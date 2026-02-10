'Tôi rời Tottenham để gia nhập MU là điều hiển nhiên' 10/02/2026 06:49

(PLO)- "Việc tôi rời Tottenham để gia nhập MU là điều hiển nhiên – tôi rất muốn chuyển nhượng", đó là ai?

Cuộc đối đầu đỉnh cao giữa MU và Tottenham trên sân Old Trafford ở vòng 25 Premier League là một trận đấu đặc biệt đối với một nhân vật cụ thể. Theo đó, Tottenham rất muốn đánh bại cựu cầu thủ của họ sau khi Michael Carrick nói mình "rất muốn" rời Tottenham để gia nhập MU. Trong khi đó, Carrick đối đầu CLB cũ của mình với hy vọng duy trì thành tích toàn thắng khi dẫn dắt "quỷ đỏ".

Kết quả là MU của Carrick đã đánh bại 10 người của Tottenham với tỉ số 2-0 để giữ vững vị trí trong Top 4 Premier League, đồng thời nối dài mạch thắng lên con số 4. Mặc dù từng có một thời gian ngắn làm HLV tạm quyền của MU trước đây, Carrick đang xây dựng một di sản khác trong vai trò tạm quyền mới của mình. Cựu tuyển thủ Anh đã thắng cả 4 trận dẫn dắt MU cho đến nay, đánh bại Arsenal, Manchester City, Fulham và bây giờ là Spurs.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày Carrick gia nhập MU với giá 18,6 triệu bảng Anh từ Tottenham. Cầu thủ trưởng thành từ học viện West Ham chỉ trải qua hai mùa giải tại Tottenham trước khi được HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson chú ý và lên kế hoạch chiêu mộ anh đến Old Trafford.

Carrick từng chơi cho Tottenham đối đầu với MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Và Carrick dường như rất vui lòng đóng góp phần mình vào việc hiện thực hóa thương vụ này, đến mức Carrick không ngần ngại tiết lộ lòng trung thành của mình với MU, bất chấp Tottenham là nơi giúp Carrick trở thành ngôi sao.

"Tôi đã tham dự World Cup cùng đội tuyển Anh và có thông tin rò rỉ rằng các CLB đang liên lạc với tôi", Carrick nói vào thời điểm anh còn là cầu thủ của Tottenham, "Tottenham đã nói với tôi những gì đang xảy ra, nhưng dường như mọi chuyện cứ kéo dài mãi.

Tôi rất muốn đến đây (Manchester United). Ngay khi biết Manchester United quan tâm, tôi đã không ngần ngại đồng ý. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với HLV (Sir Alex Ferguson) là qua điện thoại khi mọi thủ tục chuyển nhượng đã hoàn tất. Chưa bao giờ trong đời tôi lại hồi hộp đến thế khi nhận được một cuộc gọi. Tôi đã nghe những tin đồn về ông ấy, và tôi sợ chết khiếp. Cuộc gọi đó sẽ ám ảnh tôi suốt đời".

Hóa ra động lực của Carrick hoàn toàn chính đáng. Carrick lập tức trở thành một hiện tượng tại MU và có số lần ra sân cao nhất trong sự nghiệp với 52 lần, giúp anh giành chức vô địch Premier League ngay mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, sau đó hoàn thành cú đúp danh hiệu Premier League và Champions League trong mùa giải thứ hai dưới thời Sir Alex Ferguson.

Carrick đã giành được tổng cộng 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh tại Manchester United, cùng với một chức vô địch Champions League, FA Cup, FIFA Club World Cup và ba League Cup. Cuối cùng, Carrick giải nghệ tại Old Trafford vào năm 2018, sau khi có 464 lần ra sân ấn tượng trong 12 mùa giải khoác màu áo đỏ thành Manchester.

Và những đóng góp của Carrick cho MU không dừng lại ở đó, ít nhất là nếu nhìn vào những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu ông làm HLV tạm quyền. MU đã thể hiện phong độ gần như bất khả chiến bại dưới sự dẫn dắt của Carrick, giành chiến thắng trong trận derby thành Manchester ngay trong trận ra mắt, trước khi có 3 chiến thắng liên tiếp trước 3 đội bóng thành London là Arsenal, Fulham và Tottenham.

Carrick khẳng định gia nhập MU là điều hiển nhiên. ẢNH: MARC ATKINS

Hai trận thắng Arsenal và Fulham (cùng tỉ số 3-2) của MU được định đoạt nhờ những bàn thắng muộn của Benjamin Sesko và Matheus Cunha, những bàn thắng khá phổ biến trong thời kỳ Sir Alex Ferguson mà người ta gọi bằng cái tên mang tính biểu tượng "Fergie Time". Và điều đó giải thích tại sao đội bóng đã có thể hồi sinh tinh thần không bao giờ bỏ cuộc dưới sự dẫn dắt của một người đã chứng kiến ​​Ferguson làm nên nhiều điều kỳ diệu.

Manchester United sẽ bước vào trận đấu ở vòng 26 Premier League vào ngày 11-2 với 1 đội bóng thành London khác là West Ham với mong muốn tiếp tục củng cố vị trí của mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Trong khi đó, Carrick chắc chắn sẽ cảm thông với Tottenham, khi họ đang nỗ lực leo lên từ vị trí thứ 15 sau một mùa giải khó khăn đối với HLV Thomas Frank.