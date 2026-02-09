Chúa phù hộ McTominay 09/02/2026 13:59

Truyền thông Ý đã chia sẻ suy nghĩ của họ về ngôi sao của Napoli, Scott McTominay khi bình luận "Chúa phù hộ Mctominay". Tiền vệ người Scotland và là cựu sao của Manchester United đã trải qua một chuỗi cảm xúc thăng trầm trong chiến thắng 3-2 của Napoli trước Genoa tại Serie A.

Cựu ngôi sao của MU McTominay đã ghi một bàn thắng ấn tượng cho nhà vô địch Serie A, nhưng lại phải rời sân vì chấn thương ở hiệp một. Napoli bị dẫn trước sau quả phạt đền sớm nhưng McTominay đã đóng vai trò quan trọng trong việc gỡ hòa, cú sút của anh bật ra tạo cơ hội cho Rasmus Hojlund, cầu thủ được Man United cho mượn, dễ dàng đệm bóng vào lưới. Sau đó chỉ 2 phút, chính McTominay tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng tuyệt đẹp từ cú sút xa nâng tỉ số lên 2-1 cho Napoli.

Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi này đã phải rời sân ở hiệp một do chấn thương, điều này khiến HLV Antonio Conte của Napoli vô cùng thất vọng. Genoa đã gỡ hòa 2-2 trước phút thứ 60, tận dụng một sai lầm phòng ngự của đối thủ, và Napoli dường như mất thế trận khi Juan Jesus nhận thẻ đỏ khi chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ.

Trong sự vắng mặt của McTominay, Hojlund đã trở thành người hùng, giúp đội nhà giành trọn ba điểm với quả phạt đền ấn định tỉ số 3-2 ở phút bù giờ cuối cùng, bóng đi sát qua thủ môn. Sau trận đấu, HLV Conte của Napoli đã cập nhật tình hình chấn thương của McTominay.

HLV Conte coi hai cựu sao MU McTominay và Hojlund là trụ cột không thể thiếu của Napoli. ẢNH: AFP

"Scott McTominay đã phải đối mặt với vấn đề này từ đầu năm", HLV Conte nói, "Đó là chứng viêm gân ở vùng giữa cơ mông và cơ gân kheo. Sự khó chịu này buộc McTominay phải thi đấu với tốc độ chậm hơn. Cậu ấy lẽ ra có thể tiếp tục thi đấu, nhưng đến cuối hiệp một, tôi muốn tránh mọi rủi ro không đáng có. Đây là một cầu thủ chủ chốt của Napoli, tôi cần cậu ấy đạt 100% thể lực. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có cậu ấy trở lại".

Dù chỉ thi đấu 45 phút, tầm ảnh hưởng của McTominay đã chứng tỏ là rất quan trọng, giúp Napoli thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Inter Milan tại Serie A xuống còn sáu điểm. Dưới đây là nhận định của báo chí Ý về màn trình diễn của cựu cầu thủ Manchester United.

Tờ Il Napolista

Được Rasmus Hojlund khen ngợi vì góp phần vào bàn thắng gỡ hòa của Napoli, McTominay nhận được nhiều lời tán dương vì "một pha lập công xuất sắc" ngay sau đó. Tờ Il Napolista chấm cho tiền vệ này 8/10 điểm.

Sự sẵn sàng thi đấu dù bị chấn thương của McTominay đã khiến người ta so sánh anh với Braveheart. Lời chúc McTominay sớm bình phục chấn thương của tờ báo Ý này kết thúc bằng câu: "Chúa phù hộ Scott McTominay".

2. Tờ Corriere dello Sport

Tờ báo Ý đã chấm cho McTominay điểm 8 vì những nỗ lực của anh khi thi đấu trong tình trạng khó chịu vì chấn thương. Tờ Corriere dello Sport đã tóm tắt tính cách của tiền vệ này: "Khi gặp khó khăn, anh ấy luôn là người mạnh mẽ nhất".

Cú sút của McTominay được miêu tả là "đẹp mắt" và màn trình diễn tổng thể của anh là "xuất sắc". Cách McTominay tiếp tục "sút bóng, chạy và chiến đấu hết mình" đã khiến anh được mệnh danh là "Rocky của bóng đá".

Tờ Il Napolista bình luận, "Chúa phù hộ McTominay" nhằm chúc anh sớm bình phục hoàn toàn chấn thương. ẢNH: PHOTO AGENCY

3. Tờ Il Messaggero

Tờ báo Ý này thừa nhận các vấn đề về thể lực đã ảnh hưởng đến phong độ của McTominay. Il Messaggero mô tả tiền vệ chủ chốt của Napoli "không đạt phong độ tốt nhất", mặc dù họ khen ngợi quyết tâm tiếp tục thi đấu của McTominay dù đang chấn thương.

Thay vì nhấn mạnh cú sút xa thành bàn của McTominay, người ta lại chú ý đến pha lập công dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Hojlund, được mô tả là "một cú sút chân phải chính xác" của McTominay bị thủ môn đẩy ra, còn Hojlund lao vào đệm bóng vào lưới trống. McTominay nhận được điểm 7 của trang báo này.