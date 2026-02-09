Pep Guardiola gửi lời đe dọa Arsenal 09/02/2026 13:44

Pep Guardiola đã chứng kiến ​​Manchester City có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở những phút cuối tại Anfield để đánh bại Liverpool của Arne Slot với tỉ số 2-1 ở vòng 25 và tiếp tục gây sức ép lên Arsenal trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Sau trận đấu, Pep Guardiola gửi lời đe dọa Arsenal.

Erling Haaland đã dẫn đầu màn lội ngược dòng ngoạn mục của Man City, trong khi Pep Guardiola khẳng định họ sẽ sẵn sàng tận dụng bất kỳ sai lầm nào của Arsenal. HLV Pep Guardiola của Manchester City đã chứng kiến ​​các học trò của mình tạo nên màn lội ngược dòng nghẹt thở vào những phút cuối cùng khi Dominik Szoboszlai của Liverpool bị truất quyền thi đấu trong một trận đấu đầy kịch tính tại Anfield.

Kết quả này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 6 điểm và HLV Pep Guardiola cho rằng màn trình diễn xuất sắc của họ chứng tỏ cuộc đua giành chức vô địch vẫn còn rất dài.

Pep Guardiola gửi lời đe dọa Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. ẢNH: TNT SPORTS

HLV Pep Guardiola của Man City gửi lời đe dọa "pháo thủ" thành London, “Đó là lý do tại sao tất cả những gì chúng ta có thể làm là bám sát Arsenal, luôn ở đó và cố gắng tận dụng nếu họ sơ hở, nếu họ phạm sai lầm. Thật khó, Anfield vẫn là Anfield, với truyền thống, lịch sử và khán giả. Sân vận động này luôn trông nhỏ hơn, chật chội hơn và mặt sân không giống như sân Etihad. Rồi cả những cầu thủ mà họ có nữa.

Dĩ nhiên sẽ thất vọng và mọi người sẽ đặt câu hỏi liệu chức vô địch Premier League đã kết thúc hay chưa, nhưng sáu điểm vẫn tốt hơn chín điểm. Đó vẫn là một số điểm khá lớn nếu xét đến sức mạnh của Arsenal ở mọi vị trí. Chúng tôi kém họ sáu điểm vẫn tốt hơn. Tôi cũng đã nói điều tương tự, 13 trận đấu còn lại là rất nhiều ở Ngoại hạng Anh".

Tiền vệ Bernardo Silva của Man City thậm chí còn tuyên bố rằng cuộc đua vô địch của đội sẽ kết thúc nếu thua Liverpool và bị Arsenal bỏ xa tới 9 điểm. Silva nói, “Toàn đội đều biết trước trận đấu rằng cuộc đua vô địch sẽ kết thúc nếu chúng tôi thua trận này. Chúng tôi cảm thấy cần phải thắng trận đấu này và điều đó giúp chúng tôi tiến gần hơn đến mục tiêu, hy vọng vẫn còn đó và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi cần tiếp tục làm tốt công việc của mình như chúng tôi đã không làm được vào đầu mùa giải”.

Trong khi đó, HLV Arne Slot của Liverpool tỏ ra không hài lòng với tấm thẻ đỏ của Szoboszlai vào cuối trận và cũng cho rằng hậu vệ Marc Guehi của Man City đáng lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân vì pha kéo ngã Mo Salah.

Chiến lược gia người Hà Lan Slot đã liệt kê một loạt các quyết định mà ông cảm thấy đã bất lợi cho Liverpool. Trong khi tiền vệ Rodri của Man City đã chỉ trích gay gắt các quyết định của trọng tài tuần trước, nhưng lần này họ lại được hưởng những quyết định quá rõ ràng.

Man City xuất sắc đánh bại Liverpool ngay tại Anfield. ẢNH: Michael Regan

HLV Arne Slot của Liverpool cho biết, “Khi bạn hỏi tôi về quyết định nào, tôi nghĩ bạn đang muốn nói đến bàn thắng của chúng tôi bị từ chối ở trận gặp Man City, quả phạt đền mà Man City được hưởng trong trận đấu trên sân khách với chúng tôi, thẻ đỏ rõ ràng dành cho người phạm lỗi với Mo Salah trong hiệp hai trận này, hay quả phạt đền mà họ được hưởng trong hiệp hai, hay bạn đang nói đến quyết định (thẻ đỏ của Szoboszlai) này?.

Đó chỉ mới là kết quả của hai trận đấu, và những người hâm mộ Liverpool đều biết tôi có thể liệt kê ra bao nhiêu quyết định của trọng tài trong tất cả các trận đấu khác nữa, tất cả những quyết định quan trọng mà trong một số tình huống có thể nghiêng về tỷ lệ 50-50.

Trong hiệp hai, chúng tôi đã dâng cao đội hình và chơi thứ bóng đá hay. Không thể so sánh trận đấu này với trận đấu cách đây ba hoặc bốn tháng, chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều, nhưng chúng tôi cần cải thiện kết quả. Nhiều lần trong năm nay chúng tôi không đạt được những gì tôi nghĩ mình xứng đáng và trận này lại là một lần nữa điều đó xảy ra".