi đến hồi kết.

Lịch sử đã chứng kiến Manchester United tận dụng sự sa sút của Arsenal để đăng quang ở các mùa 2002-2003 và 2007-2008. Gần đây hơn, Manchester City trở thành kẻ “giải mã” tham vọng của Pháo thủ khi giành chức vô địch ở mùa 2022-2023 và tiếp tục thống trị mùa 2023-2024. Đáng chú ý, trong ba trên bốn mùa giải nói trên, Arsenal đều đứng đầu bảng xếp hạng khi bước sang năm mới, nhưng rốt cuộc lại không thể giữ vững vị thế đó.

Thầy trò Arteta không muốn đi vào vết xe đổ của những năm cũ. Ảnh: EPA.

Mùa giải năm nay đang gợi lại rất nhiều ký ức cũ. Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, Arsenal tiếp tục thể hiện hình ảnh một tập thể gắn kết và đầy tham vọng. Họ kết thúc năm dương lịch với ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Aston Villa vào đêm 31-12 năm ngoái đã giúp Arsenal tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai là Manchester City. Trước trận đấu này, cách biệt giữa hai đội chỉ là 2 điểm, cho thấy cuộc đua vẫn vô cùng mong manh.

Dù vậy, phong độ gần đây của Arsenal chưa đủ mang lại sự yên tâm tuyệt đối. Chỉ chưa đầy một tháng trước, họ từng hơn Man City tới 7 điểm, nhưng chuỗi trận thiếu ổn định đã khiến lợi thế đó bị bào mòn nhanh chóng. Trong năm vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Arsenal hiếm khi ghi quá hai bàn mỗi trận.

Đáng lo hơn, ở hai trận liền trước khi gặp Aston Villa, họ không ghi nổi bàn thắng nào từ tình huống bóng sống. Trận thắng Wolverhampton đến từ một pha phản lưới nhà của đối phương, còn 3 điểm trước Everton lại được quyết định bởi quả phạt đền do Viktor Gyokeres thực hiện.

Viktor Gyokeres và đồng đội ở đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Bởi vậy, chiến thắng đậm trước Aston Villa mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với ba điểm đơn thuần. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 11, Arsenal ghi được hơn hai bàn trong một trận đấu. Quan trọng hơn, họ có bàn mở tỷ số sớm, yếu tố vốn được xem là chìa khóa thành công của đội bóng mùa này. Thống kê cho thấy Arsenal đã toàn thắng 19 trận trên mọi đấu trường mỗi khi họ là đội ghi bàn trước, một con số đủ để HLV Arteta đặt niềm tin vào cách tiếp cận chủ động.

Tuy nhiên, bối cảnh của cuộc đua vô địch đang trở nên phức tạp hơn khi các đối thủ có sự phân hóa rõ rệt về phong độ. Liverpool, đội từng được xem là ứng viên nặng ký đầu mùa, hiện sa sút và đánh mất sự ổn định. Điều này khiến Manchester City nổi lên như mối đe dọa lớn nhất đối với Arsenal.

Đoàn quân của Pep Guardiola đang thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược so với giai đoạn khởi đầu chậm chạp. Trong năm trận gần nhất, Man City đều ghi ít nhất ba bàn và giành trọn vẹn số điểm. Erling Haaland vẫn duy trì hiệu suất săn bàn đáng sợ với 19 pha lập công, trong khi Bernardo Silva giữ nhịp lối chơi cực kỳ hiệu quả. Phil Foden ngày càng đóng vai trò trung tâm trong các pha tấn công, còn Rayan Cherki mang đến sự đột biến bằng khả năng sáng tạo.

Các pháo thủ thành London không chủ quan ở đầu năm mới. Ảnh: EPA.

Lịch thi đấu sắp tới cũng phần nào ủng hộ Man City khi họ chỉ phải chạm trán Nottingham Forest và Sunderland, trong lúc Arsenal đối diện những thử thách khó hơn như Brighton hay Aston Villa. Dù Arsenal đã vượt qua hai đối thủ này, sự chênh lệch về mức độ căng thẳng của lịch trình vẫn là điều không thể bỏ qua.

Cuộc đua vì thế hứa hẹn sẽ còn kéo dài và khắc nghiệt. Arsenal cần duy trì sự sắc bén, đặc biệt là khả năng ghi bàn sớm, nếu muốn tránh việc bị Man City bám sát và chờ đợi sai lầm. Lịch sử không đứng về phía họ, nhưng bóng đá luôn để ngỏ cơ hội cho những đội bóng đủ bản lĩnh để tự viết lại câu chuyện của chính mình.