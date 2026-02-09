Bruno Fernandes phản hồi hài hước trước câu hỏi gây sốt về thử thách 500 ngày 09/02/2026 14:29

(PLO)- Bruno Fernandes phản hồi hài hước trước câu hỏi gây sốt trên mạng về việc một fan cuồng của Manchester United chưa cắt tóc 500 ngày qua.

Frank Ilett, fan cuồng của Manchester United, chỉ còn cách một chiến thắng nữa là có thể cắt tóc và đội trưởng của Quỷ đỏ, Bruno Fernandes, đã đưa ra quan điểm của mình về thử thách này. Bruno Fernandes phản hồi hài hước trước câu hỏi gây sốt về việc Ilett vẫn chưa được cắt tóc sau gần 500 ngày.

Đội trưởng Manchester United, Bruno Fernandes, khẳng định anh chỉ quan tâm đến kiểu tóc của mình, bất chấp việc người hâm mộ cuồng nhiệt Frank Ilett sắp hoàn thành thử thách của anh. Ilett, được biết đến với biệt danh The United Strand trên mạng xã hội, đã hứa sẽ không cắt tóc cho đến khi Manchester United thắng năm trận liên tiếp.

Kể từ đó, Frank Ilett đã trải qua gần 500 ngày không thể cắt tóc vì MU không thắng được 5 trận liền dưới thời HLV Erik Ten Hag rồi Ruben Amorim. Bây giờ, MU hiện chỉ còn cách mục tiêu đó một chiến thắng nữa, sau khi đã đánh bại Manchester City, Arsenal, Fulham và Tottenham dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick trong những tuần gần đây.

Bruno Fernandes phản hồi hài hước rằng anh không quan tâm đến thử thách của Frank Ilett. ẢNH: CAMERA SPORTS

Và dù rất muốn MU giành chiến thắng thứ năm liên tiếp, dường như thử thách của Ilett không thực sự ảnh hưởng đến đội trưởng Bruno Fernandes của MU. Khi được hỏi về thử thách không cắt tóc nếu MU không thắng 5 trận liền của Ilett, tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes trả lời mà tờ Mirror (Anh) bình luận là hài hước: “Tôi chỉ quan tâm đến kiểu tóc của mình, tôi không để ý đến người khác. Tôi không quan tâm họ có cần đi làm tóc hay không, điều đó không quan trọng đối với tôi".

Mirror viết, phản hồi của Bruno Fernandes khá thú vị, nhất là khi thử thách cắt tóc đã được nhắc đến trong phòng thay đồ của Manchester United. Chia sẻ với tờ The Sun (Anh), một nguồn tin cho biết: “Các cầu thủ Manchester United đang thực sự tận hưởng sự khởi sắc gần đây và không khí tại sân tập rất tích cực. Họ đều biết đến Frank Ilett vì anh ấy thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội của họ. Một số người trong số họ đã cười đùa và nói: "Thôi nào, hãy cắt tóc cho anh chàng này đi"".

Trong khi đó, Frank Ilett đã lên tiếng về khả năng kết thúc quãng thời gian chờ đợi cắt tóc dài đằng đẵng của mình. Anh nói: “HLV Carrick đang cầm lái, mái tóc này sắp được cắt rồi, tiếp theo là trận đấu với West Ham, đã hoàn thành 4 trong 5 trận. Đây là lần đầu tiên Manchester United thắng bốn trận liên tiếp kể từ khi tôi bắt đầu thử thách này".

Frank Ilett nói thêm: “Lần này thì chuyện đó (cắt tóc) sẽ xảy ra. Cảm ơn Carrick rất nhiều, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi sẽ có buổi xem trực tiếp trận đấu thứ năm với West Ham (ngày 11-2). Một số kế hoạch thú vị sắp tới, chi tiết sẽ được công bố sau".

Mặc dù Frank Ilett chưa xác nhận kế hoạch của mình, nhưng trước đó anh đã ám chỉ rằng mình muốn cắt tóc trên sân vận động Old Trafford lịch sử của Manchester United. Frank Ilett nói: "Thật khó khăn. Nhưng tôi muốn cắt tóc ở Old Trafford, hoặc ít nhất là ở đâu đó gần đó. Dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian để lên kế hoạch!".

Frank Ilett đã trải qua gần 500 ngày không cắt tóc. ẢNH: INSTAGRAM

Trong khi đó, chia sẻ về phong độ hiện tại của MU sau chiến thắng trước Spurs, Bruno Fernandes cho biết: “Điều này rất tốt và rất tuyệt vời nhưng chúng ta cần phải tiếp tục. Nếu bạn không thắng trận tiếp theo và trận tiếp theo nữa, bạn sẽ lại rơi vào tình trạng tương tự, mất tự tin và khó tin vào những gì mình đã làm được cho đến nay.

Nhưng cho đến nay chúng tôi đã làm rất tốt mọi việc mà HLV Michael Carrick và ban huấn luyện yêu cầu, và chúng tôi đã rất dũng cảm khi nhận trách nhiệm trong một số thời điểm của trận đấu, ra sân thi đấu và làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng. Mục tiêu chính là trận đấu tiếp theo, chúng tôi đang có chuỗi bốn trận thắng liên tiếp, chiến thắng này rất tuyệt, nhưng giờ chúng tôi cần phải giành chiến thắng thứ năm".