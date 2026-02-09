Pep Guardiola nổi giận ở trận thắng 'điên rồ' của Man City 09/02/2026 11:04

(PLO)- Chiến thắng 2-1 của đội khách Man City ngay trên sân Anfield trước chủ nhà Liverpool ở vòng 25 Ngoại hạng Anh gây tranh cãi dữ dội bởi một tình huống VAR khiến HLV Pep Guardiola phản ứng gay gắt ngay sau trận đấu.

Mọi chuyện bùng nổ ở những phút bù giờ hiệp hai, khi Man City tưởng như đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu bằng bàn thắng của Rayan Cherki.

Trong một pha bóng hiếm thấy, Cherki tung cú sút từ gần giữa sân, tận dụng thời điểm thủ môn Alisson Becker rời khung thành để tham gia tấn công trong nỗ lực tìm bàn gỡ cho Liverpool. Bóng lăn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng trên các khán đài Anfield.

Szoboszlai ghi bàn cho Liverpool và dính thẻ đỏ cuối trận. Ảnh: EPA.

Trước đó, Erling Haaland đã băng theo quả bóng. Dominik Szoboszlai, cầu thủ Liverpool cuối cùng phía sau, có động tác kéo áo tiền đạo người Na Uy khiến Haaland mất đà. Dù vậy, bóng vẫn không bị cản phá và nằm gọn trong khung thành đội chủ nhà. Các cầu thủ Man City lập tức ăn mừng, tin rằng tỷ số đã được nâng lên 3-1.

Tuy nhiên, VAR vào cuộc. Trọng tài chính Craig Pawson được yêu cầu xem lại toàn bộ tình huống. Sau khi tham khảo VAR, ông Pawson quyết định không công nhận bàn thắng của Cherki, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp với Szoboszlai vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Quyết định này khiến Man City mất bàn thắng, dù Liverpool cũng phải chơi thiếu người trong những phút cuối.

HLV Pep Guardiola không hài lòng với VAR. Ảnh: EPA.

Phản ứng trước tình huống gây tranh cãi, Pep Guardiola không giấu nổi sự bức xúc. Ông cho rằng pha bóng đó không đủ để hủy bàn thắng và VAR đã can thiệp quá sâu. “Thôi nào, công nhận bàn thắng đi rồi về nhà. Hãy dùng lý trí. Trong một trận đấu có vô số pha va chạm như thế, tại sao lại dừng trận đấu đúng lúc này?”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói với Independent.

Trước đó, Man City đã lội ngược dòng nhờ các pha lập công của Bernardo Silva và Erling Haaland, sau khi Liverpool mở tỷ số nhờ Dominik Szoboszlai. Chung cuộc, đội bóng của Pep Guardiola vẫn ra về với 3 điểm, nhưng dư âm từ quyết định của VAR tiếp tục thổi bùng tranh cãi, biến Anfield thành tâm điểm của cả Ngoại hạng Anh sau vòng đấu này.