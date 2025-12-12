Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 12-12: Thể thao Việt Nam gặt mùa vàng 12/12/2025 11:55

(PLO)- Ngày 12-12 là một cột mốc quan trọng của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi các vận động viên bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 3 với lịch tranh tài dày đặc ở hàng loạt môn mũi nhọn.

Nhiều gương mặt chủ lực của Thể thao Việt Nam đồng loạt ra sân, mở ra cơ hội gia tăng thành tích huy chương, đồng thời tạo bước đệm quan trọng cho cuộc đua thứ hạng trên bảng tổng sắp.

Tâm điểm chú ý của người hâm mộ Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay hướng về môn bơi, nơi các kình ngư Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng tạo dấu ấn. Nguyễn Huy Hoàng sẽ xuất trận ở cự ly 1.500m tự do nam, nội dung được xem là thế mạnh hàng đầu của anh tại đấu trường khu vực. Với kinh nghiệm và phong độ ổn định trong những năm gần đây, Huy Hoàng được chờ đợi sẽ tiếp tục mang về kết quả tích cực cho đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn tiếp tục bước vào cuộc cạnh tranh ở nội dung 400m hỗn hợp, nơi cuộc đua huy chương được dự báo sẽ rất sát sao. Ở các nội dung dành cho nữ, những cái tên như Mỹ Tiên, Khả Nhi, Thùy Hiền hay Phạm Thị Vân được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở các cự ly 100m và 400m tự do, vốn luôn có tính cạnh tranh cao tại SEA Games.

Đội tuyển bơi sẽ mang về chiến tích cho đoàn Việt Nam. Ảnh: TN.

Trên đường piste điền kinh, sự chú ý đổ dồn vào nội dung 100m rào nữ, nơi Huỳnh Thị Mỹ Tiên đang cho thấy phong độ đáng khích lệ trong thời gian qua. Nếu duy trì được sự ổn định và tâm lý thi đấu tốt, cô hoàn toàn có thể tạo nên đột phá. Ngoài ra, Vũ Đức Anh được kỳ vọng sẽ góp mặt trong cuộc cạnh tranh huy chương ở nhảy cao nam, trong khi các nội dung chạy 400m và 1.500m hứa hẹn mang đến những màn so kè quyết liệt giữa các vận động viên hàng đầu khu vực.

Các môn võ thuật tiếp tục là nguồn hy vọng lớn của Thể thao Việt Nam. Taekwondo, Judo, Ju-jitsu và Karate đều có đại diện góp mặt ở các vòng đấu quan trọng. Những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Trương Thị Kim Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Thủy hay Đặng Đình Tùng được kỳ vọng sẽ phát huy bản lĩnh để chinh phục những tấm huy chương giá trị. Ở môn thể dục dụng cụ, Đinh Phương Thành và Trần Quỳnh Nam cũng được đặt nhiều niềm tin ở các nội dung thế mạnh như xà đơn, xà kép và nhảy chống.

Các vận động viên TDDC tiếp bước Xuân Thiện cho mùa vàng SEA Games 33. Ảnh: TN.

Bên cạnh các môn cá nhân, các đội tuyển ở nhóm môn tập thể cũng bước vào những trận đấu có ý nghĩa then chốt. Futsal nữ, bóng chuyền nữ, baseball5 và cầu mây đều đứng trước những thử thách quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiến sâu tại giải. Ngoài ra, các môn như bắn súng, canoeing, rowing, cầu lông, golf, leo núi thể thao và trượt băng cũng đồng loạt diễn ra, hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị trong cuộc đua huy chương.

Với sự góp mặt của cả những vận động viên kỳ cựu lẫn các tài năng trẻ, ngày 12-12 được dự báo là một ngày thi đấu căng thẳng nhưng đầy kỳ vọng đối với đoàn Thể thao Việt Nam. Tinh thần quyết tâm và khát khao cống hiến của các vận động viên được kỳ vọng sẽ giúp đoàn Việt Nam duy trì vị thế và từng bước cải thiện thứ hạng tại SEA Games 33.